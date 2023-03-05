Канализацию приравняли к богатству: уполномоченный по защите прав человека в Удмуртии помог многодетной матери отстоять свое право на пособия

Наталья Якимова из Удмуртии с младшими детьми. Фото: предоставлено героиней

Пособие на детей до 17 лет малообеспеченные семьи получают относительно недавно – с 1 января 2023. В Удмуртии родители в таких семьях ежемесячно получают 6-12 тысяч рублей – смотря каков уровень доходов. А ведь еще в конце 2022 года не все нуждающиеся могли рассчитывать на реальные выплаты.

«Комсомолка» рассказывает историю многодетной семьи из Можги, которую посчитали слишком «богатой» из-за того, что она проживала в частном доме с канализацией и водопроводом. Но мать четверых детей Наталья Якимова не опустила руки, и вместе с уполномоченным по правам человека в Удмуртии Виктором Кушко они добились пересмотра законодательства.

Все началось с водопровода

Двое старших детей Натальи уже взрослые, дочь даже успела подарить ей внука, но есть еще двое младших – 4,5 и 6,5 лет. Для того чтобы их одевать, кормить и развивать, нужны немалые деньги, и без пособия приходилось экономить каждый рубль.

А началась история в 2019 году. Получив материнский капитал, семья Якимовых купила в Можге дом без удобств. Водопровод и канализацию провели уже своими силами, за свой счет. Затем Наталья обратилась в МУП «ЖКХ» Можги, чтобы поставить счетчики, тогда-то и выяснилось, что трубопроводы для начала полагается оформить в собственность. Нужно так нужно. Сделали все документы. Немного удивились, что и канализацию, и водопровод зарегистрировали как отдельные сооружения, но в регистрационной палате пояснили, что все верно, так как каждая из этих сетей имеет свое хозяйственное назначение.

Наталья Якимова с мужем и младшими детьми – многодетная семья из Можги. Фото: предоставлено героиней

Так Наталье пришлось стать обладательницей сразу трех сооружений, и на тот момент никакого подвоха в этом не было. А когда в марте 2020 года был издан указ президента «О дополнительных мерах социальной поддержки семей, имеющих детей», семью Якимовых ожидал неприятный сюрприз…

Слишком много удобств?

Примерно через полтора года Наталья подала заявление на получение детских пособий, но ей внезапно отказали. С невнятной притом формулировкой: «Доход вашей семьи превышает ваше материальное положение». Пришлось разбираться, потому как особым богатством семья, как и прежде, похвастать не могла.

В администрации города подняли документы, и вот что выяснилось.

«Говорят, у вас два сооружения в собственности. То есть некоторые (претенденты на пособия – прим. ред.) вообще, может быть, и не поняли отказ. И никуда не пошли. Мне говорили: «Только вы одна тут ходите, все сидят тихо». Сколько можно, мол, ходить. Не очень любят люди, когда им мешают работать лишними вопросами», – вспоминает Наталья. Сейчас ситуация вызывает у нее улыбку, но обивать пороги ведомств, конечно, было отнюдь не весело.

Скромное хозяйство семьи Якимовых. Фото: предоставлено героиней

Все «сидели тихо» по одной простой причине: в тексте указа имелось уточнение, что собственникам двух и более сооружений новые выплаты не положены. Хотя у членов семьи могут быть квартира, жилой дом, садовый дом, нежилой объект, гараж и земельный участок – главное, чтобы всего было по одному и на небольшой площади, укладывающейся в нормативы. А у «состоятельных» Якимовых получилось аж три объекта. И для закона не имело значения, что два из них – это необходимые для жизни коммуникации. В Минсоцполитики и прокуратуре подтвердили, что сделать ничего нельзя.

Помог случай

Но Наталья решила, что будет добиваться пособий. С августа по ноябрь 2021 года она делала все возможное, чтобы доказать свою правоту: обращалась в инстанции, делала посты в социальных сетях, попыталась собрать вокруг себя людей, попавших в такую же ситуацию. Познакомиться с другими многодетными мамами, не получившими пособие из-за «лишних удобств» в частных домах, удалось, но большинство не были готовы бороться. Только одна из мам присоединилась к Наталье в ее деле.

Раз закон диктовал, что собственные канализация и водопровод – это роскошь, Наталья обратилась в управление по ЖКХ и предложила подарить коммуникации муниципалитету, но оказалось, что тогда в собственность городу придется передавать и землю, в которой пролегают трубы. А в регпалате сказали, что и просто отказаться от прав на собственность невозможно.

Уполномоченный по правам человека в Удмуртии Виктор Кушко Фото: Мария Бакланова

Казалось, уже ничего нельзя сделать, но вдруг Наталье улыбнулась удача.

«Я сама до этого в земельном отделе в администрации работала. У меня там много знакомых девчонок. И вот я в очередной раз пришла, все пыталась подарить, так сказать, свое «богатство» администрации. Прихожу, а подружка говорит, приехал уполномоченный из Ижевска, иди сходи», – продолжает героиня свой рассказ.

Послушавшись совета подруги, Наталья пришла на прием к Виктору Кушко, уполномоченному по правам человека в Удмуртии.

Законодательство не должно препятствовать справедливости

В аппарате уполномоченного Наталье пообещали, что не оставят ее наедине с проблемой. Так как отказ в пособиях хоть и был законный, но определенно несправедливый. Закон требовал доработки, в начале 2022 года предложение об этом направили в Москву. Ответ пришел в сентябре, очень порадовав Наталью и других таких же мам.

Якимовы с младшими детьми. Фото: предоставлено героиней

Предложение омбудсмена по Удмуртии поддержал депутат Госдумы Андрей Исаев. Он обратился с инициативой в Правительство, и закон изменили. Вернее, приняли новый. С 1 января начал действовать новый порядок выплат на детей, в котором объекты инженерно-коммунальной инфраструктуры перестали влиять на расчет имущественной обеспеченности семьи.

«Если бы поправку внесли в старый закон, о чем ходатайствовал уполномоченный, то нам бы вернули деньги за предыдущие полтора года. Но в итоге приняли новый закон, появилось новое единое пособие – вот по нему мы и получаем», – говорит Наталья.

За те полтора года, что женщина бегала по инстанциям, она могла бы получить на двоих детей около 120–140 тысяч рублей. Но радует и то, что теперь каждый месяц семья будет получать примерно по 18 тысяч. Сумма, кстати, увеличилась по сравнению с пособиями, которые определял прошлый закон.

Как отметили в аппарате уполномоченного по правам человека в Удмуртии, подобные ситуации, требующие пересмотра правового регулирования ради помощи гражданину, встречаются довольно редко. Но для достижения справедливости такая мера возможна.

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