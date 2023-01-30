Прогноз погоды в Ижевске на неделю Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

По прогнозу Росгидрометцентра, последний день января в Ижевске будет очень теплым для зимы, но февраль принесет некоторое похолодание. Оно не продержится долго, и уже к выходным столбик термометра вновь поползет вверх.

А сейчас подробнее о погоде на каждый день.

Во вторник, 31 января, по данным Росгидрометцентра, в столице Удмуртии временами ожидается небольшой снег и до -1°С днем, до -4°С ночью. По данным Яндекс.Погоды, будет прохладнее – днем до -4°С. В течение суток будет дуть южный ветер со скоростью 5 м/с.

В среду, 1 февраля, в Ижевске ожидается переменная облачность, без осадков. Днем Росгидрометцентр обещает похолодание до -4°С, Яндекс – до -6°С. Ночью будет около -13.. -14°С. Южный ветер к вечеру сменится на юго-восточный и снизит скорость с 4 до 2 м/с.

2 февраля, четверг, станет самым холодным днем на этой неделе. Ожидается до -9.. -11°С. Осадков не предвидится, будет выглядывать солнце. Ночью температуры опустятся до -11.. -13°С. Юго-восточный ветер сохранит направление и скорость около 2 м/с в течение суток.

В пятницу, 3 февраля, в Ижевске снова вероятен небольшой снег. Днем будет около -5.. -6°С, ночью – до -6.. -8°С. С утра подует восточный ветер со скоростью около 3 м/с, к ночи он изменится на южный, с той же скоростью.

В субботу, 4 февраля, снова вероятен небольшой снег. По данным Росгидрометцентра, потеплеет до -4°С. По данным Яндекс.Погоды, на столбике термометра останется около -6°С. Ночью снова похолодает: по данным Росгидрометцентра, до -10°С, по данным Яндекса, – до -6.. -8°С. Ветер с утра будет юго-западным, ночью – южным, его скорость составит 3-4 м/с.

В воскресенье, 5 февраля, снегопады в столице Удмуртии продолжатся. Днем до -5.. -6°С, ночью до -6.. -7°С. Южный ветер сохранится до вечера, его скорость составит около 3 м/с.

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