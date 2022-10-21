Какие нововведения в социальной сфере ждут жителей Ижевска Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

19 октября в Ижевске состоялся круглый стол регионального отделения Фонда социального страхования России по Удмуртии и «Комсомольской правды – Ижевск». В ходе обсуждения эксперты ФСС рассказали об изменениях, которые ожидают граждан, а также напомнили жителям региона о способах получения государственных услуг и консультаций.

Что такое электронный сертификат на ТСР и как им воспользоваться

«Основная задача фонда на протяжении всего существования, – конечно же, поддержка работающих граждан и предоставление им тех социальных гарантий, которые предусмотрены законодательством нашей страны. В последнее время у нас активно совершенствуются механизмы предоставления соцподдержки работающим гражданам, в том числе, в части перехода их на цифровой формат. Это соответствует требованиям, которые отражены в концепции Правительства России о цифровой трансформации социальной сферы, принятой в прошлом году. Вместе с тем мы выполняем отдельные федеральные полномочия. В частности, это обеспечение отдельных категорий граждан техническими средствами реабилитации и санаторно-курортным лечением. В рамках этих полномочий мы сегодня остановимся на развитии такого сервиса, как электронный сертификат на технические средства реабилитации», – заявил и.о. управляющего региональным отделением ФСС по Удмуртии Ильдар Гадршин.

Обсуждение за круглым столом Фото: Мария Бакланова

Электронный сертификат на покупку технических средств реабилитации (ТСР) – это относительно новый платежный инструмент, позволяющий упростить и ускорить получение государственной поддержки на приобретение протезов, ортопедической продукции, кресел-колясок и других средств, необходимых людям с ограниченными возможностями здоровья.

Действует услуга с осени 2021 года. За это время было принято более 700 заявлений, в том числе около 250 – от людей, получивших травму на производстве, и более 500 – от инвалидов по общему заболеванию. Порядка 30 % от общего числа уже реализованы, то есть люди получили по ним ТСР.

Ильдар Гадршин, и.о. управляющего региональным отделением Фонда социального страхования Российской Федерации по Удмуртской Республике Фото: Мария Бакланова

Как поясняет начальник отдела обеспечения техническими средствами реабилитации ФСС по Удмуртии Татьяна Жвакина, сертификат представляет собой электронную запись в реестре, которая связана с номером карты «Мир», причем выпущена карта может быть в любом банке страны. Для получателя услуги электронный сертификат работает как банковская карта, позволяя мгновенно оплатить выбранное изделие. При этом на карту «Мир» деньги не перечисляются, при помощи ее номера они лишь резервируются в бюджете до совершения покупки.

Срок действия электронного сертификата сейчас составляет 12 месяцев, лишь на ежедневные средства он выдается каждые 3 месяца. Перечень ТСР, которые можно приобрести с помощью электронного сертификата, утверждает Минтруд России. Выбрать ТСР можно в каталоге. Однако потратить сертификат получится лишь на те товары, которые соответствуют рекомендациям в индивидуальной программе реабилитации гражданина.

Диаграмма составлена по данным ФСС РФ по УР Фото: Архив КП

«Подать заявление на получение электронного сертификата можно, не выходя из дома, онлайн через портал государственных услуг. Также можно обратиться в любой многофункциональный центр, направить заявление по почте или прийти в региональное отделение лично. Если заявление подано через портал госуслуг, инвалид получает информационное сообщение со ссылкой на сервис получения выписки из реестра электронных сертификатов. В выписке будет иметься информация о стоимости электронного сертификата, о том, какое ТСР есть на этом электронном сертификате и в каком количестве. Если заявление подано на бумажном носителе, то после принятия решения о формировании электронного сертификата инвалиду направят по почте информационное письмо с приложением выписки из реестра электронных сертификатов. Либо выдадут выписку при его личном обращении», – говорит Татьяна Жвакина.

Главным плюсом сертификата является то, что государственной поддержкой можно воспользоваться в момент покупки, не ожидая компенсации собственных потраченных средств. Если номинал электронного сертификата не покрывает стоимость выбранного ТСР полностью, сохраняется возможность доплаты.

