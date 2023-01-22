Лунный календарь - 2023: когда в Удмуртии садить рассаду и высаживать ее на грядки

Фаза Луны влияет на рассаду Фото: Архив КП

Многие садоводы и огородники Удмуртии знают, что садить рассаду и высаживать растения на грядку нужно в определенные дни, и сверяться нужно с лунным календарем. Спутник Земли имеет самое прямое влияние на рост растений.

Если коротко, то во время растущей луны бурный рост наблюдается у всего, что над землей, при убывающей – у того, что под землей. То есть пересаживать растения лучше тогда, когда луна растущая, а значит, у всего, что под землей, все процессы замедляются. Особенно уязвимы растения в новолуние и полнолуние.

Сверяемся с лунным календарем на 2023 год!

Лунный календарь посадок

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