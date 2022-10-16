Реаниматолог из Ижевска: «Радует, когда пациенты, которых едва довезли на вертолете, уходят из отделения своими ногами»

16 октября, отмечается Всемирный день анестезиолога-реаниматолога. Фото: предоставлено Республиканской детской клинической больницей Удмуртии

Сегодня, 16 октября, отмечается Всемирный день анестезиолога-реаниматолога. В руках этих специалистов в буквальном смысле находится человеческая жизнь, возложенную на них ответственность обывателю сложно даже вообразить. А если это жизнь ребенка?

О том, как в Удмуртии спасают тяжелобольных детей и детей – жертв ЧП, «Комсомолке» рассказал ижевский врач – анестезиолог-реаниматолог Андрей Максимов, который возглавляет Реанимационно-консультационный центр (РКЦ) Республиканской детской клинической больницы.

В режиме 24/7

Детский реанимационно консультативный центр в Удмуртии появился в 1996 году под руководством Евсеева С.Ф. Сегодня, специалисты РКЦ – это высококлассные врачи, медсестры и водители, которые занимаются госпитализацией в РДКБ детей с тяжелыми заболеваниями из районных больниц, где невозможно оказать необходимую специализированную медицинскую помощь. Казалось бы – ну что такого, забрать ребенка из одной клиники и перевезти в другую? А если это не клиника, а ФАП в отдаленном селе и привезти нужно в Ижевск за сотни километров? А счет идет даже не на часы, а на минуты.

Андрей Максимов, врач анестезиолог-реаниматолог. Фото: предоставлено Республиканской детской клинической больницей Удмуртии

«Каждое утро к нам поступает информация о пациентах, которые находятся в реанимации. При необходимости коллеги из городов и районов связываются с нами в режиме 24/7», – говорит Андрей Максимов. Говорит просто и буднично. А что скрывается за этой фразой?

Во-первых, РКЦ консультирует все городские и районные детские стационары, а также родильные дома. Помимо руководителя, в РКЦ работают еще шестеро врачей – анестезиологов-реаниматологов, в том числе заведующий отделением анестезиологии и реанимации Михаил Копытов и заведующая отделением реанимации и интенсивной терапии Гульнур Габсалихова. Есть четыре медсестры и четыре водителя. Но в будущем штат планируется увеличить: слишком много бывает вызовов.

Коллектив. Фото: предоставлено Республиканской детской клинической больницей Удмуртии

«Модернизация нам была очень нужна, наш главный врач Павел Пупков много для этого сделал. Сейчас закупили новое оборудование, службе выделили отдельный транспорт – один реанимобиль передали со станции скорой помощи, еще один купили, и третья машина вот-вот поступит. Кроме того, налажено тесное сотрудничество с санавиацией 1РКБ», – рассказывает Андрей Максимов.

Машины, кстати, внешне – скорые как скорые, но оснащение внутри отличается. Оно специально подобрано для транспортировки самых тяжелых маленьких пациентов на дальние расстояния. При необходимости каталка заменяется на кувез для новорожденных, есть ИВЛ, подходящий для грудничков, а также другие средства, позволяющие прямо в дороге проводить реанимационные мероприятия и интенсивную терапию.

Специалисты РКЦ транспортировали пострадавших во время стрельбы в 88-школе к спецборту МЧС. Фото: предоставлено Республиканской детской клинической больницей Удмуртии

Реанимация по пути и приземление на ипподроме

Если раньше на лечение из удмуртской глубинки в год забирали по 200–250 детей с тяжелыми патологиями, то к концу 2022 года их количество, по предварительным оценкам, достигнет 450–500. И это не значит, что болеть стали больше и тяжелее, просто теперь появилась возможность чаще отправлять детей в столицу Удмуртии, не рискуя понапрасну. Всех детей с тяжелыми травмами и патологиями сейчас стараются вывозить из районов республики на площадки Республиканской детской клинической больницы и 1-й РКБ.

