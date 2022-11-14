Единый стандарт для охраны и борьба с равнодушием: какие меры по усилению безопасности школ и садиков предложили в Ижевске

Обсуждение состоялось за круглым столом в октябре 2022 года Фото: Мария Бакланова

В Ижевске во второй половине октября состоялся большой круглый стол, посвященный вопросам организации безопасности детей в школах, детсадах и других социальных учреждениях. Инициаторами обсуждения стали Общественная палата Ижевска и Общественная палата Удмуртии, а печальным поводом – трагедия в ижевской школе № 88.

«Прошу перестать прикрываться отчетами»

Как отметила советник главы Ижевска по общественным инициативам и коммуникациям Анастасия Власова, для Общественной палаты Ижевска проект по усилению безопасности школ и детских садов был одним из главных, но довести его до конкретных результатов так и не удалось. Не хватило содействия должностных лиц перебороть бюрократическую систему, несмотря на то, что общественный контроль неоднократно выявлял нарушения, причем даже после трагедии. Также из-за несовершенства в системе закупок до охраны школ допускались и продолжают допускаться компании-демпингеры. Например, ЧОП из Уфы предложил услуги на 40 % дешевле, чем конкуренты из Удмуртии, а у него даже не было группы быстрого реагирования.

Анастасия Власова обратилась к властям с призывом «перестать прикрываться отчетами и цифрами», увидеть проблему и взяться за ее решение.

А ситуация складывается очень серьезная. Теперь, когда произошла трагедия, в школах начинают предприниматься хаотичные меры, инициированные родителями. Предлагают «скинуться» на камеры и магнитные замки, на бронированные стекла на первом этаже и т. д.. И проблема даже не в том, что опять будут потрачены родительские деньги. Сделанные без участия специалистов так называемые «усовершенствования» могут продержаться до первой проверки.

«Считаю, что должен быть в кратчайшие сроки разработан региональный, а в перспективе, возможно, и федеральный стандарт по обеспечению безопасности образовательных учреждений, в том числе описывающий полный комплекс необходимого оборудования. И его нужно согласовать с Росгвардией, МВД, МЧС, чтобы через три месяца не снимать оборудование», – говорит Анастасия Власова.

Еще одна больная тема – проведение торгов. Бюджетные деньги выделяются частями, школам приходится заключать контракт на 1-2 месяца, так что директора школ даже не успевают разобраться, насколько добросовестный или недобросовестный им попался подрядчик.

«Предлагаю разработать и внести изменения в схему проведения торгов. А также четко прописать критерии качества для ЧОПов, работающих на таких объектах, и поручить их проверку не общественникам, а межведомственной группе по безопасности, включающей представителей правоохранительных органов и органов власти города и республики. Под персональную ответственность. Сейчас контроль возложен на директоров школ, которые просто не имеют необходимых знаний и возможности для проверки охраны», – отмечает советник главы Ижевска по общественным инициативам и коммуникациям.

Стихийный мемориал возле 88-й школы Фото: Мария Бакланова

Не стоит забывать и о детских садах, ограждение которых не остановит злоумышленников. По мнению Анастасии Власовой, в региональный стандарт необходимо отдельно внести требования по ограждениям и системам контроля доступа в дошкольные учреждения, а также по установке дистанционных замков с видеодомофонами, грамотной системе оповещения при ЧП.

Кроме того, Анастасия Власова предложила усилить на региональном уровне профилактическую работу с детьми и педагогами. Нужны четкий алгоритм поведения в опасных ситуациях и его отработка на учениях. А также уроки поддержки детей для выявления травли и буллинга на начальной стадии.

Также на уровне государства должна проводиться массированная информационная кампания, направленная на осознанность населения, чтобы при любом подозрительном случае – увидели дома, на улице, в сетях, прочитали что-то подозрительное – люди знали, что нужно тут же позвонить по определенному телефону, и будет проведена оперативная проверка.

