Тур по новостройкам Ижевска 26 ноября: поможем выбрать идеальную квартиру

Тур по новостройкам - ежегодный проект «Комсомольской правды», который проходит в Ижевске уже более 5 лет
Фото: Амир Закиров
Любимое мероприятие от «Комсомолки» вновь пройдет в Ижевске: уже 26 ноября, в субботу, мы приглашаем всех, кто задумывается о покупке квартиры, принять участие в бесплатном автобусном туре по новостройкам. Зарегистрируйтесь на Тур по телефону (3412) 945-050 или по ссылке.
За один день участники тура посетят сразу пять домов:
1. ЖК «Скандинавия»
Застройщик: КОМОССТРОЙ ®
Сайт: komosstroy.ru/projects/skandinaviya/
ООО «КОМОССТРОЙ АБСОЛЮТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК»
Проектная декларация на сайте наш.дом.рф
2. ЖК «Парк-квартал «Атмосфера»
Застройщик: компания «Талан»
Сайт: ижевск.талан.рф/apartment-complex/atmosfera
«Комплекс многоквартирных домов по ул. Новая Восьмая в г. Ижевске. Первый этап строительства» (застройщик ООО «Специализированный застройщик «Ресурс-билдинг»).
Проектная декларация на сайте наш.дом.рф
3. «Новый квартал на Шишкина»
Застройщик: компания «Талан»
Сайт: ижевск.талан.рф/apartment-complex/shishkina
«Комплекс многоквартирных домов по ул. Шишкина в Индустриальном районе г. Ижевска. 2-й этап строительства» (застройщик ООО «Специализированный застройщик «ТАЛАН-РЕГИОН-21»).
Проектная декларация на сайте наш.дом.рф
4. ЖК «Седьмое Небо»
Застройщик: Группа Компаний ЛИТУМ
Сайт: 7небо-литум.рф
ООО «Специализированный застройщик «Капитал». Жилой комплекс »Седьмое Небо». Дом Третий.
Проектная декларация на сайте наш.дом.рф
5. «Эко-квартал Forest»* (Форест)
Застройщик: АСПЭК-Домстрой
Сайт: dom.aspec.ru/project/4
ООО «Специализированный застройщик «АСПЭК-М».
Проектная декларация на сайте наш.дом.рф
На Туре по новостройкам вы сможете задать все интересующие вопросы, сравнить цены и увидеть варианты демо-квартир
Тур по новостройкам с «Комсомолкой» стартует в 10.00 в субботу, 26 ноября. Выспимся и… на встречу с идеальной квартирой!
Передвижение по городу во время тура будет на комфортабельном автобусе. Вы сможете побывать на строительных площадках, а еще в рамках тура мы посещаем демо-этажи, которые наглядно демонстрируют варианты отделки, качество материалов и планировку.
Важно, что на каждой новостройке вас встретят представители застройщика, презентуют жилой комплекс и ответят на вопросы.
Тур по новостройкам пройдет в субботу, 26 ноября в 10.00. Запишитесь на Тур по телефону (3412) 945-050
Сэкономите время: за один день (экскурсия займет примерно 4 часа) получите максимум информации о пяти жилых комплексах Ижевска и выберете подходящий вариант.
Увидите все своими глазами: ход строительства, качество отделки.
Зададите интересующие вопросы разным застройщикам: какой будет инфраструктура двора, какие есть планировки квартир, когда будет сдан дом и многое-многое другое.
Будете в курсе рассрочек, акций и бонусов, которые предлагают застройщики.
Участие в Туре по новостройкам – бесплатное. Успейте забронировать место! Регистрация открыта до 24 ноября.
Звоните по телефону (3412) 945-050.
Либо записывайтесь онлайн по ссылке.
Количество мест ограничено.
Всем зарегистрированным мы направим дополнительную информацию о месте выезда экскурсионного автобуса Тура по новостройкам. Ждем вас!
Реклама. Организатор – ООО «Ариго».
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