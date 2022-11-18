Предпочитают путешествия по России: как изменился спрос на новогодние туры в Удмуртии

Количество продаж туров сократилось: жители Ижевска предпочитают отмечать Новый год дома Фото: Архив КП

Впереди – Новый год, длительные каникулы и возможность отправиться в небольшое путешествие. Как изменился спрос на новогодние туры – разбирались наши коллеги из «Коммерсантъ-Удмуртия» (16+).

Меньше бронируют?

Бронирование туров чаще всего происходит заранее, поэтому выводы о ситуации на рынке туризма очевидны уже сейчас. Большинство экспертов говорят о падении спроса по сравнению с предыдущим годом.

«Даже в прошлом году, когда была эпидемия коронавируса, броней туров было значительно больше. В целом в стране нестабильная ситуация. Многие боятся бронировать тур заранее, поскольку неизвестно, состоится поездка потом или нет», – рассказала Марина Молчанова, менеджер по туризму агентства «Анаконда-тур».

Михаил Чебкасов, руководитель агентства «Турсервис», рассказал, что падение наблюдается уже не первый год.

В этом году жители Ижевска предпочитают путешествовать в праздники по России Фото: Мария Бакланова

«Люди находятся в ожидании. Из-за нестабильной ситуации в мире нет гарантии, что удастся отправиться в тур, который они забронируют», – говорит еще один эксперт Лилия Арсланова, заместитель директора представительства туроператора Sunmar.

Интересно, что в авиакомпании «Ижавиа» отметили, что у них продажи билетов, напротив, растут.

Предпочитают путешествия по стране

Менее популярными в преддверии новогодних каникул стали поездки за границу. Цены на поездки по всем направлениям выросли, отмечает Марина Молчанова из «Анаконда-тур». Больше всего пользуются спросом ОАЭ и Турция – эти направления популярны уже долгие годы. По словам Дарьи Фроловой из «Чемоданного настроения», жители города ездят также на Шри-Ланку, в Индию и Таиланд.

«По мере того, как снимаются ковидные ограничения, люди начинают летать в Турцию и Египет. Однако цены и туда выросли. Средний чек на заграничные поездки — 200 тыс. руб. на двоих», – говорит Михаил Чебкасов из «Турсервиса».

Самое популярное внутреннее направление – Санкт-Петербург Фото: Мария Бакланова

В Турции шесть ночей в пятизвездочном отеле обойдутся в 127,4 тысячи на двоих, в ОАЭ – 200 тысяч.

На фоне такой ситуации становятся популярнее путешествия внутри страны. По словам представителей «Ижавиа», самое востребованное направление – Санкт-Петербург, затем в списке лидеров значится Москва.

«На третьем месте – Сочи и Минеральные Воды, где находятся крупные горнолыжные и оздоровительные центры. Популярность также набирают открытые в этом году направления – Калининград и Махачкала. Ближе к новогодним праздникам ожидаем стопроцентную загрузку», – прокомментировал коммерческий директор «Ижавиа» Михаил Кутенев.