Ольга Авдеева, уполномоченный по правам ребенка в Удмуртии, также отметила, что в первую очередь важно готовить педагогов, потому что именно от их правильных и своевременных действий зависит жизнь ребят в экстренной ситуации.

Ольга Авдеева, уполномоченный по правам ребенка в Удмуртской Республике Фото: Мария Бакланова

Кроме проведения уроков безопасности необходимы более активные меры борьбы с буллингом, – ведь большинство преступников возвращалось в свои же школы, где их в прошлом подвергали травле одноклассники.

С учетом того, что трагедии происходят по всей стране, Анастасия Власова также выдвинула предложение инициировать законодательные изменения по усилению охраны образовательных учреждений на федеральном уровне, объединив усилия с другими пострадавшими регионами. Для решения на федеральном уровне на круглом столе определили два вопроса: разработка и внедрение современного федерального стандарта безопасности образовательных учреждений, с одной стороны, и модернизация системы психиатрии, направленная на выявление и контроль за потенциально опасными для общества людьми, – с другой.

«Мы не должны торговать безопасностью детей!»

Владимир Старцев, член Общественной палаты Ижевска и представитель Федерального координационного центра руководителей охранных структур в сфере охраны и безопасности, также подчеркнул важность выделения адекватной суммы на безопасность образовательных учреждений и необходимость конкретизации нормативных документов, которые регламентируют деятельность ЧОПов в сфере охраны таких объектов.

Владимир Старцев, член Общественной палаты Ижевска и представитель Федерального координационного центра руководителей охранных структур в сфере охраны и безопасности Фото: Мария Бакланова

«Первая проблема, которую отмечают владельцы ЧОПов, – это низкая стоимость оказания услуг. То есть при выплате заработной платы охранник получает 60-70 рублей в час. Если мы эту цифру умножим на 168 часов по Трудовому кодексу, то получим меньше МРОТ», – сказал Владимир Старцев.

Закупки производятся методом аукциона, то есть стоимость охранных услуг является решающим критерием. В итоге выделенных средств не хватает на оплату охранников высокой квалификации. В некоторых случаях на постах вообще оказались бывшие сторожа и вахтеры, которые смогли получить 4-й разряд, то есть право осуществлять пропускной режим и в крайних случаях пользоваться резиновой дубинкой.

«Для охраны образовательных учреждений нужны охранники не менее 5-6 разряда, который позволяет работать с травматическим оружием. Но Минфин поставил на этом жирный крест. Мне сказали: мы закупаем услуги по остаточной стоимости. То есть мы, грубо говоря, торгуем безопасностью наших детей», – продолжает Владимир Старцев.

Проблема в том, что в Удмуртии нет единого специального технического задания, где до мелочей было бы прописано, какой должна быть охрана в школах. Владимир Старцев убежден, что нужно формировать проектное решение, а для этого необходим координационный совет либо рабочая группа, куда будут включены все компетентные структуры. Также, по мнению эксперта, Региональному центру закупок следует предусмотреть оплату по контракту в два этапа – ФЗ № 44 позволяет это сделать. Это закупка по конкурсам с ограниченным участием, для которых предприятия готовят пакет документов и проходят квалификационный отбор.

Представители ЧОПов также подняли на круглом столе вопрос о достойной оплате сотрудников и рассказали о том, что современные технологии, например, камеры с функцией распознавания лиц, могут предотвратить террористическую угрозу, однако их установка требует существенных вложений.

Общественный контроль безопасности в школах. Фото: Общественная палата города Ижевска

Надежда Заварзина, директор гуманитарно-юридического лицея № 86, куда временно распределили часть учеников 88-й школы, озвучила следующую позицию: систему охраны образовательных учреждений следует выстраивать пошагово, разрабатывая ее с учетом типовых проектов.

