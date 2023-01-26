Эстетическая гинекология в Ижевске: где научат тренировать интимные мышцы и омолодят при помощи лазера

Фото: предоставлено клиникой

В каком случае современная женщина посещает гинеколога? Большинство, не задумываясь, назовут три ситуации: для планового осмотра, при каких-то жалобах и в связи с беременностью. При этом о направлении эстетической гинекологии многие даже не слышали, а ведь это не менее важная область, чем лечение патологий. Эстетическая гинекология вносит вклад в улучшение качества жизни – в физическом, психологическом и сексуальном плане. Она решает проблемы, которые в большинстве своем не критичны для организма, но мешают счастливым отношениям и лишают женщину чувства комфорта. О том, что это за проблемы и какими методами их можно устранить, мы узнали у специалистов клиники «Медицея».

Почему девушки решаются изменить свое тело

Эстетической гинекологией называется медицинское направление, которое занимается восстановлением структуры половых органов женщин. Оно объединило знания гинекологов, косметологов, дерматологов, урологов и пластических хирургов для работы с огромным разнообразием врожденных и приобретенных дефектов: от исправления послеродовых рубцов и восстановления структуры мышц до изменения формы половых губ.

Возможно, кто-то удивится: неужели так важно, чтобы «там» было красиво? Но в данном контексте красота – не совсем верное определение. Наружные и внутренние половые органы должны иметь такую форму, чтобы их обладательница не комплексовала перед мужчиной, не ощущала дискомфорта как в повседневности, так и во время секса, получала нормальную сексуальную разрядку и могла не беспокоиться о том, что ее особенность строения с течением времени обернется истинными проблемами со здоровьем.

«Мы работаем с теми методиками, которые улучшают здоровье и качество жизни. В первую очередь – восстановление анатомии, а как следствие – и эстетика», – объясняет Надежда Князева, врач акушер-гинеколог клиники «Медицея».

Надежда Князева, врач акушер-гинеколог клиники «Медицея». Фото: предоставлено клиникой.

«Ситуации, при которых девушка решается, к примеру, на пластику половых губ, могут быть разными. Бывает, что причиной становится критика ее партнера, ранящая пациентку эмоционально, а бывает, физическое неудобство при ношении белья и занятиях спортом, когда из-за специфической формы или размера половые губы натираются и на них возникает раздражение. Поводом для обращения к специалисту могут быть недостаточные ощущения при половом акте и даже «неудобные» звуки. Все это, безусловно, можно пережить, но качество жизни будет снижено, пострадает и самооценка женщины», – рассказывает заведующая гинекологической службой семейной клиники «Медицея» Мария Короткова.

При этом, как отмечает Татьяна Алексеева, врач акушер-гинеколог клиники «Медицея», далеко не всегда женщины осмеливаются рассказать о своей проблеме сразу. Проблему часто замечает врач во время профилактического приема.

«Женщины не привыкли обсуждать тему секса на приеме у гинеколога. Если гинеколог начинает говорить о сексе, многих пациенток это ставит в тупик. Многое из того, что мы можем исправить, они воспринимают как вариант нормы, хотя это больно, неудобно, неэстетично. Это отношение нужно менять», – говорит она.

С каким проблемами справляется эстетическая гинекология

Недержание мочи, снижение качества половой жизни, даже постоянные выделения из влагалища или непрекращающаяся «молочница» могут быть следствием снижения тонуса интимных мышц. Это самая частая из проблем, с которыми сталкиваются женщины. Причин много: крупный плод и сложные роды, возрастные изменения, тяжелый физический труд (особенно в послеродовый период) или неправильное выполнение физических упражнений. Чем это оборачивается для самой женщины? В первую очередь, это синдром релаксации влагалища – его стенки утрачивают тонус и начинают провисать, начинается опущение. Если состояние будет прогрессировать, может дойти до высоких степеней опущения влагалища, опущения шейки матки и даже выпадения внутренних половых органов. Также повышается риск вагинитов, особенно если происходит зияние половой щели.

Сухость влагалища – часто соседствует с потерей мышечного тонуса. Эти проблемы не связаны напрямую, но часто возникают по одной и той же причине: из-за гормональных изменений, происходящих в организме с возрастом, в случае гормонального сбоя, а также при кормлении грудью, применении гормональных контрацептивов или как следствие «хронической молочницы».

Отдельная категория – послеродовые рубцы, в области которых также может наблюдаться сухость и дискомфорт.

Асимметрия или гипертрофия (размер больше нормы – прим. ред.) половых губ – еще одна проблема, которая может заставить девушку комплексовать перед партнером или мешать физически.

Недержание мочи – также реально устранить методами эстетической гинекологии, но в этом случае очень важно совместно с урологом определить, в чем причина нарушения.

Посткоитальный цистит – заболевание уже инфекционной природы. Но без применения эстетических методов вылечить его непросто. Оно возникает, когда пересекаются два фактора: очаг хронического воспаления во влагалище и аномально близкое по отношению к половой щели расположение уретры.

