Потепление придет в Ижевск в конце марта Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Ох, как же хочется весеннего яркого и уже пригревающего солнышка! Чтобы и ручьи, и волнение в груди от неумолимо приближающегося тепла! О том, каким будет наступающий сезон для Удмуртии, рассказал постоянный эксперт «Комсомолки» старший преподаватель кафедры экологии и природопользования УдГУ Дмитрий Адаховский.

Чего ждать?

Тепла, вестимо! Наш эксперт считает, что начало марта будет примерно таким же, как и конец февраля. Дело в том, что перестройка на весну у природы начинает происходить только в 20-х числах первого весеннего месяца. Так что придется еще немного подождать.

«Говорить о характере весны этого года пока довольно рано. Однако, по имеющимся долговременным прогнозам, ожидать ранней и дружной весны в этом году не приходится. Очевидно, апрель и, возможно, первая половина мая, как и в прошлом году, будут относительно прохладными», – рассказал Дмитрий Адаховский.

Снег начнет активно таять в апреле Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Сервис Яндекс.Погода обещает, что дневные температуры в марте составят от -5 до +1 градуса. В течение первой и второй недели месяца стоит ждать снегопадов, а ближе к апрелю – уже дождей. Но настолько долговременные прогнозы, стоит отметить, точностью не отличаются и основаны лишь на среднегодовых значениях.

Каким будет половодье?

«Максимальная высота снежного покрова в прошлом году на конец марта составила 75 см, сейчас же его высота составляет 65 см. С учетом конца февраля, когда прогнозируются заметные осадки, и марта, который, по общим прогнозам, ожидается также довольно нестабильным в температурном отношении, эта зима продолжит общую тенденцию заметного роста количества осадков», – сообщил эксперт.

А именно от этого и зависит уровень половодья. Кроме этого, решающими факторами являются глубина промерзания почвы, температура в первые две декады апреля и количество осадков в период таяния снега.

Паводок будет высоким, но не аномальным Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Отметим, что в этом году земля, по словам Дмитрия Адаховского, промерзла неглубоко – лишь на 3-4 см. Но в то же время она еще с осени достаточно насыщена влагой. Получается, что уровень половодья будет зависеть от высоты сугробов в конце марта и температуры воздуха в апреле.

Земля не промерзла, значит, будет много клещей?

Дмитрий Адаховский сообщил, что количество мышей и клещей весной и летом 2023 года будет, как минимум, не ниже прошлогодних значений. Есть вероятность и их превышения.

«Это связано в первую очередь с подъемом численности мышевидных грызунов, являющихся прокормителями личиночных стадий клещей. Повышенная численность рыжих полевок отмечалась в осенние месяцы 2022 года, а отсутствие промерзания почвы, вероятно, сказалось и на успешности их размножения в зимний период», – пояснил эксперт.

Клещей этой весной будет много Фото: Алексей БУЛАТОВ

Нынешняя зима была достаточно благоприятной для грызунов, которые являются переносчиками клещей и геморрагической лихорадки. Чем морознее зима, тем меньше популяция грызунов и клещей, а значит, снижается и риск заражения человека весенне-летним энцефалитом и боррелиозом. Остается надеяться только на то, что январские морозы, пусть и ненамного, но все же снизили популяцию мышей и клещей.

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