«До сегодняшнего дня система охраны школ не была разработана… Я 27 лет работаю директором, 8 разных охранных компаний за это время работали с нами, и, скажу честно, когда родители собирали деньги и мы сами приглашали охранные предприятия, порядка было больше. Мы выбирали достойных. Если они начинали халтурить, расторгали с ними договор в течение недели, и приходила новая организация. Что происходит сейчас? Бывают дни, когда заканчивается контрактный срок, и 2-3 дня до прихода следующего подрядчика школа пустая», – рассказала директор гуманитарно-юридического лицея № 86.

Также Надежда Заварзина предложила искать дополнительные источники финансирования. А еще рассмотреть возможность прохождения альтернативной военной службы людям, подлежащим мобилизации, в качестве школьных охранников.

Решать проблему изнутри

Проблему следует решать исключительно на уровне федеральном, причем изнутри – не путем усиления охраны, а путем выявления социально-опасных лиц. Так считает Владимир Орехов, заместитель председателя Удмуртской республиканской общественной организации по укреплению государственности «Генеральское собрание», генерал-майор полиции в отставке, почетный гражданин и заслуженный юрист Удмуртии.

Он уделил особое внимание человеческому фактору: ведь то, что вооруженный человек средь бела дня свободно прошел по городу, свободно проник в школу и убил детей, больше проблема социума, чем охраны.

Юрий Каменщиков, главный врач Республиканского клинического центра психического здоровья, также назвал одной из первопричин подобных трагедий человеческое равнодушие: если психически больной человек не наблюдается в специализированной клинике, то он не получает необходимого лечения, а, значит, его поведение непредсказуемо. Зачастую окружающие знают о таких людях, но никуда об этом не сообщают. Вопреки расхожему мнению, госпитализация может совершиться по заявлению любого лица. Что касается психиатров, то они всегда могут определить, представляет ли пациент потенциальную опасность, но без заявления не всегда могут его госпитализировать. В связи с этим готовится предложение по изменению закона о госпитализации.

Светлана Малышева, председатель Общественной палаты Удмуртии Фото: Мария Бакланова

А председатель Общественной палаты Удмуртии Светлана Малышева и заместитель министра здравоохранения Удмуртии Елена Сычева подчеркнули в своих выступлениях, что комплексно следует рассматривать не только безопасность образовательных учреждений, но и всех социальных объектов. Так, в больницах, которые посещает не меньшее количество детей, чем школы, охрана отсутствует совсем.

Какие меры уже принимаются

Как сообщила Татьяна Чуракова, заместитель председателя правительства Удмуртии, во всех школах республики уже прошли собрания, проведены беседы с учителями, родителями и детьми. Отдельное внимание сейчас уделяется финансам. Во-первых, следует ответить на вопрос, почему выделенные на охрану школ – все-таки немалые – средства не помогли организовать безопасность так, чтобы предотвратить угрозу. А, во-вторых, пришло время искать дополнительные источники финансирования. И даже добровольные сборы от родителей сейчас не стоит списывать со счетов. Но основным стал вывод: необходимо думать над комплексной безопасностью.

Татьяна Чуракова, заместитель председателя правительства Удмуртии Фото: Мария Бакланова

«Удмуртия направила четыре предложения в Минпросвещение России, чтобы оно вышло с ними на Президента. Во-первых, возможность предусмотреть средства на уровне российской программы, собственных средств нам не хватает. Предлагаем создать федеральную программу по безопасности наших образовательных учреждений. Во-вторых, мы попросили, чтобы в капремонт включили и мероприятия по террористической безопасности. В-третьих, чтобы в полномочия Росгвардии были включены полномочия по охране образовательных учреждений. В-четвертых, возможность утверждения большего количества психологов на количество наших детей. Сейчас у нас один психолог на 300, где-то – на 500 человек», – заявила Татьяна Чуракова.

