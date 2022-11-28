Время вершить волшебство: в Ижевске стартовала благотворительная акция «Елка для каждого»

Ян Матвеев - один из участников акции Фото: Мария Бакланова

Впереди самый волшебный праздник года, и особенные ребятишки из Ижевска вновь в ожидании чуда и новогодних сюрпризов! У каждого участника традиционного благотворительного проекта «Елка для каждого» (0+), организованного компанией Centre digital & media, будет свой персональный волшебник из числа жителей столицы Удмуртии.

Запустили!

В офисе компании Centre digital & media вновь радостная суета – добрейшая предновогодняя акция, в которой исполняются мечты тяжелобольных ребятишек из благотворительного фонда «Эра милосердия», стартовала.

У каждого из нас есть возможность почувствовать себя настоящим волшебником и исполнить заветные желания особенных детей из городов и районов Удмуртии. Все их мечты собраны в списке на сайте IZHLIFE.

Просто выберите того, чью мечту хотите исполнить, и сообщите об этом куратору благотворительного проекта: пусть свершится волшебство!

Подарок можно привезти в офис медиахолдинга по адресу: Ижевск, улица Авангардная, 4б.

Как только все подарки будут собраны, их передадут Деду Морозу, а он вручит их детишкам на новогоднем празднике в театре кукол Удмуртии.

Каждый из нас может сделать новогодний подарок особенным детям Фото: Мария Бакланова

Елочка, зажгись!

Новогодние праздники для особенных детей в рамках проекта «Елка для каждого» проводятся с 2014 года. Два года подряд из-за ограничений по коронавирусу встречи с главным волшебником не проводились, поэтому помощники Деда Мороза доставляли подарки на дом.

Фото: Мария Бакланова

В этом году все возвращается: до настоящего бала-маскарада осталось совсем немного. А вот дел, напротив, – вагон и маленькая тележка! Нужно не только успеть приобрести подарки каждому участнику проекта, но и собрать 500 000 рублей в фонд благотворительной акции.

В нем уже есть 100 000 рублей, которые вложила компания Centre digital & media. Вся сумма – это специальная премия от главы Удмуртии за работу над проектом «Песни нашей Победы».

Участвовать в акции будет также давний и надежный партнер Корпорация «Центр».

Собранные средства будут направлены для маленьких пациентов отделения «Детский хоспис» в Ижевске – будут приобретены «видеоняни», влаговпитывающие пеленки, влажные салфетки, два шлема ЭЭГ для пациентов с гидроцефалией и подгузники.

Как перечислить деньги в фонд акции «Елка для каждого»?

Направить деньги на благое дело можно в личном кабинете приложения Сбербанк онлайн. Для этого нужно: зайти в раздел «Платежи и переводы»; ввести ИНН 1831115884 или название фонда – «Эра милосердия»; перевести любую сумму; в назначении платежа указать: «Елка для каждого».

Кроме этого можно воспользоваться QR-кодом для оплаты через приложения банков. В разделе «Платежи» выберите пункт «Оплата по QR», наведите смартфон на код, укажите: в приложении «СберБанк Онлайн» Ф.И.О. (в других банках писать и менять ничего не надо) и сумму перевода.

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Реклама. Сроки проведения благотворительной акции «Елка для каждого»: 17.11.22 − 31.12.22. Организатор − Общество с ограниченной ответственностью «Центр диджитал и медиа». Полная информация о проекте − на сайте top.izhlife.ru/elka2022.

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