Маленького пациента перевозят на вертолете. Фото: предоставлено Республиканской детской клинической больницей Удмуртии

«60–70 % транспортируемых детей – это новорожденные с тяжелыми патологиями, те, кто нуждается в реанимационной помощи, помощи узких специалистов. Сейчас мы стараемся максимально быстро забирать из районов всех таких деток. Такая практика должна уменьшить детскую смертность и инвалидизацию в Удмуртии», – продолжает врач.

Конечно, сейчас проблему стараются решить заранее. Будущих мам, беременность которых протекает с особенностями, со всей Удмуртии отправляют в перинатальный центр на случай преждевременных родов и прочих осложнений. Это гораздо проще и безопаснее, чем перевозка недоношенного новорожденного, которого не смогут выходить в сельской местности. К сожалению, количество «торопыжек» из районов год от года не становится меньше. Некоторые мамы не встают на учет, и роддом просто о них не знает, а кто-то решает рожать дома или даже в бане.

В Ижевске этому крохе окажут высококвалифицированную медицинскую помощь. Фото: предоставлено Республиканской детской клинической больницей Удмуртии

«Мы получили новое оборудование и ввели в практику перевозку новорожденных детей на ИВЛ авиатранспортом. В ближайших планах – оснастить борт также кувезом, чтобы транспортировать недоношенных младенцев. К сожалению, таких крох в основном возим пока на автомобиле», – рассказывает Андрей Максимов.

В 2022 году вертолетом перевезли первого новорожденного ребенка, подключенного к ИВЛ, – девочку из Можги. Малышка появилась на свет в срок, но из-за внутриутробной инфекции оказалась на грани жизни и смерти.

Это кювез, в котором перевозят малышей. Кстати, теплый пледик для маленьких пациентов связала медсестра-анестезист Антонина Курилова Фото: Екатерина АРДАШЕВА

Медсестра-анестезист Антонина Курилова. Фото: предоставлено Республиканской детской клинической больницей Удмуртии

«У ребенка наблюдалась выраженная дыхательная недостаточность, легочное кровотечение, желудочно-кишечное кровотечение и масса других проблем. По прибытии в Можгу мы поняли, что в таком состоянии не представляется возможным ее вывозить на машине. Провели на месте необходимые мероприятия, увидели после них положительную динамику, на следующий день обсудили эвакуацию», – вспоминает Андрей Максимов.

Вертолет готов отправиться. Фото: предоставлено Республиканской детской клинической больницей Удмуртии

Шанс выходить кроху был, но на машине врачи ее просто не довезли бы. Оставался вертолет. Но здесь возникла проблема: специальная вертолетная площадка имеется только у 1-й РКБ, а ребенка нужно было доставить в детскую клинику. Везти через весь город на машине тоже было небезопасно. К счастью, врачи имеют право использовать в качестве запасной посадочной площадки ипподром, а он находится совсем близко к РДКБ. Посадку согласовали, и благодаря этому за 40 минут малышку довезли до больницы. Она выжила и продолжает лечение.

Когда день начинается с выезда в район, а заканчивается уже за пределами Удмуртии

Однако врачам РКЦ приходится иметь дело не только с врожденными патологиями. Очень большая часть работы связана с травмами. Так, по словам Андрея Максимова, в этом году было много случаев падения детей с высоты. Это были дети разных возрастов, но большая часть – малыши, которые не так давно научились ходить. Печально, но чаще всего в случившемся имелась вина их собственных родителей, которые не позаботились оснастить окна запирающими механизмами или положились на прочность москитной сетки. Пик таких несчастных случаев наблюдается каждый год и приходится на май-июль.

Дмитрий Храмов, врач анестезиолог-реаниматолог и трансфузиолог, за работой. Фото: предоставлено Республиканской детской клинической больницей Удмуртии

Но не только окна таят опасность. Были ситуации, когда детей находили на стройках: они пробирались туда в поисках приключений и падали в шахты лифтов. Бывало, что находили ребят не сразу.

Падение – это всегда непредсказуемо. Чаще всего выживших детей госпитализируют с тяжелыми повреждениями опорно-двигательного аппарата, центральной нервной системы и внутренних органов. Фатальным может оказаться падение даже со второго этажа. А при падении с высотки можно выжить.