Как уточнил заместитель главы Администрации города Ижевска по социальной политике Дмитрий Чистяков, в Ижевске уже разработана дорожная карта мероприятий по антитеррористической защищенности объектов образования. Общий объем дополнительных средств на 2023 год составляет 727 095 000 рублей, но источники такого обширного финансирования – пока вопрос открытый. Среди первоочередных мероприятий были названы устройство системы голосового оповещения при терактах (12, 295 млн рублей) и установка электромагнитных замков (16, 968 млн рублей). В ближайшее время власти Ижевска собираются организовать проверки деятельности ЧОПов, выделить финансирование на обучение руководителей образовательных организаций по вопросам обеспечения антитеррористической безопасности, а также ввести дополнительную ставку «заместитель руководителя по безопасности» в детсадах.

Татьяна Ишматова, заместитель Председателя Государственного Совета Удмуртской Республики Фото: Мария Бакланова

Также заместитель председателя Государственного Совета Удмуртии Татьяна Ишматова рассказала об инициативе по созданию федеральной программы по антитеррористической безопасности, которую уже поддержали многие регионы страны.

«Мы еще раз актуализируем эту проблему в части изменения федерального законодательства. Необходимо пересмотреть меры ответственности. Не только руководитель организации должен быть ответственным. В части закона об образовании тоже ведется проработка. Также в части ужесточения закона об ответственности за использование оружия», – отметила Татьяна Ишматова.

Среди перечисленных мер прозвучало выстраивание работы участковых врачей в психиатрических лечебницах, которые являются первым звеном в выявлении людей с социально опасными отклонениями. Кроме того, будет серьезно подниматься вопрос информационной политики: необходимо правильно подавать информацию, связанную с терактами, чтобы общество, и в особенности дети, не героизировали преступников.

Александр Бадица, председатель Общественной палаты города Ижевска Фото: Мария Бакланова

Что касается финансирования охранных мер, то Татьяна Ишматова выразила уверенность, что бюджет, который поступит в ноябре, будет больше, чем в прошлом году. В настоящее время инициативы сформулированы и направлены в Правительство Российской Федерации, но точные сроки, когда оно будет рассмотрено, а также когда будут приняты какие-либо изменения, на местном уровне назвать нельзя, на федеральном же информация будет появляться по факту принятия решений. А вот об изменениях, которые могут быть приняты на республиканском уровне, станет известно раньше. Так, уже в начале ноября станет известна предварительная сумма средств, заложенная на охрану социальных объектов в 2023 году (по прогнозам, она может составить около 1,5 млрд против 1,3 млрд в 2022 году), а в конце ноября будет принят годовой бюджет Удмуртии. Кстати, жители смогут поучаствовать в публичных обсуждениях бюджета и выразить свое мнение на сайте Госсовета республики.

Что вошло в резолюцию общественников

По итогу круглого стола председатель Общественной палаты Удмуртии Александр Бадица зачитал основные пункты резолюции, составленной с учетом предложений родителей, общественников и проверяющих структур. Также она была дополнена предложениями, прозвучавшими в ходе обсуждения.

По результатам обсуждения участники круглого стола сформулировали следующие рекомендации.

Правительству Удмуртии:

- Создать Координационный совет по безопасности (КСБ) для оценки и контроля функционирования системы безопасности объектов социальной сферы. В него должны войти и нести персональную ответственность: члены республиканской Антитеррористической комиссии, представители Прокуратуры по Удмуртии, Управления федеральной антимонопольной службы по Удмуртии, Минфина республики, Регионального центра закупок, Минобрнауки Удмуртии, Минздрава Удмуртии, Министерства культуры Удмуртии, Администрации Ижевска, Общественной палаты Удмуртии, Общественной палаты Ижевска и РООР ФКЦ «Удмуртия».

- КСБ до 1 декабря 2022 года разработать (а впоследствии контролировать) систему антитеррористических инструктажей и тренировок персонала в учреждениях с массовым пребыванием детей. Внедрить эту систему на постоянной основе и проработать вопрос создания обучающего центра по антитеррористической защищенности на базе Института развития образования. Отработать четкий алгоритм действий в опасных ситуациях и проводить для детей в школах уроки поддержки, которые, в том числе, помогут избежать буллинга в детских коллективах.

