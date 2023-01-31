Какие документы подавать и прошла ли заявка: как реализуется программа догазификации в Удмуртии

В Удмуртии реализуется программа догазификации, в рамках которой жители республики могут бесплатно подвести газ до границ земельного участка. Как это работает, есть ли льготы при прокладке сетей внутри участка и куда обращаться – разбирались в эфире радио «Комсомольская правда – Ижевск» (107.6 FM, 12+) вместе с представителями компании АО «Газпром газораспределение Ижевск».

Чем догазификация отличается от газификации?

Программа догазификации – это продолжение программы газификации, то есть она работает только в тех населенных пунктах, где голубое топливо уже есть. Сети подводят до границ земельного участка собственников, которые подали заявку, а уже на самом участке и внутри домовладения жители проводят сети и устанавливают оборудование за свой счет. В рамках же газификации ресурс доставляют в населенные пункты, где его еще нет. Эта работа находится в зоне ответственности Единого оператора газификации.

Каковы условия программы догазификации?

Поучаствовать в программе догазификации можно при следующих условиях:

- в вашем населенном пункте есть газ;

- на участке есть дом – и он, и земля находятся в вашей собственности;

- вы планируете использовать газ для личных нужд, а не для коммерческих целей.

Тогда до границы вашего земельного участка газ подведут бесплатно. Вам останется позаботиться только о том, чтобы проложить сети на участке и купить газовое оборудование.

Какие льготы предусмотрены?

Конечно, даже при программе догазификации работы обойдутся недешево, поэтому разрабатываются варианты различных льгот. Часть из них приняли в регионе осенью 2021 года. По ним ряд категорий граждан может получить льготный займ под 5% годовых со сроком на 7 лет на строительство газовых сетей, приобретение и монтаж необходимого газоиспользующего оборудования. К таким категориям относятся:

- работники бюджетной сферы;

- работники государственных и муниципальных предприятий и учреждений ЖКХ;

- работники и предприниматели в сельскохозяйственной отрасли;

- граждане, пострадавшие от пожаров и стихийных бедствий;

- чернобыльцы и их вдовы;

- ветераны боевых действий;

- многодетные семьи;

- инвалиды и семьи с детьми-инвалидами.

В январе 2023 года Госсовет рассмотрел возможность предоставления дополнительной меры поддержки. Льготники смогут получить средства из бюджета республики на приобретение газового оборудования и строительства газовых сетей по участку. Сумма выплат – до 100 тысяч рублей.

Кто может на нее рассчитывать?

- участники Великой Отечественной войны;

- инвалиды Великой Отечественной войны и инвалиды боевых действий;

- ветераны боевых действий;

- члены семей погибших (умерших) инвалидов Великой Отечественной войны, участников Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий;

- многодетные семьи;

- малоимущие граждане, имеющие среднедушевой доход, не превышающий величину прожиточного минимума в расчете на душу населения, установленную правительством Удмуртской Республики на дату подачи заявления о предоставлении компенсации.

Порядок предоставления единовременной денежной компенсации будет утвержден правительством Удмуртии в ближайшее время, после чего жители республики будут оповещены о том, куда им обращаться с заявлением на компенсацию и какие документы необходимо для этого предоставить.

Можно ли довести сети до дачного участка?

Да, сети можно провести и до дачного участка, но в этом случае есть нюанс. Газопроводы бесплатно в рамках догазификации подведут только до границ СНТ, которые располагаются в газифицированных населенных пунктах. Остальные работы выполняются за счет заявителя. Подать заявку могут и отдельные жители, и весь коллектив. «Газпром газораспределение Ижевск» рекомендует делать это организованно, в идеале – через председателя СНТ.

Какие документы подавать?

Для участия в программе догазификации понадобятся:

- паспорт, СНИЛС и ИНН собственника;

- документы на дом и участок;

- если дом в долевой собственности – согласие всех остальных собственников.

В случае, если каких-то документов будет не хватать, заявку поставят в лист ожидания.

Подать заявку можно через несколько каналов связи: через портал Единого оператора газификации, через Госуслуги, в газораспределительных организациях, в МФЦ.

Представители «Газпром газораспределение Ижевск» отмечают, что часто происходят случаи дублирования заявок, когда один и тот же человек подает заявки всеми возможными способами. Это значительно усложняет задачу, поэтому пользоваться лучше только одним из каналов.

Почему заявку могут не принять?

Для этого могут быть несколько причин. Например, несоответствие условиям программы: вы живете в деревне, где пока нет газа, или на участке у вас нет дома. Также могут возникнуть сложности, если вы предоставили неполный пакет документов. Тогда заявку зарегистрируют, но поставят в лист ожидания – пока вы не донесете то, что нужно.