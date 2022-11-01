Принцесса превратилась в скелетик: 8-летняя Диана из Ижевска уже больше полугода борется с онкологией

У девочки диагностировали мегакариобластный лейкоз

За несколько месяцев Диана пережила уже столько, сколько не каждый взрослый повидал за всю свою жизнь. За проходящей жизнью она наблюдает из больничной палаты. Малышка и ее мама постоянно борются с болезнью, болью, неблагоприятными прогнозами и отсутствием денег на самое необходимое.

Неожиданно и страшно

Страшный диагноз перевернул жизнь не только 8-летней Дианы, но и всей ее семьи. В начале мая 2022 года ее мама Ирина обнаружила у младшей дочери непонятную сыпь и обратилась в больницу. После обследования врачи сообщили, что у Дианы мегакариобластный лейкоз. Лечение очень сложное, тяжелое, происходит в несколько этапов с обязательной трансплантацией костного мозга.

– С мая месяца мы находимся только в больницах – сначала в нашей республиканской, потом в московской. Мы полностью выпали из нормальной жизни. Контакты с другими людьми запрещены, прогулки тоже, домой не отпускают, даже на денек, чтобы исключить дополнительные риски для ослабленного иммунитета дочери, – поделилась Ирина.

Мегакариобластный лейкоз – довольно редкая и сложная форма, при которой показана трансплантация костного мозга.

– Лечение очень сложное, при котором повреждаются здоровые органы, ткани и клетки организма. После каждого курса химиотерапии у Дианы начинался сепсис. Попали даже в реанимацию. Врачи думали, что она уже не выживет, но Диана молодец, выкарабкалась. Ей сделали пересадку костного мозга, и сейчас у нас этап восстановления, который продлится еще несколько месяцев. Ограничения так и остаются на долгое время. Минимум год исключены все контакты, запрещено даже летнее солнце; ограниченное питание и только качественная еда с обработкой. Сохранение стерильности в домашней обстановке. Условия нужно создать и соблюдать. Иначе все, что проходили ранее, нужно начинать заново, а это чревато осложнениями и летальным исходом. После долгого лечения моя дочка из принцессы превратилась в скелетик, без слез не могу на нее смотреть, – рассказывает мама девочки.

Семье Воздвиженских повезло, что они получили квоту от государства на саму операцию и процесс восстановления после нее. Сутки нахождения в московской клинике с учетом лекарств стоят около 64 тысяч рублей, операция по пересадке костного мозга – от 9 до 18 миллионов рублей (в зависимости от сложности и больницы).

Дорогое лечение

Однако квота не учитывает других ежедневных расходов. Только на питание (пищу из столовой клиники девочке нельзя, поэтому ижевчанка готовит сама) Ирина ежедневно тратит около 1000 рублей. Готовить нужно ежедневно и только из определенных и качественных продуктов, которые стоят дорого. Еду хранить нельзя долго. На следующий день нужно готовить снова. Кроме этого, несколько раз в неделю приходится закупать специальные моющие средства для поддержания стерильности в боксе, порошки, одноразовые тряпки, пакеты, фольгу.

– Чтобы исключить риск заражения вирусными, бактериальными и грибковыми инфекциями, в отделении трансплантации костного мозга ежедневно одежда отдается на «прожарку», где ткань обрабатывают высокими температурами. Конечно вещи очень быстро приходят в негодность, поэтому приходится регулярно покупать новые, – пояснила Ирина.

У Ирины есть еще старшая дочка. Ирина одна растит и обеспечивает обеих девочек. Сейчас, когда она не работает и находится с Дианой в Москве, материальное положение стало крайне сложным. Все, на что они могут рассчитывать, – пособие по уходу за ребенком в размере 11 тысяч рублей. Хорошо, что родители одноклассников девочек объявили сбор средств и собрали посильную помощь.

Именно они, а не сама Ирина, и обратились к нам в редакцию и попросили рассказать о беде Воздвиженских. Они уверены, что найдутся неравнодушные люди, которые смогут помочь этой семье.

Перечислить средства можно на карту 2202 2056 2301 1118 (Сбербанк) на имя Воздвиженской Ирины Юрьевны.

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