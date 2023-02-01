Предварительный прогноз погоды на месяц Фото: Евгения ГУСЕВА

На календаре февраль, месяц, от погоды которого можно ожидать чего угодно. По предположениям синоптиков, как сообщает IZHLIFE (18+), в уже наступившем феврале будет достаточно тепло. Рассказываем, чем нас удивит последний месяц зимы.

Что говорят интернет-сервисы

Мы хоть и привыкли к холодам в феврале, но в первую неделю месяца ждать морозов не стоит. По данным Росгидрометцентра, дневные показатели температуры не будут опускаться ниже -6°С, ночью же столбик термометра опустится не ниже -13°С.

Некоторые дни будут морозными Фото: Андрей АБРАМОВ

Интернет-сервис Яндекс.Погода обещает, что начало февраля будет не особо теплым. Днем температура будет достигать -13°С, а ночью все -15°С. Тем не менее такие средние показатели продержатся первые 10 дней. В следующую декаду станет чуть теплее – до -10°. А вот в конце февраля и вовсе станет тепло: днем -5°С, ночью – до -7°С. Солнечную погоду стоит ждать лишь под конец месяца.

А вот прогнозы Гисметео, наоборот, говорят о том, что весь февраль будет довольно солнечным, но стоит готовиться к снегопадам. В первую половину месяца дневная температура не будет опускаться ниже -12°С, а ночью – ниже -14°С. Вторая декада будет снежной, также стоит ожидать дневные -8°С и ночные -13°С.

Оттепель может начаться рано Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Погода Майл.ру и вовсе удивляет своим прогнозом: в первые дни февраля ожидается температура -3°..-14°С и солнечная погода, но ближе ко второй декаде возможны и все -29° со снегопадами, после которых вновь потеплеет до -8°..-15°С.

Так каким же будет февраль

Чтобы точно понимать, какая погода будет в последний зимний месяц, мы спросили нашего постоянного эксперта Дмитрия Адаховского. По его словам, средняя температура в феврале – до -11,1°С, что практически схоже с январской. Однако температурные показатели с определенной долей вероятности могут быть выше нормы. Подобное прослеживалось в 2002 и 2016 годах, а также и в последние несколько лет – в 2020 и 2022 годах. Холода до -15°, напротив наблюдались в 2005, 2007, 2010, 2011, 2012 и 2021 годах.

Светло-розовая область – это зона средних температур, Ижевск находится в ней. Фото: Росгидрометцентр

«Однозначно можно говорить, что первая половина февраля будет достаточно теплой, без выраженных периодов холодов. В первую очередь это связано с аномально теплыми условиями во многих южных и отчасти западных регионах России, где к настоящему времени уже активно развиваются весенние процессы, и отступлением холодов в Сибири. На повышенном температурном фоне и преобладании циклонических процессов количество осадков будет довольно высоким, что в целом характеризует большинство современных зим в республике», – объясняет Дмитрий Адаховский.

Зеленая область – это зона осадков около нормы, Ижевск находится в ней. Фото: Росгидрометцентр

Получается, что февраль не станет удивлять жителей Ижевска необычайно высокими и низкими температурами, да и влажность, по данным Росгидрометцентра, будет схожа со среднемноголетними значениями. Если говорить о высоте снежного покрова, сугробы могут даже увеличиться. В январе их высота достигала 63 см, что в принципе соответствует февральским показателям. Следовательно, следует ждать сильный паводок.

Народные приметы

Обычно в феврале ждали метель и вьюгу. Были дни сретенских, никольских и власьевских морозов, которые приходились на 15, 17 и 24 числа месяца. Февраль часто становится месяцем, который находится между зимними холодами и весенним теплом, которое можно почувствовать уже сейчас.

Февраль занимает промежуточное положение между зимой и весной Фото: Алексей БУЛАТОВ

«По фенологическому календарю февраль соответствует периоду перелома зимы, когда на фоне выраженного прибавления длины дня активизируется брачное поведение многих зимующих у нас птиц, а в солнечную погоду появляются кучевообразные облака и регистрируется интенсивная капель», – подтверждает Дмитрий Адаховский.

Также раньше говорили, что если февраль будет теплым, то можно ждать холодную весну.

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