Динар Фатыхов, врач анестезиолог-реаниматолог, за работой. Фото: предоставлено Республиканской детской клинической больницей Удмуртии

Недавно девочка восьми месяцев смогла залезть на подоконник и выпала из окна частного дома. Она погибла на месте. А вот 14-летняя глазовчанка после падения с седьмого этажа осталась в живых.

«Нам позвонили в час ночи. Говорят: есть такая девочка, тяжелая черепно-мозговая травма, травмы лицевого скелета, переломы ног. Сначала глазовским врачам были даны рекомендации, чтобы стабилизировать пациентку. Ее ввели в искусственную кому, а утром, как только стало достаточно светло для полетов, за ней отправился вертолет. В Ижевске ей провели ряд операций, работал нейрохирург. Когда подростка привели в стабильное транспортабельное состояние, мы договорились о переводе ее в федеральный центр, и вертолет доставил ее в Москву», – поделился одной из историй Андрей Максимов.

Бригада на ночном выезде. Фото: предоставлено Республиканской детской клинической больницей Удмуртии

Сопровождение пациентов во время госпитализации в федеральные центры – еще одна задача врачей РКЦ. Сами врачи признаются, что иногда их рабочий день начинается с выезда в районную больницу, а заканчивается уже за пределами Удмуртии.

«А больше всего нас радует, когда пациенты, которых едва довезли на вертолете, потом уходят из отделения своими ногами. Но имеют место и исключительные случаи. У нас есть пациент из Воткинска – мальчик с очень редким поражением нервной системы. Он один такой на всю республику, более того, в мире насчитывается всего лишь около 10 детей с таким диагнозом. Дышать самостоятельно он не может, находится под ИВЛ. Но держать его в больнице на постоянной основе просто негуманно. Интеллект у ребенка сохранен, хотя подвижность ограничена, конечно ему лучше находиться дома, с родными. Чтобы поменять трахеостому, мы перевозили его в клинику на вертолете и потом на вертолете же отправили домой», – рассказал Андрей Максимов.

«С родителями бывает даже труднее, чем с детьми»

Несмотря на то, что в экстренных ситуациях нужно действовать очень быстро и не отвлекаясь, Андрей Максимов считает, что с попавшими в беду детьми обязательно нужно разговаривать. Причем без сюсюканья, как со взрослыми.

Дмитрий Храмов, врач анестезиолог-реаниматолог, врач трансфузиолог. Фото: предоставлено Республиканской детской клинической больницей Удмуртии

«Наладить контакт очень важно. Это с одной стороны успокаивает ребенка, с другой – позволяет лучше оценить его состояние. Где этому учат? А где можно научиться разговаривать с детьми? Это опыт. В конце концов, мы же все тут родители. И дети с 3–4 лет уже вполне способны понимать, когда к ним серьезно обращаются», – говорит он.

Динар Фатыхов, врач анестезиолог-реаниматолог. Фото: предоставлено Республиканской детской клинической больницей Удмуртии

Врачи замечают: плачут и капризничают дети, в основном когда рядом родители. Но стоит им остаться с доктором наедине, как истерика прекращается и дети начинают слушаться, все понимают.

Евгений Сергеев, врач анестезиолог-реаниматолог. Фото: предоставлено Республиканской детской клинической больницей Удмуртии

«С родителями бывает даже труднее, чем с детьми, – в конце разговора признается Андрей Максимов. – Пока ребенку оказывается помощь, мамам и папам можно дать какое-то задание – найти документы, собрать вещи в больницу. Это сразу мобилизует в нужном ключе. Родившие женщины – это отдельная категория, с ними проще, они в подавляющем большинстве сразу же выполняют все, что скажет врач. Тяжелее с теми, у кого дети получили внезапные травмы. Здесь иногда приходится быть построже. Главное, самим сохранять спокойствие и выдержку, потому что, если в ваших глазах проскользнет хотя бы тень паники, родители решат, что ситуация безнадежная. А надежда – это то, что им нужно больше всего».

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