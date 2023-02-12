Женщина из Ижевска соглашается на съемки в нижнем белье и участвует в показах мод в 55 лет

Светлана Бакулева из Ижевска Фото: личный архив героев

55-летняя Светлана Бакулева из Ижевска доказывает: даже в зрелом возрасте можно сбросить несколько десятков килограммов, начать карьеру модели и поучаствовать в съемках программы на Первом канале. О жизни целеустремленной женщины журналист IZHLIFE (18+) узнал из первых уст.

Борьба с лишним весом

Светлана родилась и выросла в столице Удмуртии. Долгое время работала в ателье закройщиком, сейчас шьет на дому.

Еще с детства Светлана имела пышные формы, но совершенно их не стеснялась. Она была активной и жизнерадостной. Но когда к 45 годам ее вес достиг 120 килограммов, женщина решила: надо худеть!

Светлана Бакулева из Ижевска Фото: Мария Бакланова

Помимо сильного желания привести себя в форму ради здоровья, у Светланы, как и у многих дам, был еще один важный стимул – внимание мужчины. Вернее, старого друга, отношения с которым не стремились к развитию.

Ее мама поддержала это решение: «Дочь, давай! Потом сошьешь себе красивое платье, придешь к нему на работу, покажешься, развернешься и уйдешь!»

Свой путь к идеальной фигуре Светлана начала с классических диет. Пробовала разные, экспериментировала. В какой-то момент она нашла на странице бывшей одноклассницы информацию о марафоне стройности.

Светлане скоро исполнится 56 лет Фото: Личный архив

Светлана записалась, и не зря. Именно там ей объяснили основы правильного и рационального похудения, опираясь на подсчет калорий, а не на голодание или запреты.

«Я смогла организовать четкий режим дня и приема пищи. Самое приятное, что теперь у меня нет запретных продуктов, на которые можно сорваться. Хотя, признаться, летом и осенью я стабильно набираю по паре килограммов. Не могу устоять перед фруктами и ягодами, которые могут быстро испортиться. Причем настолько, что я начинаю их «спасать», – уверяет Светлана.

Светлана в 2013 году Фото: Личный архив

Кроме того, она заменила сахар на сахарозаменители. Теперь в разную выпечку она добавляет сладкие бананы и яблоки.

Разумеется, изменением рациона Светлана не ограничилась. Она занялась спортом. Начала со скандинавской ходьбы, затем пошла в спортзал.

Вес 120 кг не мешал Светлане радоваться жизни Фото: Личный архив

«Люблю посещать групповые занятия, а вот с тренером занимаюсь редко, только когда участвую в проектах. А их я обожаю. Это вообще мое. Для меня прямо очень важен какой-то толчок и движуха», – рассказывает наша героиня.

Вот так постепенно, взяв волю в кулак и сосредоточившись на своей цели, Светлана добилась потрясающих результатов – она сбросила 55 килограммов.

Светлана Бакулева в своем идеальном весе Фото: Личный архив

Минус нерадивый кавалер = минус лишний вес

После похудения Светлане пришло приглашение поучаствовать в программе «Мужское и женское» (16+) на Первом канале. Съемочная группа предложила ей пригласить кого-то из друзей или одноклассников, чтобы оценить ее преображение.

Прогресс Светланы в 2018 году Фото: Личный архив

«Они мне позвонили и сказали, что для шоу нужен какой-то мужской элемент. Кто-то, кто может удивиться. А я все свое похудение затеяла в том числе и из-за мужчины. Вот и предложила его, хотя на встречу не особо надеялась. Все же мы не виделись с ним больше полугода», – вспоминает Светлана.

И процесс пошел. В скором времени в Ижевск приехала съемочная группа. Буквально за вечер отсняли сюжет, а уже утром она отправилась в Москву. Не одна.

Светлана Бакулева Фото: Личный архив

«Он позвонил мне внезапно и спросил, где я. А я же его даже и не предупреждала ни о чем… Поэтому ответила честно, что дома. Он: «А меня-то везут уже в аэропорт». Я так удивилась и спросила: «Ты согласился что ли?». Он: «Ну да, сказали, все оплатят. Почему бы и да».

Организаторы шоу позаботились о том, чтобы Светлана и ее друг не встретились раньше времени. Их поселили в разные гостиницы, лишили возможности хоть каким-то образом поговорить или пересечься, даже гримировали в разное время.

«Я поняла, что им нужен был эффект неожиданности. Перед шоу меня всю трясло от волнения. Мне даже предложили выпить, чтобы снять стресс. С девушкой-ассистентом за кулисами обсудили вопросы. Но во время эфира все было по-другому. Это был экспромт! Вопросы были совсем другие, все снимали одним дублем. Было очень интересно!» – рассказывает женщина.

Светлана за естественную красоту женского тела Фото: Мария Бакланова

Кстати, ведущий Александр Гордон, по мнению Светланы, довольно язвительный и саркастичный, а вот Юлия Барановская ей понравилась.

Друг Светланы не удивился ее преображению. Более того, он заявил, что в свое время просто взял ее на слабо – мол, сможет или не сможет скинуть вес.

«То есть вы знали, как она к вам относится, и все равно это сделали? Это не слабо, это подляна», – сказал Александр Гордон.

