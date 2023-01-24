Парки и международный аэропорт: что будут строить в 2023 году в Ижевске

В 2023 построят не только новые здания, но и общественные пространства. На картинке – проект будущей Березовой рощи. Фото: /vk.com/semenov_yaroslav78

Новый год – новые стройки. IZHLIFE/КП вспомнил, что обещали построить в 2023 году и какие стройки еще в процессе.

Общественные пространства

Сейчас в Березовой роще смонтировали временный спуск Фото: Мария Бакланова

В этом году продолжат благоустраивать Ижевск. Сейчас в городе облагораживают Березовую рощу и парк «Тишино». В этом году работы продолжатся.

В Березовой роще ситуация чуть сложнее. В 2022 году там начали ремонтировать спуск к Карлутке. Однако выяснилось, что почва заболочена, и процесс перенесли на 2023 год, чтобы успеть внести изменения в проект. Пока на участке смонтировали временную лестницу.

В парке «Тишино» работы планируют закончить как раз в 2023 году. А в течение зимы пересмотрят некоторые проектные решения.

Реконструкция «Ижстали»

В 2023 году должны продолжиться работы по реконструкции ледового дворца «Ижсталь». Напомним, в 2022 заменили кровлю. Затем планировалось заняться огнезащитой металлических конструкций, монтажом утеплителя, пароизолятора и демонтажом потолка над ареной.

В 2023 году планируется попасть в Федеральную инвестиционную программу. В этом году работы продолжатся. Открыть объект планируют к 2024. Планируется, что во дворце обновят ледовое поле, облицуют фасад, сделают дополнительные места на трибунах, витражи, тренажерные и бросковые залы, 11 раздевалок. Отдельное внимание уделят доступной среде.

В апреле прошлого года реконструкцию оценили в 959,6 млн рублей. Игры «Ижсталь» пока проводит в «Олимпийце».

Международный аэропорт

Так будет выглядеть новый аэропорт Фото: Мария Бакланова

Еще одна глобальная стройка началась в 2022 году в Ижевске: в городе заложили первый камень международного аэропорта. В этом году будет идти стройка, а уже в 2024 объект планируют сдать.

Строительство оценивается в 4,4 млрд рублей.

Дворец единоборств

А теперь о стройке, которая только начнется. Во втором квартале 2023 приступят к строительству дворца единоборств в Ижевске. Работы должны растянуться на два года.

Школа в микрорайоне Столичный

В школе микрорайона Столичный подключили электричество. Фото: /vk.com/a.brechalov

Тем временем активно продолжается строительство второй школы в микрорайоне Столичный. Недавно ее подключили к электричеству. Когда просохнут стены и пол, строители займутся отделочными работами.

Предполагается, что здание станет вторым корпусом лицея им. Е.М. Кунгурцева и разгрузит ближайшие учебные заведения.

Кстати, в микрорайоне на 2023 год перенесли сроки строительства и другого важного учебного заведения – школы искусств.

Консервация «Ижмаша»

Увы, культурный символ города, строго говоря, не должен быть в этой подборке: ведь ему еще долго ждать строителей. Тем не менее некоторые позитивные новости есть.

Компания из Ростова-на-Дону пришла к выводу, что реконструировать главный корпус Оружейного завода можно. В 2023 году здесь проведут консервацию, чтобы здание не разрушилось еще больше. Параллельно начнут разрабатывать проектно-сметную документацию. Работы закончат к сентябрю 2024.

После этого будет решаться вопрос о реконструкции.

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