10 лет назад в Ижевске без газа, тепла и света остались 31 предприятие и более 700 квартир

Газовый трубопровод был поврежден во время ремонтных работ. Фото: Архив КП

19 октября 2012 года в 10:50 во время прокладки кабеля около ТЦ «Флагман» произошла авария. Рабочие при вертикальном бурении повредили газовую трубу высокого давления.

В короткие сроки были эвакуированы посетители торгового центра и сотрудники близлежащих офисных зданий. Покинуть свои квартиры пришлось и жителям «немецких» домов, расположенных неподалеку.

Радиус эвакуации горожан.

– В этом районе сильно пахнет газом, никого не пускают, – рассказал тогда журналист «КП-Ижевск» с места происшествия. – Видно невооруженным глазом, как из трубы бьет газ. Вокруг работают люди в спецодежде. На место прибыли пожарные.

Пока специалисты пытались остановить подачу газа, весь транспорт перенаправили с улицы Удмуртской на Майскую и Кирова. Образовались огромные пробки. Не пропускали и пешеходов, а общественный транспорт направлялся на улицу Пушкинскую.

ЭВАКУАЦИЯ

К счастью, никто не пострадал. Всего было эвакуировано около 350 человек. Среди них были пенсионеры и инвалиды. В их числе оказалась и беспомощная пожилая женщина, прикованная к постели в своей квартире. На карете реанимации ее перевезли в местную больницу. Жителей домов усаживали в автобусы и на время увозили в здание школы № 84.

– Люди сильно ругаются, недоумевают, почему они должны покидать свои дома, – рассказывал наш журналист. – Как прокомментировал источник в аварийной службе, прорвало трубу длиной пять километров. Сейчас подача газа на этом участке перекрыта. Плюс обесточена линия электропередач. Пока весь газ из трубы не выйдет, жители не смогут вернуться в свои дома.

Ремонтные работы начались около 16 часов. Жители домов пытались вернуться в свои квартиры, но им в тот момент сделать это не позволили. В МЧС посоветовали провести ночь у родственников, а если совсем некуда идти, то лучше поехать в школу № 84, куда проводилась эвакуация.

– Насколько повреждена труба, еще не ясно: все будет известно после того, как все вскроем. Закрыты задвижки по ходу газа, расставлены посты. Сейчас идет стравливание газа на поврежденном участке. Чтобы не было попадания в смежные коммуникации, будет понижаться давление. Во всех домах газ пока есть, но, возможно, придется отключить. Зависит от серьезности повреждений. Думаю, улицу Удмуртскую сегодня не откроют точно, – сообщил тогда главный инженер РАО «Удмуртгаз».

Работы велись допоздна. Фото: Надежда ИМПОЛИТОВА

ВИНОВЕН ПОДРЯДЧИК

У подрядчика, по вине которого произошло ЧП, репутация была хорошая. Проект прошел все необходимые согласования, но карты спутало время.

– Подрядчик должен был начать работы в 11.00. Однако рабочие приступили к делу в 9.00. Соответственно, сотрудника «Удмуртгаза» не было на месте. Сработал человеческий фактор, из-за этой ошибки труба диаметром 500 мм лопнула, – рассказал Александр Прозоров, в то время исполняющий обязанности главы администрации Ижевска.

Авария в цифрах

От газа в результате ЧП было отключено:

31 предприятие (в том числе «Буммаш», «Радиозавод», «ИМЗ»);

706 многоквартирных домов;

150 частных домов.

В 20 часов 19 октября авария была ликвидирована, спустя час началось постепенное подключение к голубому топливу промышленных предприятий. Газ вернулся во все дома и квартиры лишь несколько дней спустя.

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