Прогноз погоды для столицы Удмуртии на ближайшие выходные Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Похолодание в начале марта, вероятно, было последним аккордом этой зимы. По крайней мере, в ближайшие дни синоптики уже не обещают в Удмуртии низких температур. По данным республиканского гидрометцентра, в предстоящие выходные установится теплая и влажная погода. Из неприятного: возможно усиление ветра.

В субботу, 4 марта, удмуртские синоптики прогнозируют в регионе небольшой снег и дневную температуру 0..-5°С. В Ижевске, по данным Росгидрометцентра, ожидается около -1°С и снег с дождем. Яндекс.Погода обещает до -3°С. Ночью температура воздуха в столице Удмуртии составит около -5.. -6°С. Ветер в течение суток будет южным, его скорость составит 2-3 м/с.

В воскресенье, 5 марта, по республике ожидаются умеренные, длительные осадки в виде снега и мокрого снега. При этом температура, по данным местных синоптиков, составит -2..-7°С, хотя в Ижевске Росгидрометцентр прогнозирует до 0°С. Яндекс обещает в Ижевске около -2°С. Ночью будет около -3.. -5°С. Южный ветер сменится к вечеру на юго-западный, его скорость составит около 4 м/с, но максимальные порывы могут достигать 7-12 м/с.

По предварительным прогнозам, в начале следующей недели температурный фон существенно не изменится, на термометре будет около -1.. -3°С, ожидается небольшой снег.

Желаем всем удачного завершения рабочего дня и хороших выходных!

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