Татьяна Жвакина, начальник отдела обеспечения техническими средствами реабилитации Фонда социального страхования Российской Федерации по Удмуртской Республике Фото: Мария Бакланова

На сегодняшний день действует временный порядок определения суммы сертификата: его цена соответствует цене, по которой ФСС приобрел аналогичное средство реабилитации по последнему исполненному государственному контракту.

Ассортимент и число производителей ТСР постепенно расширяется. Региональное отделение ФСС приглашает поставщиков и аптеки присоединиться к программе.

«За плечами нашего предприятия долгие годы работы и большой багаж знаний в вопросах обеспечения граждан протезно-ортопедическими изделиями. Поэтому организация работы по электронному сертификату не вызвала у нас каких-то особых трудностей. Мы выполняли все пошаговые инструкции: размещение товара в электронном каталоге ТСР, заключение договора с банком и в последующем обеспечение пациентов протезно-ортопедическими изделиями. Возникающие при этом какие-то технические вопросы решались в рабочем порядке и никак не нарушали обычный ритм работы предприятия», – поделился опытом Константин Петров, заместитель управляющего филиала «Ижевский» АО «Московское протезно-ортопедическое предприятие» по медицинской части.

Кстати, в Удмуртии уже есть 12 точек продаж, в которых можно приобрести ТСР по сертификату, 8 из них – в Ижевске, 4 – это онлайн-магазины. Доставка в точки продаж бесплатная, а в ряде магазинов можно оформить доставку к месту жительства инвалида.

Как сэкономить время при получении государственных услуг

В 2020 году пандемия коронавируса заставила весь мир максимально перейти в режим онлайн, став толчком к развитию быстрых и удобных сервисов, позволяющих не заполнять кучи бумаг и обходиться без поездок, ожидания в очереди и хождения по кабинетам.

Ольга Тимофеева начальник отдела организации предоставления государственных услуг Фонда социального страхования Российской Федерации по Удмуртской Республике Фото: Мария Бакланова

Как рассказала начальник отдела организации предоставления государственных услуг ФСС России по Удмуртии Ольга Тимофеева, на сегодняшний день 16 услуг Фонда можно получить в онлайн-формате через единый портал госуслуг. С начала 2021 года данной возможностью воспользовались свыше 300 тысяч заявителей, что составило 85 % от общего числа.

При этом остальные способы подачи заявлений продолжают действовать, как и раньше.

«Все услуги фонда можно получать по экстерриториальному принципу. Это значит, что заявление и документы, необходимые для предоставления государственной услуги, могут быть поданы гражданином в любом подразделении фонда по выбору заявителя вне зависимости от его места жительства или места пребывания. Заявления на получение госуслуги также могут быть поданы через многофункциональные центры или филиалы регионального отделения. Способ подачи заявки – через Госуслуги или через МФЦ – никак не влияет на длительность рассмотрения. Сроки предусмотрены действующим законодательством», – отметила Ольга Тимофеева.

Пожилым гражданам и другим льготным категориям в оформлении заявлений могут помочь волонтеры. По заявке гражданина они приезжают и помогают заполнить заявление на получение госуслуги, а затем привозят документ в отделение ФСС. Если есть интернет и аккаунт на Госуслугах, но заявитель не умеет пользоваться электронными сервисами, волонтеры также помогут.

Получатели услуг всегда могут получить подробную консультацию Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На сегодняшний день в Удмуртии работают почти 400 волонтеров-медиков. Это студенты ИГМА и медколледжей, ординаторы и даже школьники.

«Есть федеральный слоган: «Волонтером в здравоохранении может стать каждый». То есть совсем не обязательно быть врачом или связанным с медициной, чтобы помогать как волонтер-медик. Ограничений по возрасту тоже нет. Скажем так, от минус бесконечности до плюс бесконечности. Есть федеральные истории, когда волонтерами-медиками становятся даже ребята из детского садика. Чтобы стать волонтером именно у нас, достаточно просто заполнить заявку на сайте волонтеры-медики.рф», – рассказала Елизавета Плеханова, региональный координатор Всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики» в Удмуртии.

Как получить консультацию?

Информацию обо всех услугах, которые гражданин получал или получает в настоящий момент, можно увидеть в Личном кабинете получателя услуг на сайте ФСС. Также через Личный кабинет можно подать запрос в региональное отделение.

Еще одним удобным инструментом является мобильное приложение «Социальный навигатор», где сосредоточена информация обо всех услугах ФСС. Здесь же можно увидеть последние новости, в том числе – об изменениях в законодательстве, и узнать о пособиях.

