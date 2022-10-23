В холодное время года животным требуется особенно много внимания и заботы
Фото: Архив «КП» в Ижевске
Зима не за горами, и наши четвероногие питомцы тоже должны приспособиться к предстоящему холодному периоду. И это не только сонливость и линька, но и другие симптомы. Будем в них разбираться и узнаем, как мы можем помочь братьям нашим меньшим.
О кошечках и котиках
Кошки экономят энергию, чтобы сохранить тепло
Фото: Архив «КП» в Ижевске
Мудрый организм кошек умеет значительно экономить энергию, поэтому мурлыки много спят в теплых уютных местах. Во время смены шерсти стоит добавить в еду биотин и таурин. А еще нельзя пренебрегать вычесыванием шерсти. Бесшерстным кошкам тепла и уюта требуется еще больше, поэтому хозяевам стоит позаботиться о теплой одежке или утеплить любимые ими места для отдыха и сна.
Инфекции, к сожалению, тоже не обходят их стороной. Осенью может случиться обострение, к примеру, хламидиоза или кальцивироза (кошачьего гриппа). Они несут реальную опасность даже для домашних кошек. Дело в том, что принести в дом инфекцию мы можем на обуви и одежде. И тут спасет вакцинация, пренебрегать которой не стоит ни в коем случае.
Грустит и не играет
У собак может проявиться осенняя депрессия
Фото: Мария Бакланова
Представляете, у собак, как и у людей, может появиться осенняя депрессия и апатия. Специалисты советуют в этот период уделять больше внимания своему питомцу . Тем более, что общение с нашими пушистиками и нам пойдет на пользу. Не пропускайте прогулки на улице, где нужно обязательно дать собаке возможность активно поиграть и побегать.
Линька – не самый легкий процесс для собаки, так как в этот период ее организм более подвержен инфекционным и простудным заболеваниям. И тут на помощь придут жирные кислоты, витамины группы А и биотин. И вычесываем!
И, конечно, особое внимание стоит уделить питанию питомцев. В корме должно быть достаточное количество белков и жиров. То есть при кормлении «натуралкой» количество мяса должно быть увеличено до 70-80 %.
Летающие, грызущие и ползающие
Птицам для правильного роста и развития очень важно питание и солнечный свет
Фото: Архив «КП» в Ижевске
Пернатые осенью меняют оперение, поэтому могут отказываться от еды, становятся менее контактными и могут проявить агрессию. Они очень чувствительны к освещению, поэтому стоит включать рядом с ними лампу дневного света. И позаботьтесь о дополнительном источнике аминокислот.
Тропическим птичкам можно приобрести в зоомагазине специальную лампу, которая положительно влияет на рост нового оперения, ее свет помогает в профилактике заболеваний, в насыщении витамином D.
Рептилии тоже требуют заботы. Необходимо следить за температурным и световым режимом. А еще за влажностью воздуха. Включенное отопление сушит воздух, что негативно влияет на микроклимат террариума.
Грызуны осенью ведут себя беспокойно, старательно делают запасы на зиму и ищут теплые места. В их рацион стоит ввести витамины и зелень.
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