«Хочется прекрасного, а не страшного»: почему многие заведения Ижевска отказались от идеи отмечать Хеллоуин

Официально праздник отмечается 31 октября Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Сегодня, 31 октября, во многих западных странах отмечают Хеллоуин – праздник, который берет свое начало в традициях кельтов. В России обычай наряжаться в «веселых мертвецов» и вырезать фонари из тыквы долгое время считался экзотикой и даже набирал популярность, но в последние годы интерес начал угасать. В итоге праздник остался на уровне тематических молодежных вечеринок, а в этом году многие заведения Ижевска отказались и от них. Наши коллеги из «Коммерсантъ-Удмуртия» (16+) постарались разобраться в причинах.

Полностью интерес не пропал

По словам Сергея Миронова, вице-президента Федерации рестораторов и отельеров России, за год интерес посетителей общепита к хеллоуинским мероприятиям действительно упал – не вполовину, но на твердые 20 %. Хотя и сами участники рынка сократили свою активность в области организации подобных вечеринок. Оформление с применением скалящихся тыкв и скелетов также перестало быть модным.

Хоррор-оформление постепенно утрачивает популярность Фото: Алексей БУЛАТОВ

Впрочем, это не означает, что от праздника отказались вообще. Ряд ресторанов и пабов все-таки устроили в минувшие выходные розыгрыши и конкурсы на самый страшный костюм. Например, в сети пабов «Пинта», для которых празднование Хеллоуина уже стало традиционным, сообщили, что снижения интереса не наблюдается. Развлекательную программу с просмотром тематических фильмов также устроил кинотеатр «Дядя Федор». Отмечали Хеллоуин даже в Удмуртской государственной филармонии – симфонический оркестр исполнил самые известные саундтреки из популярных «ужастиков», причем распроданы были все билеты. Хеллоуинскую атмосферу также поддержали ижевские квест-комнаты, для которых тематика хоррора и без того актуальна круглый год.

Можно предположить, что во всех этих случаях посещаемость поддерживалась за счет постоянной аудитории заведений, тогда как число запросов вида «А давайте сходим куда-нибудь на Хеллоуин?» и правда сократилось.

Не то настроение

Однако в других заведениях подготовку к празднику минимизировали или же вовсе решили обойтись Хеллоуина – спрос упал. Чаще всего владельцы кафе и ресторанов связывают это с общими настроениями в стране.

«Ситуация к подобному празднику не располагает. В свете последних событий хочется прекрасного, а не страшного», – говорит директор сети «Позимь» Алена Кручинина. Впрочем, в данной ресторанной сети еще несколько лет назад отказались от западного Дня всех святых – аудитория не особенно им интересовалась, очевидно в силу того, что она более взрослая, чем большинство посетителей городских пабов.

Традиция гулять в костюмах по городу в Ижевске не прижилась, но в конкурсах ижевчане участвуют Фото: Олег ЗОЛОТО

В сети заведений Welcome Group также решили сознательно ограничить хеллоуинскую тематику.

«Сюрреализм какой-то, в это неспокойное время ходить в костюмах мертвецов. Не то настроение сейчас, чтобы подобные мероприятия организовывать», – говорит директор холдинга Максим Коновалов. Только несколько баров из сети в этом году провели тематические вечера. Но по мнению Максима Коновалова, Хеллоуин и раньше был популярен не во всех заведениях, а только там, где есть танцы.

Дело в экономии?

Председатель Ассоциации рестораторов и отельеров Удмуртии Екатерина Волкова убеждена, что роль сыграло не только настроение людей. Нестабильная экономическая ситуация в стране также не способствует участию в каких-либо праздниках, особенно таких несущественных для русского народа, как Хеллоуин.

«Я думаю, на Хеллоуине дело не закончится. Уже говорят об отмене новогодних праздников», – предположила Екатерина Волкова.

Тем не менее Максим Коновалов не видит здесь конкретно финансовой подоплеки. Заметно экономить на развлечениях жители Ижевска пока не начали.

«Снижения трафика или выручки мы не наблюдаем, люди по-прежнему ходят в кафе», – утверждает он.

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