Жительница Ижевска шьет сама себе наряды Фото: Личный архив

Во время эфира мужчина обмолвился, что их отношения со Светланой могут перерасти в нечто большее. И даже пригласил ее на романтическое свидание. Но после программы он растаял, как дым, и не исполнил своего обещания. Впрочем, и сама Светлана утратила к нему интерес. Ей нужен кто-то более надежный.

Модельная карьера и съемки в нижнем белье

После программы Светлана решила попробовать свои силы в модельной карьере.

«Когда пересматривала видео, поняла, как я там красиво вышла, как хорошо чувствовала себя в кадре. Потом мы на передаче очень много фотографировались. Мне это очень нравилось. И вот приезжаю я из Москвы, день отдыхаю. А на следующий мне уже становится скучно! Мне срочно надо было в какой-то проект», – вспоминает Светлана.

В качестве первого места учебы в новом амплуа она выбрала школу моделей известного ижевского стилиста Олега Ажгихина.

Модель 55+ Светлана Бакулева из Ижевска Фото: Личный архив

За 1,5 года она научилась позированию, подиумной походке, начала участвовать в различных показах мод.

Светлана говорит, что для нее модельные показы стали поводом двигаться и «прокачивать» себя в любой ситуации.

Не боится она и откровенных съемок. Впервые она приняла участие в подобной фотосессии во время участия в проекте «Стань моделью за 20 дней».

«Честно, тогда я через себя перешагивала. Мне казалось, что раз я потеряла столько килограммов, то мое тело не подходит для такой съемки. Но организаторы и фотографы меня переубедили. И я нисколько не жалею, мне даже понравилось».

Позже к ней обратились представители ижевского бренда Youyuu, которые шьют белье и менструальные трусы. Они предложили женщине сняться у них – Светлана согласилась сразу же.

«Для чего снимаюсь? Чтобы увидеть свою красоту. Это некое самолюбование», – говорит Светлана.

Светлана в белье ижевского бренда Youyuu Фото: Личный архив

В свои 55 лет она ни разу не делала пластических операций или других косметологических процедур, направленных на изменение внешности. Говорит, что хочет быть именно возрастной моделью. Для повседневного ухода предпочитает самые простые процедуры. Например, пользуется кубиками льда с замороженным козьим молозивом.

Однажды перекрасила волосы в зеленый цвет

Светлана обожает внимание, поэтому всегда стремится поддерживать свой неповторимый стиль. Многие наряды она шьет для себя сама.

«Я всегда старалась одеваться ярко. Сошью себе какую-нибудь яркую кофточку. Сестра просит: «Дай на работу сходить». Я говорю: «Возьми». Смотрю – она уже обратно бежит. Говорит: «Я не могу со двора выйти, все смотрят на меня». А я от такого кайфую», – улыбается женщина.

Однажды она открыла для себя секонд-хенды.

«Как-то, когда только похудела, случайно зашла в местный секонд на очень большие скидки. Я тогда накупила столько вещей. Для меня это было как открытие, что можно одеться одновременно и дешево, и стильно».

В итоге гардероб Светланы вырос до необъятных размеров. Вещей было столько, что их негде было хранить. Именно поэтому в какой-то момент она отдала большую часть вещей за символическую сумму.

Светлана не против завести отношения

«Для меня всегда иконой стиля была Рената Литвинова. Такая элегантная и свободная... Я даже пару платьев сшила, как у нее. А сейчас я нашла для себя блогера и стилиста Лилию Рах. Ей больше 60, но она такая зажигательная! Я пересмотрела все интервью с ней: мне нравится ее образ жизни, близки ее мысли и стиль. У нее в образе все выверено от и до. Про свой стиль я так сказать не могу. Признаюсь, я или перебарщиваю, или чуть-чуть не доделываю. Но я ей очень вдохновилась и очень хочу сформировать свой уникальный стиль»..

Светлана не боится экспериментировать и с прической. Однажды ей предложили перекраситься в зеленый цвет, и она с легкостью пошла на это.

«Когда у меня волосы были длиннее, я чувствовала себя простушкой. А с короткой стрижкой я стильная. Вижу, как смотрят. И это или полный восторг, или полное непонимание. Некоторые думают, что я болею, и отводят глаза».

Открыта к отношениям и любви

Светлане всегда хотелось большую и счастливую семью, но за свою жизнь она ни разу не была в официальном браке.

Светлана Бакулева из Ижевска Фото: личный архив героев

«Был у меня мужчина… Его планку, пожалуй, никто не перебьет. Видный, статный, с выправкой. Он был надежной опорой, но увы. Однако, сдаваться я не собираюсь и думаю, что и после 55 можно встретить своего человека», – рассказывает Светлана.

С детьми тоже не сложилось – она не стала «рожать для себя». Зато есть любимые племянники, с которыми она часто проводит время.

Еще Светлана ездит на рыбалку и на музыкальные фестивали, ходит в походы.

«Я чувствую, как я меняюсь и преображаюсь. Даже если я хотя бы маленький каблук надену, знаю: меня непременно заметят, обратят внимание. Я не могу по-другому жить. От этого я прямо чувствую прилив энергии и жизненных сил. В мои 55 все только начинается! Я это знаю!»

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