Фото: предоставлено клиникой

Консервативные методы и комплексный подход

Эстетическая гинекология применяет большое разнообразие методов, но называть их полной альтернативой друг другу неправильно. В каждом индивидуальном случае врач подбирает именно тот комплекс, который лучше всего подойдет пациентке.

Консервативные методы являются самыми щадящими. В первую очередь, это модификация образа жизни женщины: снижение массы тела, ограничение подъема тяжестей, устранение запоров, а также выполнение комплекса специальных упражнений для интимных мышц.

«Упражнения Кегеля очень хорошо себя зарекомендовали, но для достижения терапевтического эффекта делать их нужно правильно. Врач проконсультирует женщину, чтобы она потом могла выполнять этот комплекс дома. Кроме того, в «Медицее» можно проводить тренировку мышц тазового дня на стационарном приборе в режиме БОС-терапии (метод биологической обратной связи – прим. ред.). При помощи датчиков и специальной компьютерной программы пациентка учится особым образом управлять напряжением и расслаблением мышц тазового дна. По сути это простейшая компьютерная игра, в которой нужно провести кораблик на экране через систему препятствий. Только управлять этим корабликом нужно не руками, а при помощи интимных мышц», – говорит эксперт.

Также упражнения для интимных мышц помогают справиться с некоторыми вариантами недержания мочи. Обычно они назначаются параллельно с гормонотерапией или другими препаратами.

Если же опущение достигло такой стадии, когда упражнениями положение не исправить и речь идет об операции, однако вмешательство противопоказано или невозможно в ближайшее время, врач может подобрать гинекологический или урологический пессарий. Это силиконовое приспособление, которое вводится во влагалище и помогает поддерживать его форму.

Малоинвазивные методы в эстетической гинекологии

Малоинвазивные процедуры – это еще не операции, но они подразумевают более радикальное вмешательство, чем консервативное.

Интравагинальное воздействие фракционным СО2-лазером по-другому еще называется лазерным омоложением влагалища и применяется при начальной степени опущения стенок и при синдроме релаксации. Когда лазер воздействует на структуры слизистой оболочки, в клетках активизируются восстановительные процессы. Итогом становится уплотнение стенок влагалища, устранение складчатости слизистой оболочки и естественная подтяжка мышц. Обычно процедуру делают 3-4 раза в год, а затем однократно повторяют через год – для «армирования». Эффект держится около 5 лет.

«Также при синдроме релаксации влагалища и некоторых формах недержания мочи довольно часто применяются филлеры. Это гиалуроновая кислота в форме плотного геля. При введении филлера происходит изменение объема тканей. За счет этого происходит уменьшение объема влагалища и улучшение качества половой жизни после родов», – рассказывает Надежда Князева, врач акушер-гинеколог клиники «Медицея».

Эффект от филлеров временный – от 9 до 12 месяцев в зависимости от того, с какой активностью организм женщины перерабатывает гиалуроновую кислоту. Однако остаточный эффект остается на более длительный срок, так как гиалуроновая кислота запускает выработку собственных коллагена и эластина.

Низкомолекулярную – то есть жидкую – гиалуроновую кислоту также используют, чтобы быстро подпитать и увлажнить ткани. Процедура называется биоревитализацией и показана при хронических трещинах и сухости влагалища после 50 лет, если, к примеру, гормональная терапия женщине противопоказана, а на лубриканты у нее аллергия.

«Бывает, что женщина жалуется на отсутствие яркости оргазма. В этом случае гиалуроновая кислота может использоваться для увеличения точки G или для приподнимания слишком нависающего капюшона клитора. Используется она также для устранения недержания мочи при неправильном расположении уретры и при лечении посткоитального цистита, чтобы немного сместить уретру относительно влагалища», – добавляет Татьяна Алексеева, врач акушер-гинеколог клиники «Медицея».

Татьяна Алексеева, врач акушер-гинеколог клиники «Медицея». Фото: предоставлено клиникой.

После филлинга женщина в течение 5-7 дней должна соблюдать половой покой. Непереносимость гиалуроновой кислоты бывает крайне редко, так как это вещество в норме присутствует в нашем организме.

Плазмолифтинг – похожая на филлинг процедура. Она производится по тому же принципу, но в ткани вводится не гиалуроновая кислота, а собственная плазма пациентки – нативная (только что взятая – прим. ред.), подогретая или преобразованная в гель. Атрофические процессы у женщин в менопаузе и изменения при эстрогенном дефиците у молодых женщин (например, при лейкоплакиях и краурозе вульвы) хорошо корректируются именно посредством плазмолифтинга. Положительный эффект достигается и при лечении хронических трещин.

«Собственная плазма не вызывает побочных реакций, кроме того, процедура обходится дешевле, чем филлинг. Ее применяют в тех случаях, когда нужно изменить много объема, но избежать провисания, например, при опущении больших половых губ у похудевших женщин», – уточняет Надежда Князева.

