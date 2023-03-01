«Морской бой», охота на монстров и погоня за выигрышем: какими были VR-игры 90-х и нулевых

Собрали воспоминания ижевчан Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

В последние годы салоны виртуальной реальности открываются в Ижевске один за другим. Играми с полным погружением сейчас уже никого не удивить, но во что играли ижевчане раньше, до продвинутых новинок? «Комсомолка» решила вспомнить, чем жили компьютерные салоны в 90-х и нулевых и во что сутками напролет «рубились» их завсегдатаи.

Mortal Kombat в Летнем саду

Каждый ребенок 90-х, выросший в Ижевске, наверняка помнит легендарный магазин под названием «Лимпопо», где продавались дорогие импортные игрушки, например, настоящие Barbie. В это райское место чаще приходили не покупать, а смотреть.

Прямо за стеной магазинчика располагался салон видеоигр. Полумрак, десяток мониторов и азартные возгласы. Посмотреть так же, как в «Лимпопо», мог любой желающий, вход в салон был свободным. А вот за то, чтобы поиграть в знаменитые Mortal Kombat и Doom, нужно было платить.

Интерфейс Mortal Kombat – знакомо, не правда ли? Фото: пользователь Kombat Kronicles в Youtube

Надо сказать, зрителей всегда было хоть отбавляй. Во времена, когда даже телевизор с пультом считался большой роскошью, стильные геймпады и динамичная графика казались чем-то запредельным.

Вот что вспоминает ижевчанка Марина: «Моя мама работала в парке Горького по выходным. Я могла бесплатно прокатиться на любом аттракционе и попрыгать на батуте до одури. Но на игровой салон эта щедрость не распространялась. Поэтому я приходила только смотреть через плечо. Знала все персонажи, их фирменные трюки. Это было очень круто, конечно».

Поиграть «вживую» Марине, как и многим другим ребятам, не удавалось, но вот выпросить у родителей фишки Mortal Kombat – вполне.

Морские баталии

Еще с советских времен в фойе кинотеатра «Россия» работал игровой автомат «Морской бой». Суть игры заключалась в том, чтобы сбивать корабли соперника торпедами. Игроки – по одному или в паре – смотрели в перископ, его нужно было поворачивать, наводя на цель, и запускать виртуальные снаряды. Несмотря на то, что изображения военных кораблей были выполнены весьма топорно, яркая вспышка при попадании в них ракеты выглядела довольно впечатляюще.

Популярные в Ижевске 90-х игровые автоматы «Морской бой». Фото: паблик ARCADAGAME ВКонтакте

Ижевчане вспоминают, что длился каждый сеанс игры две минуты. В 80-е годы он стоил 15 копеек. В 90-е, конечно, цены были совсем другие, но «Морской бой» еще долго не терял популярности.

Охота за ягодками

Современные игроки довольно придирчиво относятся к графике компьютерных игр, но в 90-х ни у кого и мысли не возникало предъявлять к интерфейсу какие-либо требования. Главное, чтобы на экране что-то двигалось и сверкало.

Одними из самых незамысловатых представителей игровых автоматов, которые встречались в Ижевске, были Fruit cocktail. Типичный однорукий бандит: три горизонтальных линии и пять барабанов. Цель игры состояла в том, чтобы собрать в одну линию пять одинаковых картинок и сорвать джекпот.

Играли в «ягодки» повально, но выигрывали, конечно, единицы. Исчезли автоматы Fruit cocktail в 2009 году – в связи с запретом в России азартных игр.

В 2009-м «ягодки», как и все азартные игры, попали под запрет. Фото: паблик «Игровой автомат Fruit cocktail (Клубнички)» ВКонтакте

Домашние компьютерные гении

Играли, конечно, и дома, но настоящее поветрие началось только в нулевых, когда домашние компьютеры начали массово появляться в квартирах ижевчан. А прежде компьютер был большой редкостью, и дети по пальцам могли пересчитать счастливчиков, обладающих этим сокровищем.

При этом подростки 90-х охотно учились самостоятельно разбираться в «железе». Так, жительница Ижевска Ирина, которой в те годы было 12 лет, без проблем снимала жесткий диск и, завернув его в шапку, шла в гости к подруге, чтобы обменяться играми и картинками. Ведь интернета и флешек еще не существовало.

Были и школьные клубы. Ижевчанин Константин «зависал» в таком с друзьями – ребята из всех окрестных дворов приходили в 81-ю школу и до одури играли в Need for Speed.

За маской виртуальности

А хит сегодняшний – VR-игры – это огромный шаг за пределы всего, о чем даже мечтать не могли игроманы 90-х. Все происходит в просторном зале без каких-либо декораций. Игровой мир существует только в виртуальной реальности.

В современных VR-играх все снаряжение виртуальное. Фото: Евгения Рябкова

Надевая специальные очки, участники оказываются в катакомбах или на заброшенной крыше. Вместо друг друга они видят харизматичные персонажи, например, вооруженных до зубов бандитов. Только оружие тоже виртуальное, и все перестрелки абсолютно бесконтактны. А вот беготня и эмоции – самые что ни на есть настоящие.

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