Прогноз погоды для столицы Удмуртии на ближайшие выходные Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Уходящая неделя принесла в Удмуртию дожди и первый, уже очень похожий на постоянный, снег. Впереди три выходных дня, которые, по прогнозу синоптиков, не будут заметно отличаться друг от друга. Конечно, жаль, что солнца уже не предвидится, но зато и морозов нам пока не обещают.

«В предстоящие выходные дни, 4–6 ноября, в отдельных районах республики пройдет небольшой мокрый снег. Температурный фон прогнозируется около климатических норм, ночью 0.. -5 °С, днем не превысит 0..+2 °С. Местами на дорогах ожидается гололедица», – сообщает удмуртский гидрометцентр на официальной странице «ВКонтакте».

А теперь подробнее о каждом дне.

Пятница, 4 ноября, будет довольно прохладным. Днем Росгидрометцентр обещает не выше +1 °С, а сервис Яндекс.Погода – и вовсе -1 °С. Зато, по данным Росгидрометцентра, ночью столбик термометра опустится до -4 °С, а по данным Яндекса, будет не холоднее -2 °С. В течение суток будет падать мокрый снег и дуть северный или северо-западный ветер со скоростью около 2 м/с.

В субботу, 5 ноября, температура воздуха будет колебаться в пределах 0..+1 °С. Осадки продолжатся, но к ночи утихнут, а северо-западный ветер, наоборот, несколько усилится, его скорость составит около 3 м/с. Ночная температура составит -3.. -2 °С.

Днем в воскресенье, 6 ноября, погода останется облачной, но без дождя и снега. Столбик термометра не поднимется выше 0..+1 °С. Ночью похолодает: по данным Яндекса, до -1 °С, по данным Росгидрометцентра – до -3 °С. Северо-западный ветер останется довольно слабым, ночью он изменится на западный, а к утру понедельника – на юго-западный.

В начале следующей недели синоптики обещают преимущественно сухую погоду, температурный фон не изменится – будет около +1 °С.

Желаем всем удачного завершения рабочего дня и хороших выходных!

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