Битва на космическом корабле и полет в потоке воздуха: куда сходить компанией и отметить февромарт в Ижевске

Фото: izhevsk-iskra.warpoint.ru

Впереди одни из долгожданных праздников для мужчин и женщин – 23 февраля и 8 марта. Однако не все предпочитают отмечать эти даты отдельно. Поэтому отличным решением становится объединить праздничные дни в один и устроить общую вечеринку. Рассказываем, куда можно пойти компанией, чтобы повеселиться и устроить незабываемый вечер.

КЛУБ ВИРТУАЛЬНОЙ РЕАЛЬНОСТИ

Фото: izhevsk-iskra.warpoint.ru

Только представьте, с помощью необычной установки и очков вы можете оказаться в любом месте на планете или даже в выдуманной реальности. Сражайтесь космическими бластерами с инопланетными противниками, устройте хоррор-прогулку по замку графа Дракулы или докажите свою слаженную командную работу в других играх. Вы сможете не только выплеснуть все эмоции, но и сплотить коллектив.

Ощутить себя в другой реальности:

– Warpoint (Варпоинт) (ул. Пушкинская 268а, 2-й этаж)

– Другой Мир (ул. Автозаводская, 3а)

– Connect (Коннект) (ул. Карла Маркса, 287)

– Escape Vr. (Эскейп) (ул. Красногеройская, д. 38а)

КАРТИНГ

Фото: https://izhevsk.kartklub.ru/

Хотите ощутить себя единым целым с картом, научится вписываться в повороты и ощутить весь драйв от скорости? Управлять картом понравится не только мужчинам, но и женщинам. Вот где можно выплеснуть адреналин и накопившиеся эмоции, посостязаться на гоночной трассе и выяснить отношения. Кроме того, в одном из мест для картинга можно даже подрифтить на площадке.

Покататься на карте:

– Crazy Drift (Молл Матрица, улица Баранова, 87)

– Картинг «TEMP» (Темп) (8-й Подлесный проезд, 7)

– Карт Клуб (Орджоникидзе, 67)

ПОЛЕТ В АЭРОТРУБЕ

Фото: izhevsk.myskyfly.ru

Никогда не задумывались о том, каково летать, как птицы, не ощущать земли под ногами и быть в полной невесомости под порывом сильного ветра? Для того, чтобы впервые столкнуться с таким понятием свободы, можно прийти компанией на полет в аэротрубе. По ощущениям этот полет будет сравним с прыжком с парашютом.

Свободно полетать:

– SkyFly (Скай Флай) (улица Орджоникидзе, 1Б)

КВЕСТ-КОМНАТЫ

Фото: izhevsk.mir-kvestov.ru

Сотни загадок, десятки профессиональных актеров встретят вас в различных заведениях, где можно пройти квест со своей командой. Покажите, как должен действовать настоящий сплоченный коллектив. В одном квесте нужно будет найти выход, в другом – получить ключ, а в третьем – выжить при нападении монстра.

Решить загадки:

– Квеструм.рф (ул. Лихвинцева, д. 46)

– 60 минут взаперти (ул. Ракетная, 63)

– Мистериум (ул. Кирова, 142, ТЦ «Алые паруса», 1 этаж)

– «Игры Разума» (ул. Софьи Ковалевской, 12а)

– Форт Боярд (ул. Маяковского, 48)

ВЕРЕВОЧНЫЙ ПАРК

vk.com/enotpark18

Согласитесь, хотя бы один раз в жизни хочется оказаться над пропастью, но при этом быть в полной безопасности. Такое развлечение можно устроить в веревочных парках нашего города. Только представьте, вокруг свежий воздух, лес, а на вас с ног до головы надета экипировка, да и стоите вы на высоте 11 метров. Захватывающе, не так ли? Смело собирайте компанию из смельчаков – и вперед, покорять вершины на нескольких уровнях веревочных трасс.

Преодолеть страхи:

– «Маугли» (Парк Кирова и парк Космонавтов)

– «ХЭММИ ПАРК» (Хэмми) (Парк Кирова)

– Енот-парк (ул. Орджоникидзе, 23Б)

СКАЛОДРОМ

vk.com/energyalpboulder

Проверить слаженную работу в команде можно и другим способом – стать отрядом альпинистов. Вот только взбираться придется не на настоящую гору, а на поверхность с отступами. Однако помимо скалодрома в помещении бывают и батуты, так что осторожно, веселье может затянуться.

Взобраться на самый верх:

– «Скалариум» (ул. Петрова, 31)

– «ЭНЕРГИЯ» (ул. Вадима Сивкова, 319)

– FUN ZONE (Фан Зона) (переулок Северный, 61в)

С неумолимо наступающей чередой праздничных выходных вас и отличного времяпрепровождения!

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