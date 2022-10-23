В холодное время года животным требуется особенно много внимания и заботы Фото: Архив «КП» в Ижевске

Зима не за горами, и наши четвероногие питомцы тоже должны приспособиться к предстоящему холодному периоду. И это не только сонливость и линька, но и другие симптомы. Будем в них разбираться и узнаем, как мы можем помочь братьям нашим меньшим.

О кошечках и котиках

Кошки экономят энергию, чтобы сохранить тепло Фото: Архив «КП» в Ижевске

Мудрый организм кошек умеет значительно экономить энергию, поэтому мурлыки много спят в теплых уютных местах. Во время смены шерсти стоит добавить в еду биотин и таурин. А еще нельзя пренебрегать вычесыванием шерсти. Бесшерстным кошкам тепла и уюта требуется еще больше, поэтому хозяевам стоит позаботиться о теплой одежке или утеплить любимые ими места для отдыха и сна.

Инфекции, к сожалению, тоже не обходят их стороной. Осенью может случиться обострение, к примеру, хламидиоза или кальцивироза (кошачьего гриппа). Они несут реальную опасность даже для домашних кошек. Дело в том, что принести в дом инфекцию мы можем на обуви и одежде. И тут спасет вакцинация, пренебрегать которой не стоит ни в коем случае.

Грустит и не играет

У собак может проявиться осенняя депрессия Фото: Мария Бакланова

Представляете, у собак, как и у людей, может появиться осенняя депрессия и апатия. Специалисты советуют в этот период уделять больше внимания своему питомцу . Тем более, что общение с нашими пушистиками и нам пойдет на пользу. Не пропускайте прогулки на улице, где нужно обязательно дать собаке возможность активно поиграть и побегать.

Линька – не самый легкий процесс для собаки, так как в этот период ее организм более подвержен инфекционным и простудным заболеваниям. И тут на помощь придут жирные кислоты, витамины группы А и биотин. И вычесываем!

И, конечно, особое внимание стоит уделить питанию питомцев. В корме должно быть достаточное количество белков и жиров. То есть при кормлении «натуралкой» количество мяса должно быть увеличено до 70-80 %.

Летающие, грызущие и ползающие

Птицам для правильного роста и развития очень важно питание и солнечный свет Фото: Архив «КП» в Ижевске

Пернатые осенью меняют оперение, поэтому могут отказываться от еды, становятся менее контактными и могут проявить агрессию. Они очень чувствительны к освещению, поэтому стоит включать рядом с ними лампу дневного света. И позаботьтесь о дополнительном источнике аминокислот.

Тропическим птичкам можно приобрести в зоомагазине специальную лампу, которая положительно влияет на рост нового оперения, ее свет помогает в профилактике заболеваний, в насыщении витамином D.

Рептилии тоже требуют заботы. Необходимо следить за температурным и световым режимом. А еще за влажностью воздуха. Включенное отопление сушит воздух, что негативно влияет на микроклимат террариума.

Грызуны осенью ведут себя беспокойно, старательно делают запасы на зиму и ищут теплые места. В их рацион стоит ввести витамины и зелень.

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