Плазма разрушается быстрее, чем филлер, – в среднем, за три месяца, однако остаточный эффект длится до 180 дней, так как в месте применения запускаются восстановительные процессы и улучшается микроциркуляция.

В том случае, если необходимо уменьшить размеры и изменить форму половых органов, применяется такой метод, как нитевой лифтинг. Он заключается в введении имплантов в виде саморассасывающихся нитей.

«В «Медицее» мы используем два вида этих имплантов. Есть мононити, которые, например, используются для уменьшения объема половых губ. Они цепляются за подкожную жировую клетчатку и подтягивают ткани. И есть нити с насечками, которые под местной анестезией продеваются в мышцы тазового дна и стягивают их – этот метод используется при расхождении мышц после родов и подходит тем, кто снова планирует рожать естественным путем», – продолжает Надежда Князева.

Процедура проводится под местной анестезией, после нее две недели нужно соблюдать половой покой. Эффект после введения нитей длится от 3 до 6 лет. Но важно понимать, что после их установки женщина должна выполнять рекомендации врача и делать упражнения.

Инвазивные методы в эстетической гинекологии

Если у женщины уже есть выраженное опущение влагалища и шейки матки либо требуется убрать более 30% размера половых губ, то малоинвазивные методы будут неэффективны. Или другая ситуация: неаккуратный рубец после родов, из-которого произошла деформация наружных половых органов. Во всех этих случаях применяются инвазивные, то есть оперативные методы.

«Чаще всего пациенток не устраивает размер малых половых губ. Тогда выполняется операция под названием лабиопластика, в ходе которой хирургически убирается лишняя ткань. Хирургическая коррекция выполняется также при опущении стенок влагалища или шейки матки за пределы половой щели. Если же матка и шейка на месте, но стенки влагалища сильно провисают, делается кольпорафия, то есть ушивание. Через разрез во влагалище сшивают мышцы, а затем выполняют пластику слизистой оболочки», – рассказывает Анна Караваева, врач акушер-гинеколог клиники «Медицея».

По словам Анны Караваевой, после лабиопластики возобновлять половую жизнь можно через месяц-полтора, при кольпорафии половой покой длится два месяца. Косметические швы заживают около недели, через две недели спадает отек, и окончательный результат бывает видно не ранее чем через два месяца.

Анна Караваева, врач акушер-гинеколог клиники «Медицея». Фото: предоставлено клиникой.

Используются инвазивные методы и при недержании мочи.

«Операция заключается в установке под уретру урослинга – специальной сетки, которая выполняет функции растянувшейся связки. Со временем этот имплант прорастет собственными тканями организма», – рассказывает эксперт.

Более редкие операции – это рассечение девственной плевы, иногда требующееся женщинам, начинающим половую жизнь после 30-35 лет, и девушкам с излишне плотным от рождения гименом, а также гименопластика, то есть восстановление девственной плевы. Последняя – исключительно пластическая операция, востребованная у женщин, которые выходят замуж за мусульман.

Также бывает, что женщины приходят с запросом на увеличение больших половых губ. Если плазмолифтинг в их случае не подходит, к работе подключается пластический хирург, который выполняет липофиллинг при помощи собственной жировой ткани пациентки.

Работа на результат

Как объясняет заведующая акушерско-гинекологической службой семейной клиники «Медицея» Мария Короткова, выбор методов в эстетической гинекологии – это целая наука. И крайне важно решать проблему поэтапно, выявляя и устраняя причину дискомфорта, а не только маскируя внешние признаки.

«Возвращаясь к комплексному подходу. Главное – восстановить правильное положение органов, а потом уже корректировать результат. Например, если пациентке нужна операция по восстановлению структуры влагалища, то мы совещаемся с хирургом, затем перед операцией местно вводим эстрогены, чтобы стенки подтянулись, и ставим разгрузочный пессарий, чтобы мышцы стали более эластичными. Затем оперируем пациентку, после операции вводим гиалуроновую кислоту, делаем плазмолифтинг или обрабатываем лазером для лучшего заживления, а затем снова подключаем гормональную терапию, чтобы избежать сухости. Это лишь одна из схем. Они могут быть сложными, но зато дают надежный результат», – говорит заведующая акушерско-гинекологической службой клиники «Медицея» Мария Короткова.

Мария Короткова, заведующая акушерско-гинекологической службой клиники «Медицея». Фото: предоставлено клиникой.

После любой из манипуляций специалисты «Медицеи» обязательно осматривают пациентку через месяц, по необходимости проводя коррекцию результата. При этом врачи подчеркивают: улучшение качества жизни стоит таких стараний. А если женщина не решается что-то поменять в своей интимной жизни, всегда можно начать с малого – записаться на прием в «Медицею» и просто поговорить о том, что беспокоит.

Адреса клиник: Ижевск, ул. Шумайлова, 20а и ул. Пушкинская, 294.

Тел: +7 (3412) 65-51-51.

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