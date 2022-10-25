Новая «Гранта» или 10-летний «Опель»: какой автомобиль жители Удмуртии могут себе позволить за 600 тысяч рублей

Могут ли подешеветь автомобили в Ижевске Фото: Иван МАКЕЕВ

Объем рынка легковых автомобилей в России упал на 60,4 % – такими данными поделилось агентство «Автостат», сравнив данные по продажам за сентябрь 2022 года с аналогичной цифрой года прошлого. Означает ли это, что цены теперь пойдут вниз? И сколько сейчас нужно иметь денег, чтобы приобрести мало-мальски приличное авто в Ижевске? С этими вопросами «Комсомолка» обратилась в автосалоны, заложив для начала на воображаемые расходы 600 тыс. рублей.

С ароматом нового салона

Оказалось, что за свои честно заработанные шесть сотен в столице Удмуртии сейчас вполне можно приобрести абсолютно новую машину. Так, в 589 тыс. рублей обойдется автолюбителю LADA GRANTA в комплектации с передними стеклоподъемниками и подушкой безопасности. Такие машины имеются в Ижевске в наличии, но есть один нюанс: авто придется брать в кредит – таковы особенности программы господдержки. При полном расчете стоимость этой же модели получится выше почти на 200 тыс. Кстати, постановку автомобиля на учет салон берет на себя, то есть в качестве бонуса из центра продаж вы уедете уже с собственными номерами.

Интересно, что на сайте дилера можно найти информацию о более дешевой комплектации «Гранты» – без подушек безопасности. Стоит она 543 тыс. рублей, однако по факту привезти ее не получится даже под заказ. Как сообщил «Комсомолке» менеджер автосалона, все машины в настоящее время привозят с подушками безопасности.

Отечественные автомобили держат позиции Фото: Архив КП

100 тысяч км, но с одним владельцем

А как обстоят дела с ценами на машины с пробегом? Как уверяют менеджеры салонов подержанных авто, покупать лучше сейчас, не надеясь на то, что легковушки подешевеют.

Если взять дорогой сегмент – свыше трех миллионов рублей, – то, по данным салона авто с пробегом «АСПЭК-Авто», стоимости действительно несколько падают. Но в нынешних условиях мало кто задумывается о покупке такой машины. А вот на модели до миллиона рублей спрос сохраняется, поэтому и явного изменения цен не видно.

Реальность на авторынке сейчас такова, что покупатели, ранее готовые заплатить больше, начинают экономить, а те, кто планировал покупку относительно недорогого автомобиля, откладывают ее на неопределенный срок. При этом, по словам специалистов автосалона «Кит», хороших машин с пробегом в продаже не так много, так как они довольно быстро расходятся.

Выбор иномарок сократился Фото: Архив КП

Какую б/у машину можно купить в Ижевске до 600 тысяч

Если задаться целью найти в Ижевске подержанную иномарку стоимостью до 600 тыс. рублей, то это, в основном, будут машины:

- старше 10 лет (мы нашли в объявлениях лишь пару авто 2013 года);

- с пробегом свыше 100 тыс. км;

- переднеприводные;

- с бензиновым двигателем;

- с механической коробкой передач.

Приятно, что у многих выставленных на продажу авто из этой категории по документам только один владелец. Также, по большей части, машины не участвовали в ДТП.

Если говорить о распространенных марках этой ценовой категории, то в интернет-каталогах и салонах Ижевска обычно предлагают Chevrolet Lacetti, Opel Astra, Chery Tiggo, Hyundai Solaris и Honda Civic. Ядро же б/у автомобилей в рассматриваемом сегменте все-таки составляют отечественные «Лады». GRANTA, KALINA и PRIORA представлены в различных комплектациях. Многие из них почти новые, даже с гарантией.

О чем следует задуматься

Выбирая иномарку с пробегом, не стоит забывать, что некоторые из производителей ушли из нашей страны. Это означает, что они будут менее ликвидными, если вы, в перспективе, снова решите их продать. Из иностранных концернов продолжают активное сотрудничество с Россией китайские и корейские заводы, поставки их автомобильной продукции сейчас наращиваются.

Что касается цен по Ижевску, то, по мнению специалистов, они более-менее стабилизировались с приходом осени, однако ниже стать не обещают. А вот кредиты и авто в пределах 600 тыс. рублей пользуются популярностью все больше.

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