- Проработать паспорта безопасности социальных учреждений, учитывая особенности каждого объекта. Провести ревизию имеющихся документов, разработать региональные, а в перспективе – и федеральные стандарты обеспечения безопасности, описывающие полный комплекс необходимого оборудования для контроля доступа.

- Разработать единый регламент безопасности объектов социальной сферы, в том числе – требования к месту нахождения представителя ЧОП на объекте (бронекапсула для охранника с кнопкой вызова, а также системы контроля доступа, распознавания лиц и оповещения).

- Рассмотреть меры по организации охраны детсадов, в том числе – обеспечить их высокими прочными заборами с магнитными замками на калитках, видеодомофонами, достаточным количеством видеокамер в зданиях и на территориях, а также системой оповещения и физической охраной.

- Рекомендовать заключить соглашение с Центром изучения сетевого мониторинга и молодежной среды о сотрудничестве по организации мониторинга социальных сетей на предмет деструктивных сообществ, а также создать ответственный за это взаимодействие Центр информационной безопасности Удмуртской Республики на базе Республиканского методического центра социально-психологической помощи молодежи «Психолог-плюс».

- Признать чрезвычайно необходимым предусмотреть финансирование из бюджета Удмуртии на антитеррористические мероприятия и создание систем безопасности в учреждениях здравоохранения, дошкольного и дополнительного образования, на спортивных объектах с постоянным пребыванием детей и в учреждениях культуры.

- Рассмотреть вопрос о создании единой диспетчерской службы по контролю качества оказания охранных услуг.

- Привести техническую документацию на оказание охранных услуг в соответствие с национальным стандартом России, прописать критерии качества для ЧОПов и поручить их проверку и соблюдение КСБ.

- Установить законность формирования начальной максимальной цены контракта на оказание охранных услуг согласно приказу Росгвардии от 15 февраля 2021 года № 45.

- Заключение контрактов производить только после заключения КСБ по результатам проверки ЧОПа.

- Увеличить сроки заключаемых контрактов на оказание охранных услуг до 1-3 лет.

- Рассмотреть возможность оплаты охранных услуг в два этапа 15 и 30 числа, на основании 44-ФЗ, переработать техническое задание с учетом ГОСТа Р 58485-2019, перевести форму проведения закупочных процедур с аукциона на конкурс, предусмотреть финансирование программ обучения руководителей социальных учреждений по вопросам обеспечения антитеррористической безопасности и ввести в детсадах ставку «заместитель руководителя по безопасности».

- Рассмотреть возможность предоставления налоговых льгот организациям, безвозмездно помогающим в охране школ, создания центра подготовки лиц, планирующих охранять школы и детсады, а также вопрос альтернативной военной службы для охранников образовательных организаций.

- Обратиться в Правительство России с просьбой о выделении денежных средств для организации комплексной антитеррористической защищенности вузов и учреждений СПО: увеличить качество охраны, предусмотреть выделение целевых средств на охрану, увеличить количество видеокамер и оборудовать посты видеоконтроля, а также более детально проработать план взаимодействия с правоохранительными органами и улучшить обратную связь с органами власти.

Госсовету Удмуртии:

- Выйти с законодательной инициативой в Государственную Думу России о внесении в ст. 23 п.4, ст. 29 Закона РФ «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании» дополнительного условия, позволяющего производить недобровольное освидетельствование и госпитализацию.

- Направить в Государственную Думу России законодательные инициативы по совершенствованию системы безопасности на объектах социальной сферы и комплексному решению вопросов антитеррористической защищенности, а также по разработке и внедрению федерального стандарта охраны и безопасности образовательных организаций и модернизации системы психиатрии.

Общественной палате Удмуртии и Общественной палате Ижевска:

- Для контроля исполнения резолюции создать инициативную группу с участием ответственных ведомств, общественных организаций, представителей родительских комитетов.

Общественники, а также редакция «Комсомолки» будут внимательно следить за исполнением данной резолюции.

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