Прогноз погоды в Ижевске на неделю Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Февраль уходит, унося с собой зиму, но оставляет марту снега. По крайней мере, на первую неделю. Холодов синоптики пока не обещают, только в середине недели возможно кратковременное понижение температурного фона. Продлится это, впрочем, недолго. К выходным снова потеплеет.

А сейчас подробнее о погоде на каждый день.

Сегодня, в понедельник, 27 февраля, на столбике термометра в Ижевске днем до +2°С, а к ночи похолодает до -6°С. https://www.izh.kp.ru/online/news/5157250/.

Во вторник, 28 февраля, по данным Росгидрометцентра, в столице Удмуртии пройдет небольшой снег. Днем столбик термометра опустится до -3°С, ночью – до -8°С. По данным Яндекс.Погоды, день будет прохладнее, а ночь теплее – в течение суток ожидаются температуры от -4°С до -6°С. Утром подует юго-западный ветер со скоростью около 7 м/с, к концу дня он снизит скорость до 4 м/с.

В среду, 1 марта, в Ижевске ожидается усиление снегопада. Росгидрометцентр обещает до -4°С, Яндекс – до -6°С. Ночью похолодает до -12.. -13°С. В течение суток будет дуть западный ветер со скоростью 3-4 м/с.

Четверг, 2 марта, станет самым прохладным днем недели. Температура опустится до -7.. -9°С. Зато интенсивность снегопада уменьшится. Ночью будет до -13.. -14°С. Западный ветер к вечеру сменится на юго-западный, его скорость по-прежнему будет составлять около 3-4 м/с.

В пятницу, 3 марта, в Ижевске небольшой снег. Днем потеплеет до -5.. -7°С, ночью – до -9.. -10°С. С утра вновь ожидается сильный южный ветер со средней скоростью около 6 м/с, в конце дня его направление изменится на юго-западное, а скорость снизится до 4 м/с.

В субботу, 4 марта, осадки маловероятны, может пойти небольшой снег. Днем, по данным Росгидрометцентра, потеплеет уже до -2°С, но, по данным Яндекса, будет не теплее -5°С. Ночью – до -7.. -10°С. В течение дня юго-западный ветер сменится на западный, его скорость не будет превышать 3 м/с.

В воскресенье, 5 марта, снегопады вернутся в Ижевск, к ночи они могут усилиться. Днем до -1°С, по данным Росгидрометцентра, и до -6°С, по данным Яндекс.Погоды. Ночью – до -7°С. Западный ветер может смениться на южный, скорость около 3 м/с сохранится.

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