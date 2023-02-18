Битва на космическом корабле и полет в потоке воздуха: куда сходить компанией и отметить февромарт в Ижевске

Фото: izhevsk-iskra.warpoint.ru
Впереди одни из долгожданных праздников для мужчин и женщин – 23 февраля и 8 марта. Однако не все предпочитают отмечать эти даты отдельно. Поэтому отличным решением становится объединить праздничные дни в один и устроить общую вечеринку. Рассказываем, куда можно пойти компанией, чтобы повеселиться и устроить незабываемый вечер.
Фото: izhevsk-iskra.warpoint.ru
Только представьте, с помощью необычной установки и очков вы можете оказаться в любом месте на планете или даже в выдуманной реальности. Сражайтесь космическими бластерами с инопланетными противниками, устройте хоррор-прогулку по замку графа Дракулы или докажите свою слаженную командную работу в других играх. Вы сможете не только выплеснуть все эмоции, но и сплотить коллектив.
Ощутить себя в другой реальности:
– Warpoint (Варпоинт) (ул. Пушкинская 268а, 2-й этаж)
– Другой Мир (ул. Автозаводская, 3а)
– Connect (Коннект) (ул. Карла Маркса, 287)
– Escape Vr. (Эскейп) (ул. Красногеройская, д. 38а)
Фото: https://izhevsk.kartklub.ru/
Хотите ощутить себя единым целым с картом, научится вписываться в повороты и ощутить весь драйв от скорости? Управлять картом понравится не только мужчинам, но и женщинам. Вот где можно выплеснуть адреналин и накопившиеся эмоции, посостязаться на гоночной трассе и выяснить отношения. Кроме того, в одном из мест для картинга можно даже подрифтить на площадке.
Покататься на карте:
– Crazy Drift (Молл Матрица, улица Баранова, 87)
– Картинг «TEMP» (Темп) (8-й Подлесный проезд, 7)
– Карт Клуб (Орджоникидзе, 67)
Фото: izhevsk.myskyfly.ru
Никогда не задумывались о том, каково летать, как птицы, не ощущать земли под ногами и быть в полной невесомости под порывом сильного ветра? Для того, чтобы впервые столкнуться с таким понятием свободы, можно прийти компанией на полет в аэротрубе. По ощущениям этот полет будет сравним с прыжком с парашютом.
Свободно полетать:
– SkyFly (Скай Флай) (улица Орджоникидзе, 1Б)
Фото: izhevsk.mir-kvestov.ru
Сотни загадок, десятки профессиональных актеров встретят вас в различных заведениях, где можно пройти квест со своей командой. Покажите, как должен действовать настоящий сплоченный коллектив. В одном квесте нужно будет найти выход, в другом – получить ключ, а в третьем – выжить при нападении монстра.
Решить загадки:
– Квеструм.рф (ул. Лихвинцева, д. 46)
– 60 минут взаперти (ул. Ракетная, 63)
– Мистериум (ул. Кирова, 142, ТЦ «Алые паруса», 1 этаж)
– «Игры Разума» (ул. Софьи Ковалевской, 12а)
– Форт Боярд (ул. Маяковского, 48)
vk.com/enotpark18
Согласитесь, хотя бы один раз в жизни хочется оказаться над пропастью, но при этом быть в полной безопасности. Такое развлечение можно устроить в веревочных парках нашего города. Только представьте, вокруг свежий воздух, лес, а на вас с ног до головы надета экипировка, да и стоите вы на высоте 11 метров. Захватывающе, не так ли? Смело собирайте компанию из смельчаков – и вперед, покорять вершины на нескольких уровнях веревочных трасс.
Преодолеть страхи:
– «Маугли» (Парк Кирова и парк Космонавтов)
– «ХЭММИ ПАРК» (Хэмми) (Парк Кирова)
– Енот-парк (ул. Орджоникидзе, 23Б)
vk.com/energyalpboulder
Проверить слаженную работу в команде можно и другим способом – стать отрядом альпинистов. Вот только взбираться придется не на настоящую гору, а на поверхность с отступами. Однако помимо скалодрома в помещении бывают и батуты, так что осторожно, веселье может затянуться.
Взобраться на самый верх:
– «Скалариум» (ул. Петрова, 31)
– «ЭНЕРГИЯ» (ул. Вадима Сивкова, 319)
– FUN ZONE (Фан Зона) (переулок Северный, 61в)
С неумолимо наступающей чередой праздничных выходных вас и отличного времяпрепровождения!
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