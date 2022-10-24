Тур по новостройкам Ижевска 26 ноября: поможем выбрать идеальную квартиру

Тур по новостройкам - ежегодный проект «Комсомольской правды», который проходит в Ижевске уже более 5 лет Фото: Амир Закиров

Любимое мероприятие от «Комсомолки» вновь пройдет в Ижевске: уже 26 ноября, в субботу, мы приглашаем всех, кто задумывается о покупке квартиры, принять участие в бесплатном автобусном туре по новостройкам. Зарегистрируйтесь на Тур по телефону (3412) 945-050 или по ссылке.

За один день участники тура посетят сразу пять домов:

1. ЖК «Скандинавия»

Застройщик: КОМОССТРОЙ ®

Сайт: komosstroy.ru/projects/skandinaviya/

ООО «КОМОССТРОЙ АБСОЛЮТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК»

Проектная декларация на сайте наш.дом.рф

2. ЖК «Парк-квартал «Атмосфера»

Застройщик: компания «Талан»

Сайт: ижевск.талан.рф/apartment-complex/atmosfera

«Комплекс многоквартирных домов по ул. Новая Восьмая в г. Ижевске. Первый этап строительства» (застройщик ООО «Специализированный застройщик «Ресурс-билдинг»).

Проектная декларация на сайте наш.дом.рф

3. «Новый квартал на Шишкина»

Застройщик: компания «Талан»

Сайт: ижевск.талан.рф/apartment-complex/shishkina

«Комплекс многоквартирных домов по ул. Шишкина в Индустриальном районе г. Ижевска. 2-й этап строительства» (застройщик ООО «Специализированный застройщик «ТАЛАН-РЕГИОН-21»).

Проектная декларация на сайте наш.дом.рф

4. ЖК «Седьмое Небо»

Застройщик: Группа Компаний ЛИТУМ

Сайт: 7небо-литум.рф

ООО «Специализированный застройщик «Капитал». Жилой комплекс »Седьмое Небо». Дом Третий.

Проектная декларация на сайте наш.дом.рф

5. «Эко-квартал Forest»* (Форест)

Застройщик: АСПЭК-Домстрой

Сайт: dom.aspec.ru/project/4

ООО «Специализированный застройщик «АСПЭК-М».

Проектная декларация на сайте наш.дом.рф

На Туре по новостройкам вы сможете задать все интересующие вопросы, сравнить цены и увидеть варианты демо-квартир

ЧТО ВХОДИТ В ПРОГРАММУ

Тур по новостройкам с «Комсомолкой» стартует в 10.00 в субботу, 26 ноября. Выспимся и… на встречу с идеальной квартирой!

Передвижение по городу во время тура будет на комфортабельном автобусе. Вы сможете побывать на строительных площадках, а еще в рамках тура мы посещаем демо-этажи, которые наглядно демонстрируют варианты отделки, качество материалов и планировку.

Важно, что на каждой новостройке вас встретят представители застройщика, презентуют жилой комплекс и ответят на вопросы.

Тур по новостройкам пройдет в субботу, 26 ноября в 10.00. Запишитесь на Тур по телефону (3412) 945-050

ПОЧЕМУ РЕКОМЕНДУЕМ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ

Сэкономите время: за один день (экскурсия займет примерно 4 часа) получите максимум информации о пяти жилых комплексах Ижевска и выберете подходящий вариант.

Увидите все своими глазами: ход строительства, качество отделки.

Зададите интересующие вопросы разным застройщикам: какой будет инфраструктура двора, какие есть планировки квартир, когда будет сдан дом и многое-многое другое.

Будете в курсе рассрочек, акций и бонусов, которые предлагают застройщики.

КАК ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ

Участие в Туре по новостройкам – бесплатное. Успейте забронировать место! Регистрация открыта до 24 ноября.

Звоните по телефону (3412) 945-050.

Либо записывайтесь онлайн по ссылке.

Количество мест ограничено.

Всем зарегистрированным мы направим дополнительную информацию о месте выезда экскурсионного автобуса Тура по новостройкам. Ждем вас!

Реклама. Организатор – ООО «Ариго».

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