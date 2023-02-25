Гороскоп на неделю: с 27 февраля по 5 марта Львы найдут новые силы в общении, а Козероги – в новых отношениях

Романтика озарит вашу жизнь Фото: Мария Бакланова

Астролог из Ижевска составил прогноз на неделю

Овен

Быстрое достижение поставленных задач позволит вам улучшить свое финансовое состояние. Однако успех материального мира будет омрачен духовными потерями. Соблюдайте баланс.

Телец

Желая угодить каждому, вы, сами того не заметив, окажетесь около пропасти. Руку помощи вам протянет ваша вторая половинка. Доверьтесь ей как самому себе.

Близнецы

Удача в делах будет сопровождать вас на протяжении всей недели. Но не пускайте все на самотек. Статус и богатство вы заработаете своим умом.

Рак

Работа над собой поможет вам не потеряться среди рутинных дел. Вас ждет много бумажной работы. Именно она позволит вам структурировать свои знания и принять верное решение.

Лев

Ожесточенные споры в отношениях выбьют вас из колеи. Недостаток сил удастся восполнить благодаря общению с новыми людьми. А отжившие отношения исчезнут сами собой.

Дева

Начинаются масштабные перемены. Это отличное время для того, чтобы попробовать себя в новых начинаниях. Ожидайте неожиданных сюрпризов.

Весы

На пути встретится надежный товарищ. Именно он поможет вам разрешить большинство проблем, что окружили вас. Прислушайтесь к его советам.

Скорпион

Вы ощутите прилив творческих сил. Все идеи легко воплотятся в реальность, как только вы сможете избавиться от груза ответственности, возложенного на ваши плечи.

Стрелец

Молодой человек, попавший в ваше поле зрения, окажет плодотворное влияние на ваше будущее. Но будьте внимательны. Далеко не все его советы принесут прибыль.

Козерог

Отношения принесут в ваше сердце раннюю весну. Не упустите шанс создать крепкие отношения. Но будьте осторожны. Далеко не все тайны партнера вам хотелось бы знать.

Водолей

Жизнь пойдет на лад, едва вы избавитесь от прошлого. Но чрезмерно легкие победы могут быстро вам надоесть и привести к апатии и скуке. Не стесняйтесь веселиться. Иногда нотка острых ощущений бывает необходима.

Рыбы

Воссоединение с кем-то близким не заставит себя долго ждать. Однако именно эта встреча в корне перевернет ваш мир. Будьте готовы к переоценкам ценностей и кардинальным переменам.

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