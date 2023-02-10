Видео: как развивался Удмуртский государственный университет в Ижевске

Архивные кадр с пединститутом. Фото: udsu.ru

10 февраля 1931 года было издано постановление об учреждении в Ижевске Удмуртского пединститута. Спустя десятилетия он превратился в один из ведущих университетов республики – УдГУ.

Изначально задачей института было решить проблему с необразованностью населения. Республика остро нуждалась в учителях, в том числе тех, которые преподавали бы и на удмуртском. Для этого вводили ускоренные программы обучения – чтобы выпускники как можно быстрее отправились работать в школы.

За годы университет менял адреса (во время войны студенты даже занимались в Малой Пурге), создавал новые направления… А также жил веселой студенческой жизнью. Его историю «Комсомолка» рассказала в видео.

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».