«С помощью полезных сервисов мобильного приложения можно рассчитать пособие по временной нетрудоспособности, по беременности и родам и по уходу за ребенком до достижения им возраста 1,5 лет, отследить выплату пособий, запросить справки о выплаченных пособиях и доходах», – сообщила Ольга Тимофеева.

Интересующую информацию по государственным услугам можно получить онлайн Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Кроме того, в приложении доступна карта социально значимых объектов каждого региона, которая регулярно обновляется.

А еще с 2021 года работает центр телефонного обслуживания, специалисты которого ежедневно принимают до 450 звонков. По номеру (3412) 60-70-70 жители Удмуртии могут задать интересующие их вопросы и вызвать на дом волонтера. Работает центр телефонного обслуживания с 08:30 до 17:30.

Также региональное отделение ФСС участвует в пилотном проекте «Предварительная запись на прием». Чтобы записаться и решить возникшие вопросы со специалистами, можно воспользоваться как Личным кабинетом и «Социальным навигатором», так и центром телефонного обслуживания.

И, разумеется, за новостями о деятельности регионального отделения всегда можно узнать на официальной странице ФСС по Удмуртии «ВКонтакте» и в чате Telegram-канала ФСС.

Диаграмма составлена по данным ФСС РФ по УР Фото: Архив КП

Объединение ФСС и ПФР: что изменится для людей

С 1 января 2023 года в сфере государственных услуг населению произойдут серьезные изменения: объединятся две такие крупные структуры, как Фонд социального страхования и Пенсионный фонд России.

«Как это повлияет на оказание государственных услуг? Мы считаем, что только положительно. Потому что объединение фондов повысит доступность оказания услуг для граждан. Ведь можно будет получать в одном месте услуги сразу двух фондов. С 1 января будут созданы единые офисы клиентского обслуживания, в которые смогут обращаться наши клиенты. Офисы клиентского обслуживания будут располагаться на действующих площадках ПФР. Также будет создан единый колл-центр. С 1 июня 2022 года стартовал пилотный проект по организации информационного взаимодействия между Пенсионным фондом и ФСС. Это значит, что уже сейчас услуги ФСС можно получить в ПФР и наоборот», – рассказала начальник отдела организации предоставления государственных услуг ФСС России по Удмуртии Ольга Тимофеева.

Теперь в ПФР можно получить 2 услуги ФСС: обеспечение инвалидов и ветеранов ТСР и предоставление гражданам путевок на санаторно-курортное лечение с бесплатным проездом туда и обратно на междугородном транспорте.

В ФСС также можно получить 2 услуги ПФР: информирование граждан об отнесении к категории предпенсионного возраста и прием заявлений о доставке пенсии.

Отметим, что с объединением фондов граждане Удмуртии смогут получать услуги более чем на 30 клиентских площадках, тогда как ранее ФСС базировался на 5 площадках. Появится единый тариф страховых взносов, которые будут выплачиваться единым платежом. При этом будут полностью сохранены установленные даты выплат пенсий и пособий. Что касается работодателей, то они смогут сдавать отчетность в единой форме и в единые сроки.

В настоящее время специалисты двух фондов проходят обучение и стажировку, так что объединение должно пройти без сбоев.

«Через 30 лет существования фондов на федеральном уровне принято решение об их объединении. И это является результатом работы в рамках концепции по трансформации социальной сферы. Речь не идет о каком-то механическом, техническом объединении. Здесь ставится более глобальная задача. Думаю, это объединение будет только первым этапом. Оно позволит обеспечить предоставление максимального количества мер социальной поддержки, в том числе тех, которые существуют на региональном уровне, комплексно, на единой цифровой площадке, для каждого гражданина. Естественно, основной и необходимый момент здесь – это проактивное предоставление услуги. То есть каждый гражданин должен получать ту или иную меру социальной поддержки по факту наступления жизненной ситуации, а не собирая документы и не обращаясь в различные инстанции», – подытожил и.о. управляющего региональным отделением ФСС по Удмуртии Ильдар Гадршин. Также он выразил уверенность в том, что получатели услуг в связи с объединением фондов не заметят явных изменений, кроме повышения удобства и скорости обработки заявлений.

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