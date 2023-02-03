Прогноз погоды для столицы Удмуртии на ближайшие выходные Фото: Михаил ФРОЛОВ

Предстоящие выходные в столице Удмуртии станут на 1-2 градуса прохладнее, чем будни, но сильных морозов синоптики не обещают. По данным Росгидрометцентра, столбик термометра в дневное время не опустится ниже -10°С, а ночью – ниже -12°С. Яндекс.Погода, как обычно, прогнозирует более низкие температуры, но в этот раз разница незначительна.

А теперь расскажем подробнее о каждом дне.

В субботу, 4 февраля, температура воздуха днем, по данным Росгидрометцентра, ожидается около -7°С. Яндекс.Погода обещает до -9°С. Будет пасмурно, преимущественно обойдется без осадков. Ночью температура воздуха составит около -10.. -12°С. Ветер будет очень слабым, около 1 м/с. Утром он подует в южном направлении, но к ночи оно сменится на северо-восточное.

В воскресенье, 5 февраля, также будет облачно, но уже со снегом. Правда, обильного снегопада не ожидается. Днем, по данным Росгидрометцентра, около -8°С; по данным Яндекса, – до -11°С. Ночью все так же около -11.. -12°С. Утром ветер будет северо-восточным, 2 м/с, а ночью – северным, также около 2 м/с .

В понедельник, по предварительным прогнозам, погода будет похожа на воскресную, а вот дальше может последовать некоторое похолодание.

Желаем всем удачного завершения рабочего дня и хороших выходных!

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