Сладко, отважно и романтично: необычные предложения руки и сердца девушкам Ижевска

Такие моменты запоминаются на всю жизнь Фото: Мария Бакланова

Многие пары идут рука об руку и строят отношения долгие годы, а кто-то, наоборот, почувствовал сразу, что перед ним – любовь всей жизни. В преддверии Дня всех влюбленных «Комсомолка» узнала, как готовился к ответственному шагу студент УдГУ и что пришлось пережить девушкам, которые не подозревали о готовящемся событии.

Фестиваль, лавина и слезы

Любовная история Станислава и Марии началась на втором курсе университета. Молодой человек долго пытался добиться внимания дамы, но, спустя время, сердце девушки все же растаяло и наполнилось теплым чувством любви. Задуматься о таком серьезном шаге парня заставил сон.

«Мне приснилось, что какой-то мужчина сделал предложение на вершине горы и это было очень красиво. В августе в 3 часа ночи просыпаюсь, звоню лучшему другу Максиму, а тот в ответ: «Ты дурак? Время видел?» Я ему и говорю, что хочу сделать Маше предложение, и он резко говорит: «Погоди… я весь во внимании!» – поделился окрыленный воспоминаниями Стас.

Во время разговора будущий жених поделился всеми своими задумками и решил, что сон все же был вещим и предложение он сделает именно таким образом. Однако гор в Ижевске да и поблизости нет. Тогда молодой человек вспомнил, что в УдГУ есть свой КВН и в случае победы команды во всех этапах ребят отправляют в Сочи на фестиваль КиВиН.

«Я предложил команде взять Машу как звукача, и никто даже не спросил, а почему именно ее. В случае победы она бы отправилась с нами в Сочи. Но увы, мы занимаем второе место, и вместо нас едет другая команда. И тут поступило предложение – выписать материальную помощь и сгонять вместе с командой победителей. И – о чудо! – мы начали готовиться к отъезду в Сочи. Это был март, я долго ждал этого дня, убедился, что все взял, в том числе и кольцо, и мы поехали», – рассказывает парень.

После выступления Станислав с Марией отправились в горы на прогулку. Сердце парня колотилось, дыхание прерывалось то ли от волнения, то ли от подъема, но они взобрались на высоту 2509 метров, и дух перехватило уже от увиденной красоты.

На вершине горы два сердца обрели свое счастье. Фото: Станислав Цигвинцев

«Я начал искать, где бы сделать предложение, и тут по громкоговорителю объявили, что будет лавина и нужно немедленно спуститься. Понимаю, что сделать предложение в толпе людей не получится, и мы залетаем в кабинку. Прошу людей, чтобы мы поехали вдвоем, и как только кабинка тронулась, я встал на колено и сделал предложение. Это было очень нелепо, да и слова вылетели из головы. Будущая жена плакала от радости, и в конечном итоге сказала заветное «да!» 25 ноября прошлого года мы сыграли свадьбу, и у нас все замечательно», – поделился невероятно красивой историей Станислав.

Нежность и любовь в семье – самое настоящее счастье. Фото: Станислав Цигвинцев

«Нужны два человека для импровизации»

История Кристины из Ижевска ничуть не отличается эмоциональностью: в день рождения ее молодого человека девушка решила сделать ему подарок – купить билет на его любимое юмористическое шоу «Comedy Club» (16+).

Такой сюрприз девушка решила выбрать неспроста – ее молодой человек является фанатом шоу, поэтому все звезды сошлись воедино. Приехав на выступление комиков, парень уже думал о том, как он сделает предложение своей любимой.

Что может быть лучше предложения руки и сердца любимой девушке во время любимого шоу. Фото: Кристина Перевозчикова

«В середине шоу ведущий объявляет, что на сцену нужны два человека для участия в импровизации. Мой молодой человек без каких-либо раздумий поднимает руку, и его вызывают на сцену. У меня, конечно, первым делом было чувство гордости за него, когда я увидела его на сцене, думаю, какой молодец, и тут я вижу, как он бежит в мою сторону, зовет меня», – говорит Кристина.

Набравшись смелости, она решила выйти поддержать своего возлюбленного. В конце импровизации столичные юмористы попросили ижевчан рассказать о впечатлениях.

Парень рассказал, что вообще-то он сегодня именинник и на сцену вышел не просто так, а для того, чтобы сделать предложение руки и сердца. А потом встал на колено с кольцом в руках. Романтический момент попал на видео и теперь напоминает о самом волшебном вечере.

Кольцо нашел не тот человек

Педагог-организатор Алена и музыкант Андрей встретились случайно – как в самых романтичных фильмах двое молодых неуклюже сталкиваются и… дерзко показывают друг другу языки.

Девчонка непростая, да и парнишка интересный, творческий, группа своя музыкальная есть. Так и стал юный музыкант присматриваться к своей будущей невесте.

«Ухаживал долго, что только не вытворял ради ее внимания, но как будто все мимо. Но спустя несколько лет нашего с ней общения пригласил ее на свидание. Понял, что жить без нее не могу. Купил целую коробку ее любимых батончиков «Nuts» (Натс), в одном из батончиков спрятал кольцо и скрыл свои следы «преступления», – поделился Андрей.

И вроде, все шло хорошо, коробка вручена, оставалось только ждать момента. Вот только молодой человек не учел тот факт, что шоколад ела не только его возлюбленная. Батончик с сюрпризом неожиданно для себя нашел отец жениха.

«Он подошел ко мне и так осторожно спросил: «Ты Аленке что ли хочешь сюрприз устроить? Ну тогда держи кольцо и будь смелее!» Но после отцовского наставления я собрал своих ребят из группы и спел для Алены, стоя под окном», – с улыбкой вспоминает мужчина.

Спустя время двое влюбленных сыграли свадьбу, а эту необычную историю с потерявшимся кольцом вспоминают до сих пор.

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