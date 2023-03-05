На прививку становись: все о вакцинации домашних животных

Перед прививками необходим осмотр у ветеринара Фото: Артем КИЛЬКИН

Для того, чтобы предупредить различные риски и заражение братьев наших меньших, нужно своевременно проводить вакцинацию. Ветеринар Владимир Гладков рассказал, на что обратить внимание и как все сделать правильно.

ЗАЧЕМ И ОТ ЧЕГО?

Думаете, раз ваш котик никогда не гулял на улице, то и риска заболеть у него нет? Это не так! Вакцинировать необходимо не только тех животных, с которыми вы гуляете на улице, но и всех остальных.

У животных есть свой календарь прививок Фото: Алексей ФОКИН (фото)

«Вакцинация – это в первую очередь забота о домашних животных. Вовремя сделанные прививки помогают уберечь собак и кошек от инфекций, паразитов, с которыми они могут столкнуться не только на улице, но даже и дома. К примеру, когда человек приходит с улицы, принося грязь на ботинках и верхней одежде», – сообщил Владимир Гладков.

С помощью прививок можно уберечь кошек и собак от следующих заболеваний:

- парагрипп;

- чумка;

- парвовироз;

- лептоспироз;

- бешенство;

- инфекционный гепатит.

Благодаря вакцинации животное либо не заразится вообще, либо перенесет его легко и без осложнений.

«Есть поливалентные и одновалентные вакцины. Первые – это комплексы. Да, с их помощью можно защитить животное от нескольких заболеваний сразу, но это колоссальная нагрузка на организм. Второй тип – вакцины, которые воздействуют на одно конкретное заболевание. Такие вакцины более надежные, но чтобы поставить каждую из необходимого списка, нужно пройти курс из нескольких уколов», – рассказал эксперт.

ЕСТЬ ЛИ РАЗНИЦА?

Вакцины есть отечественные и зарубежные. Многие хозяева четвероногих питомцев предпочитают импортный вариант, считая, что у них более выраженный период адаптации после введения прививки.

Отечественные или зарубежные вакцины – не столь существенная разница Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

«Скажу прямо, наши или зарубежные вакцины – не столь существенная разница. Для многих зарубежные вакцины кажутся более стабильными, но на самом деле в первую очередь важна индивидуальная непереносимость компонентов животным», – объяснил Владимир.

Если животное отказывается от вкусняшек и еды, стало вялым после вакцинации, обязательно обратитесь к ветеринару.

КАЛЕНДАРЬ ДЛЯ СОБАК

Эксперты предупреждают, что не стоит ставить прививки щенкам слишком рано. Всему свое время.

До вакцинации щенков не рекомендуют выводить на улицу Фото: Архив КП

«Прививки в раннем возрасте ставят довольно часто. Однако я советую хозяевам своих пациентов не спешить. Лучше дать малышам время, чтобы окрепнуть, и прийти с ними на вакцинацию уже в 2–2,5 месяца», – рассказал ветеринар.

Комплекс уколов для щенков состоит из трех этапов:

1 – комплексная вакцина от чумки, гепатита, энтеритов, парагриппа, лептоспироза;

2 – ревакцинация комплексной вакциной + от бешенства;

3 – комплексная ревакцинация + от бешенства.

Затем предусмотрена лишь ревакцинация с периодичностью один раз в год. Безусловно, это общие рекомендации, индивидуальный график назначает врач.

«Прививку от бешенства необходимо ставить строго раз в год. Комплексные или одновалентные допустимо делать реже, но после консультации со специалистом. Возрастных животных прививать надо с особой осторожностью, так как любая вакцина может негативно отразиться на здоровье и спровоцировать обострение хронических заболеваний. Единственное исключение из них – от бешенства», – объяснил Владимир Гладков.

Вакцинировать необходимо не только тех животных, с которыми вы гуляете на улице Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Бешенство – это заболевание, которое опасно не только для животного, но и для человека. За вакцинацию от него не обязательно платить – в государственных ветеринарных клиниках прививку можно сделать бесплатно.

Отказ от вакцинации карается штрафом:

для граждан – от двух до трех тысяч рублей;

для должностных лиц – от четырех до шести тысяч рублей.

КАЛЕНДАРЬ ДЛЯ КОШЕК

1 этап – в возрасте 1,5-2 месяца делается комплексная вакцина против панлейкопении, ринотрахеита, калицивироза.

2 этап – через месяц требуется комплексная ревакцинация + от бешенства.

Далее ревакцинация раз в год.

ПОДГОТОВКА

До первой прививки выводить щенка на улицу не стоит. Так меньше риска подхватить какую-либо инфекцию. Кроме этого, за 10 дней до прививки необходимо «проглистогонить» животное.

«Лекарственные препараты есть в любой ветеринарной аптеке. Их продают без рецепта. Очень важно рассчитать дозу лекарства, она будет зависть от массы животного. Я советую проконсультироваться с вашим лечащим ветеринаром. Он поможет вам подобрать препарат, а это может быть важным для породистых животных, а также рассчитать верную дозу», – подсказал эксперт.

За неделю до укола и на три дня после него четвероногого любимца помещают на карантин. Есть еще один важный момент – противопоказания.

«Перед процедурой ветеринар всегда должен проводить осмотр животного. Противопоказания к прививке могут быть разные: непереносимость и аллергия, простуда или осложнение хронических заболеваний, беременность, а также недавняя операция», – подытожил Владимир Гладков.

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