74 срочные свадьбы: увеличилось ли в Удмуртии число браков из-за частичной мобилизации

Правда ли, что в этом октябре жители Удмуртии сыграли больше свадеб, чем обычно Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В первой половине октября в Удмуртии произошел свадебный бум – 74 брака с мужчинами, попавшими под частичную мобилизацию, были заключены практически одномоментно. Эти данные предоставила председатель Комитета ЗАГС при правительстве республики Людмила Попова.

Ранее в Удмуртии приняли решение о том, что повестка из военкомата в ходе частичной мобилизации является основанием для сокращения срока, который дается на государственную регистрацию брака. Напомним, он составляет от одного месяца до года с момента подачи заявления, однако в случае рождения ребенка или беременности, а также в связи с непосредственной угрозой жизни жениха или невесты ждать не нужно.

График составлен по данным Комитета ЗАГС при правительстве Удмуртии

74 новые семьи – может показаться, что это довольно много, но, как следует из статистики, предоставленной Комитетом по делам ЗАГС при правительстве Удмуртии, количество браков в октябре 2022-го было намного меньше, чем в октябре прошлого года. Скорее всего, в кризисное время люди стали реже вступать в брак, так что свадьбы мобилизованных лишь слегка исправили положение.

Если же сравнить цифры за пять последних лет, то будет видно, что с 2018 года количество новых браков в Удмуртии сократилось. Так как 2022 год еще не закончился, мы взяли для сравнения данные за первое полугодие, но и они довольно показательны. Например, отчетливо выделяется коронавирусная «яма» 2020 года. В 2021 году ситуация начала улучшаться, но затем многие решили повременить с созданием семьи.

График составлен по данным Комитета ЗАГС при правительстве Удмуртии

Интересно, что разводов в первом полугодии 2022 года было больше, чем за аналогичной период 2021-го, но октябрьские значения этих двух лет почти не отличаются. Повлияла ли частичная мобилизация на то, что этой осенью люди стали меньше разводиться, точно сказать нельзя.

А вот фактов установления отцовства в октябре 2022-го по сравнению с октябрем 2021-го стало больше, тогда как полугодовая статистика, наоборот, снизилась. То есть мужчины стали охотнее признавать детей именно в октябре. Напомним, отсрочку получали в том числе и те, кто воспитывает троих и более детей.

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