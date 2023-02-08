Покупаем на распродаже выгодно

Фото: предоставлено партнером

Часто мы покупаем вещи ориентируясь только на привлекательную цену. Потом приходим домой, примеряем и... как будто что-то не то. Поэтому обновки просто занимают место в шкафу и не дают нам нужную энергию.

Торговый центр «Эльгрин» расскажет как совершать покупки на распродажах так, чтобы они приносили удовольствие и оказались полезными.

1. Составьте список. Напишите вещи, которые вам сейчас необходимы. Так вы потратите меньше времени на поиски нужной одежды или обуви и денег тоже потратите меньше.

2. Не совершайте покупку ради покупки. Определите бюджет, который вы готовы потратить на шоппинг, чтобы потом не чувствовать вину и не нести обратно в магазин уже полюбившиеся ботинки. Если же вы совсем ничего не выбрали, но без покупок уходить не хочется, купите что-то незначительное: носки или колготки. Они обязательно пригодятся.

3. На шоппинг лучше ходить в одиночестве. Мама, подруга или муж то и дело норовят дать совет, а нужен ли он вам? Если вам нужна полезная компания и позволяет бюджет, воспользуйтесь услугами стилиста.

4. Зарядите телефон на максимум и делайте фото в процессе примерки. Так вы сможете взглянуть на себя со стороны и понять действительно ли вещь вам идёт.

5. Покупайте актуальные вещи. Быть стильной и быть в тренде иногда совершенно разные вещи. Не все, что вы купили, прослужит вам дольше одного сезона, если ориентироваться лишь на «писк моды». Некоторые тренды действительно со временем становятся классикой, например, сапоги-казаки, ботинки челси или лоферы.

Сапоги-казаки найдутся в магазинах Fashion Style, «Авантаж», Sandra Valeri и других.

Ботинки челси ищите в магазинах Cavaletto, «Авантаж», Barcelo Biagi, Dolce Vita и других.

6. Обращайте внимание на аксессуары. Именно они показывают статусность и ваш вкус. Это головные уборы, украшения, сумки — все те детали, которые притягивают взгляды.

Перчатки и головные уборы ищите в Amica, New Looks и Shadow. Сумки — в «Портфель» и Valensiy.

7. Ориентируйтесь на собственные ощущения и не спрашивайте чужого мнения. Только вы знаете, с чем наденете ту или иную вещь, когда и при каких обстоятельствах. Так что вам решать, подходит она вам или нет.

Мы надеемся, что наши рекомендации сделают ваш шоппинг удачным и выгодным. С 10 по 12 февраля приглашаем вас на Большую зимнюю распродажу в «Эльгрин». Вас ждут скидки до 70% на одежду и обувь — самое время потренировать выполнение рекомендаций из нашей статьи! Все покупки от 2 000 рублей участвуют в розыгрыше призов от магазинов торгового центра.

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Приходите в ТЦ «Эльгрин» всей семьей!

ул. 10 лет Октября, 53

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