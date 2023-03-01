Почему сложно обмануть полиграф, можно ли полностью подделать чужой почерк и что поможет отличить наркотик от соды: как эксперты помогают раскрыть преступления и доказывать вину

Эксперты используют разное оборудование, чтобы установить истину Фото: Сергей ГРАЧЕВ

1 марта отмечается День образования экспертно-криминалистической службы в системе МВД России. В честь этого I«Комсомолка» заглянула в место, где делают практически все экспертизы в Ижевске.

«Мы делаем 41 вид экспертиз из 51, которые используются в системе МВД России. Служба динамично развивается: в прошлом году освоили новое направление автотехнической экспертизы. В этом году планируется начать исследовать продукты выстрела. За помощью к нам обращаются из МВД, СК, прокуратуры», – прежде чем начать экскурсию, говорит полковник полиции Виталий Машковцев, врио начальника экспертно-криминалистического центра по Удмуртии.

Показываем вместе с ним и другими экспертами, как специалисты помогают собрать доказательства преступлений.

Полиграф

На полиграфе проверяют, правду ли говорит человек. Аппарат представляет из себя стул со множеством датчиков, которые регистрируют дыхание, сердцебиение, изменение кожных покровов и другие показатели. Камеры записывают процесс на видео, чтобы можно было отследить мимику.

Полиграф представляет собой множество датчиков Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Журналист КП решила попробовать себя в роли испытуемой. Казалось бы, скрывать нечего. Но от обилия проводов занервничала.

Реакции человека на тот или иной вопрос видно на мониторе Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Проходить тест мы не стали: процедура занимает минимум три часа, максимально допустимое время – шесть часов. И немаловажным фактором является подготовка. Во время первой процедуры эксперт общается с человеком, который проходит полиграф, задает разные вопросы, пытается больше о нем узнать. Потом это поможет составить эксперту вопросы для проверки реакции на них.

«Есть люди, которые готовятся к экспертизе и пытаются обмануть прибор. Например, не спят всю ночь или принимают седативные препараты. На этапе подготовки мы это выявляем, и проходить тест в этот день человек не может. Также есть непригодные для полиграфа люди – беременные, подростки и другие», – поясняет эксперт отделения автотехнических и экономических экспертиз, майор полиции Ольга Данчук.

Датчики на пальцах регистрируют разные реакции Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Химическая экспертиза

В химической лаборатории пахнет спиртом – приходится работать с самыми разными веществами. Эксперты здесь могут определить, какой именно наркотик изъяли полицейские и из чего состоит спиртной напиток, который продавали нелегально и без маркировки.

Так выглядят наркотики, которые приносят на анализ Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Так выглядит качественная реакция на героин. Слева – ее начало, справа – конец Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Еще одна качественная реакция на героин Фото: Сергей ГРАЧЕВ

«Опытный эксперт, получив вещество, уже по внешнему виду может определить, с чем ему придется работать. Он проводит качественную реакцию, убеждается и проводит химический анализ посредством прибора», – поясняет Ольга Зикратова, старший эксперт отдела экспертиз по применению химических методов.

Качественной называется реакция, которая позволяет определить, что в пробирке именно то вещество, на которое мы подумали.

В этот прибор кладут пробу вещества, и он анализирует состав. Пробу продувают гелием. Каждое вещество задерживается с разной скоростью. В зависимости от времени, на которое оно задерживается, можно определить, что это за вещество Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Пиковые точки на графике означают, что обнаружено какое-то вещество Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Пробы ДНК

Отделение ДНК делится на две зоны: чистую и грязную. Нас пустили только в последнюю.

В чистую зону доставляют предметы, где есть биологические следы: слюна, кровь, пот, сперма… Далее из них выделяют ДНК.

Этот прибор помогает скопировать молекулы, содержащие ДНК, чтобы их было достаточно для анализа. Это помогает работать, если было найдено очень мало вещества Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Этот аппарат помогает получить генетический профиль Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Кстати, по словам эксперта отдела биологических экспертиз Анны Ефремовой, экспертизы ДНК помогают в том числе раскрывать давние преступления. Например, с помощью процедуры установили преступника, который совершил изнасилование 16 лет назад.

Технико-криминалистическая экспертиза

Здесь работают с документами: проверяют подлинность подписей, устанавливают принадлежность почерка… Но самое распространенное – проверка подлинности купюр. Исследуют рубли, доллары и даже юани.

Слева – настоящая купюра, справа – фальшивая Фото: Сергей ГРАЧЕВ

После выявления фальшивой купюры проверяют, из каких слоев она состоит Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Так выглядят под микроскопом фрагменты купюры в 500 рублей. Без прибора вы это не заметите Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Старший эксперт Олеся Колосова может отличить поддельные деньги от настоящих и рассказать, как изготовили фальшивки. В помощь идут микроскоп и просветка ультрафиолетом.

«Чаще всего подделывают купюры по 1000 и 500 рублей. Эксперт не только выявляет фальшивые купюры, но и подробно расписывает по каждой из них ее особенности: какая печать, как сделаны водяные знаки», – комментирует старший эксперт Олеся Колосова.

Мы решили проверить, сможем ли обмануть эксперта по почерковедческой экспертизе. Наш журналист – амбидекстр, то есть свободно владеет левой и правой рукой. Тем не менее почерк на каждой руке немного отличается. Мы написали несколько строк из стихотворения Пастернака каждой рукой и попросили эксперта прокомментировать, мог ли это написать один и тот же человек.

Эксперт анализирует почерк журналиста Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Олеся Колосова пришла к выводу, что автор строк все-таки один и тот же: об этом говорит стиль написания буквы Д, направление руки во время написания мягкого знака, ведение ручки в букве Т. По таким частным деталям и складываются доказательства.

«Иногда приходят с проверкой сочинений на ЕГЭ, и почерк одного и того же ребенка кажется совершенно разным в одном сочинении. А дело может быть просто в том, что человек перенервничал. В таких случаях с помощью разных деталей эксперт поясняет, почему это написал один и тот же человек и почему стиль мог измениться», – говорит старший эксперт.

Радиотехническая экспертиза

На радиотехнической экспертизе работают с техникой: помогают «достать» сведения из компьютера или телефона, анализируют устройства, с помощью которых совершали преступления.

Прибор из коллекции экспертов: с его помощью мошенники устраивали массовую рассылку в попытке снять деньги со счетов Фото: Сергей ГРАЧЕВ

«В последнее время чаще всего занимаемся расследованием угонов автотранспортных средств, анализируем средства негласного снятия информации, изучаем противоугонные системы, помогаем при кражах из банкоматов», – поясняет Всеволод Агафонов, старший лейтенант полиции, эксперт отдела технических экспертиз ЭКЦ МВД по Удмуртии.

Еще один предмет из коллекции – прибор, с помощью которого угоняют автомобили Фото: Сергей ГРАЧЕВ

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