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Звезды6 ноября 2022 9:31

От деревянного «Одеона» до ИТ-центра: что было на месте кинотеатра «Дружба» в Ижевске раньше и что в отремонтированном здании теперь

Зданию бывшего кинотеатра «Дружба» в столице Удмуртии исполнилось 67 лет
Анастасия Захарова
Такой «Дружбу» помнят многие ижевчане

Такой «Дружбу» помнят многие ижевчане

Фото: Диля Ахмадишина

6 ноября 1955 года, 67 лет назад, в столице Удмуртии появился современный по меркам того времени кинотеатр, получивший название «Дружба».

Высокое здание с колоннами, сразу два зрительных зала, богатая культурная программа – долгие годы это было одно из самых стильных мест Ижевска.

Несколько поколений сохранили светлые воспоминания о «Дружбе». Но с появлением многозальных кинотеатров в кино на Советской ходить почти перестали. Сеансы перестали окупаться, здание обветшало…

В 2017 году кинотеатр продали.

Какой была «Дружба» во времена своего расцвета, когда состоялся последний сеанс и какой фильм на нем показывали, а также, что в здании теперь – в нашем видео.

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