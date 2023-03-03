Какой поликарбонат лучше всего подходит для теплицы

Надежный поликарбонат – секрет качественной теплицы. Фото: Титан18.рф.

Что влияет на хороший урожай, который можно вырастить в теплице? Кроме стараний самого огородника, крепкого каркаса – это, конечно, покрывной материал теплицы. Именно он может создавать оптимальные условия для растений. А еще важно, чтобы материал был надежный: выдерживал снеговые и ветровые нагрузки.

Виды поликарбоната

Существует два вида поликарбоната:

- Монолитный – защищает растения от непогоды, обеспечивает их достаточным количеством света. Однако не очень хорошо удерживает тепло, как правило, довольно тонкий и недолговечный.

- Сотовый – простой материал для монтажа. Прочный и достаточно легкий. Хорошо пропускает солнечный свет и удерживает тепло. Теплицы с таким покрывным материалом прослужат не один сезон.

На что обратить внимание при выборе

Пример прозрачного поликарбоната от «Полигаль Восток». Фото: Титан18.рф.

При выборе поликарбоната важно обращать внимание на следующие параметры:

Толщина: поликарбонат бывает толщиной от 4 до 16 мм. Облегченные листы 4-6 мм подходят для небольших парников, если же лист не облегчен, то такой толщины будет достаточно и для стандартных бытовых теплиц. 8-10 мм – также может подойти для бытовых теплиц и навесов, является более тяжелым и крепким материалом. 16 мм – используют в аграрных комплексах, т. к. он может выдерживать колоссальную снеговую нагрузку.

Температура эксплуатации: хороший поликарбонат должен выдерживать температуры от - 40 до +120 ºC.

Наличие UV-защиты: обязательный фактор для покрывного материала. На листы с одной стороны наносят специальное покрытие, которое защищает растения от ультрафиолета. Наиболее популярный выбор у дачников – это поликарбонат с нанесенным уровнем защиты от 30 до 50%. Такой материал поможет создать оптимальный микроклимат и будет более долговечным.

Цвет: листы поликарбоната выпускают в разных цветах. Каждый оттенок полимера предусматривает определенный световой спектр, необходимый растениям конкретного вида. Чаще всего дачники выбирают прозрачный, желтый или оранжевый поликарбонат. Теплицы с таким покрывным материалом способствуют быстрому росту и повышению урожайности, особенно у солнцелюбивых растений. Поликарбонат зеленых или фиолетовых оттенков позволяет эффективно выращивать растения, которые любят полутень.

Состояние упаковки: на складе полимерные панели располагаются горизонтально, поэтому никаких повреждений не должно быть. Если упаковка повреждена, то, вероятно, лист хранили неправильно.

Сертификация и маркировки: именно на них должны быть указаны все исходные данные поликарбоната вплоть до размеров и даты изготовления. Если их нет, но есть дефект, то и производитель не несет никакой ответственности.

Выбор производителя

Разумеется, особую важность имеет и производитель материала. У компаний, которые давно на рынке, есть все необходимые сертификаты, подтверждающие качество производства. Также они дают длительную гарантию, что их поликарбонат не изменит своих свойств.

В России один из таких производителей – это «Полигаль Восток». Поликарбонат этой фирмы известен своей прочностью и долговечностью. Гарантия – от 10 до 15 лет. Важно отметить, что гарантия от «Полигаль Восток» распространяется только на конструкции, которые были собраны фирмами-поставщиками в соответствии с их рекомендациями. Компания «Титан», которая уже много лет занимается проектированием и изготовлением теплиц, также использует поликарбонат «Полигаль» в своем производстве.

«Сотовый поликарбонат «Полигаль» – высочайшего класса, имеет слегка облегченную конструкцию. Экономичен, его стоит выбирать для теплиц, навесов, арочных покрытий любой сложности, а также для дизайна помещений», – отмечают представители компании «Титан».

Теплицы компании «Титан» проектируются в строгом соответствии с ГОСТами Фото: Титан18.рф.

«Титан» все работы – от проектирования до сборки готовой теплицы – выполняет в строгом соответствии с ГОСТами, а также дает гарантию на каркас и установку от 1 до 3 лет. На покрывной материал при этом гарантия от производителя – до 15 лет.

Выбрать свою теплицу и получить консультацию можно по адресам:

ТЦ «Муравейник» – г. Ижевск, ул. Пойма, д. 14а.

Телефоны: +7 (3412) 610-720, 610-730.

ТЦ «Тулыс» – с. Завьялово, ул. Гольянская, д. 21а.

Телефон: +7 (3412) 906-663.

Email: izhteplica@yandex.ru

Сайт: титан18.рф

ВК: vk.com/club62128797.

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