Шубы с армейскими ремнями и леопардовые шапки на резинке: зимняя одежда ижевчан в СССР

Как одевались наши мамы, бабушки и мы сами в детстве. Фото: Мария Хафизова, 1992 год

Вязаная балаклава, искусственная шуба или пуховик яркого цвета, ботфорты – примерно так выглядит модница Ижевска зимнего сезона 2022-2023. Интересно, а как одевались горожане в советское время и раньше – «Комсомолка» показывает.

1908 год. Фото: Нацмузей УР

В музее Ижевска сохранилась фотография начала 20 века, на которой изображены жительницы Ижевского завода в зимней одежде. Приталенное пальто, короткие опять же приталенные шубки с глухими высокими воротниками-стоечками, маленькие меховые шапки и даже сапожки на каблучках – три девицы явно были из зажиточных семей. Об этом говорит и тот факт, что снимки в то время были дорогим удовольствием.

Обратите внимание на молодого человека без шарфа – явно форсит перед своей женой, которая стоит рядом с ним. 1955 год. Фото: из архива Людмилы Григорьевой

С годами фасоны верхней одежды менялись. И если силуэт пальто и шуб также был приталенным, то воротники стали отложными. Кстати, одежды с капюшонами тогда не встречалось.

В 50-е годы вместо шапок многие ижевчанки носили теплые пуховые платки.

А вот уже горожанка в теплой шубе из овчины. 1956 год. Фото: Ксения Аксенова

«Моя мама в те времена была модницей – папа одевал ее с особой любовью. Баловал и меня. У меня было несколько видов теплой одежды. Бегать во дворе нашего частного дома – теплое пальтишко, украшенное вышивкой. На выход – уже шубка!» – вспоминает Людмила Григорьева.

Мужчины предпочитали надевать теплые двубортные пальто с отложными меховыми воротниками и формованные шапки-ушанки. Другие носили теплые телогрейки и валенки с галошами.

Девочка Людочка в теплом пальто. 1959 год. Фото: из архива Людмилы Григорьевой

Одежда детей почти не отличалась друг от друга. Теплая меховая шапка с завязкой-резинкой, неуклюжие шубки с ремнем, у которого на бляшке была обязательная звездочка, валенки с галошами, шарф, завязанный назад, и около подбородка платочек – для тепла, не иначе.

1963 год. Фото: Наталия Варламова

«Моя бабушка знала чудесный лайфхак: чтобы зимой у меня, «мерзавки», руки не зябли, она клала мне в большие пальчики рукавичек катышки овчины. Тем я и спасалась», – рассказывает Наталия Варламова.

Типичная ижевская семья в парке Кирова. У мальчика на пальтишке октябрятская звездочка. 1971 год. Фото: из архива Константина Кочурова

«После выхода на экраны фильма «Ирония судьбы» началась повальная мода на верхнюю одежду, как у главных героев. Женщины искали себе меховые шапки-«кубанки» из лисьего меха, которые кстати стоили ого-го как недешево. У мужчин эталоном был импозантный Ипполит. Его норковая шапка, дорогое пальто и полосатый шарф были пределом мечтаний советских мужчин, следящих за своим внешним видом», – говорит Александра Беляева.

Спортивные луки 1978 года. Фото: из архива Константина Кочурова

Модно, стильно, молодежно! 1981 год. Фото: из архива Людмилы Григорьевой

Ижевчанка Юлия Мушегова рассказывает, что в детстве носила шубу из «чупакабры».

Модница 1988 года. Фото: Юлия Мушегова

«Мне кажется, в советские времена были засланцы из современного мира Вячеслава Зайцева и Александра Васильева. Мои родители были прародителями псевдомоды, и всю прелесть, которую могли урвать в период застоя, надевали на меня, притом всю сразу. Например, шуба из «чупакабры» – невиданное доселе длинноворсовое изделие в единичном варианте. Она носилась с 2 до 8 лет, пока рукава можно было удлинять за счет нашиваемых манжет. Если в этой шубе упал, то встать можно было только при помощи посторонних лиц, потому что она застывала», – улыбается Юлия.

Модные ребятишки СССР. 1988 год. Фото: Юлия Кудрявцева

Цветовая палитра верхней одежды в советские времена была ограниченная. Черный, коричневый… Но встречались и белые длинные шубы с серыми пятнами. У детей в тренде были леопардовые принты – как на шапках, так и на шубках. Кстати, для тепла под низ шапки ребенку надевали еще одну, девочкам повязывали платочки.

1992 год. Леопардовые шапочки не сдают своих позиций. Фото: Мария Хафизова

«У меня было две шубы. В черной я валялась в снегу в детском саду, а в модной леопардовой ходила в театр и в гости. Помню, когда я из нее выросла, мама распорола черную, кусочки пришила в виде манжетов к рукавам и на низ шубы, чтобы удлинить ее. Обновленной шубы мне хватило еще на сезон», – вспоминает ижевчанка Ксения.

Фото с осликом должно быть у всех! Фото: Екатерина Вершинина

Модные тенденции почти всегда возвращаются, слегка изменяясь. Например, капоры, которые в СССР были буквально на всех девушках, опять в тренде. А разноцветные шубы-чебурашки из искусственного меха? Теперь они должны быть у каждой уважающей себя модницы! Что дальше? Поживем, увидим.

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