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Дом. Семья5 марта 2023 11:58

На прививку становись: все о вакцинации домашних животных

Календарь прививок для пушистых и не очень питомцев
Дана Солнцева
Перед прививками необходим осмотр у ветеринара

Перед прививками необходим осмотр у ветеринара

Фото: Артем КИЛЬКИН

Для того, чтобы предупредить различные риски и заражение братьев наших меньших, нужно своевременно проводить вакцинацию. Ветеринар Владимир Гладков рассказал, на что обратить внимание и как все сделать правильно.

ЗАЧЕМ И ОТ ЧЕГО?

Думаете, раз ваш котик никогда не гулял на улице, то и риска заболеть у него нет? Это не так! Вакцинировать необходимо не только тех животных, с которыми вы гуляете на улице, но и всех остальных.

У животных есть свой календарь прививок

У животных есть свой календарь прививок

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

«Вакцинация – это в первую очередь забота о домашних животных. Вовремя сделанные прививки помогают уберечь собак и кошек от инфекций, паразитов, с которыми они могут столкнуться не только на улице, но даже и дома. К примеру, когда человек приходит с улицы, принося грязь на ботинках и верхней одежде», – сообщил Владимир Гладков.

С помощью прививок можно уберечь кошек и собак от следующих заболеваний:

- парагрипп;

- чумка;

- парвовироз;

- лептоспироз;

- бешенство;

- инфекционный гепатит.

Благодаря вакцинации животное либо не заразится вообще, либо перенесет его легко и без осложнений.

«Есть поливалентные и одновалентные вакцины. Первые – это комплексы. Да, с их помощью можно защитить животное от нескольких заболеваний сразу, но это колоссальная нагрузка на организм. Второй тип – вакцины, которые воздействуют на одно конкретное заболевание. Такие вакцины более надежные, но чтобы поставить каждую из необходимого списка, нужно пройти курс из нескольких уколов», – рассказал эксперт.

ЕСТЬ ЛИ РАЗНИЦА?

Вакцины есть отечественные и зарубежные. Многие хозяева четвероногих питомцев предпочитают импортный вариант, считая, что у них более выраженный период адаптации после введения прививки.

Отечественные или зарубежные вакцины – не столь существенная разница

Отечественные или зарубежные вакцины – не столь существенная разница

Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

«Скажу прямо, наши или зарубежные вакцины – не столь существенная разница. Для многих зарубежные вакцины кажутся более стабильными, но на самом деле в первую очередь важна индивидуальная непереносимость компонентов животным», – объяснил Владимир.

Если животное отказывается от вкусняшек и еды, стало вялым после вакцинации, обязательно обратитесь к ветеринару.

КАЛЕНДАРЬ ДЛЯ СОБАК

Эксперты предупреждают, что не стоит ставить прививки щенкам слишком рано. Всему свое время.

До вакцинации щенков не рекомендуют выводить на улицу

До вакцинации щенков не рекомендуют выводить на улицу

Фото: Архив КП

«Прививки в раннем возрасте ставят довольно часто. Однако я советую хозяевам своих пациентов не спешить. Лучше дать малышам время, чтобы окрепнуть, и прийти с ними на вакцинацию уже в 2–2,5 месяца», – рассказал ветеринар.

Комплекс уколов для щенков состоит из трех этапов:

1 – комплексная вакцина от чумки, гепатита, энтеритов, парагриппа, лептоспироза;

2 – ревакцинация комплексной вакциной + от бешенства;

3 – комплексная ревакцинация + от бешенства.

Затем предусмотрена лишь ревакцинация с периодичностью один раз в год. Безусловно, это общие рекомендации, индивидуальный график назначает врач.

«Прививку от бешенства необходимо ставить строго раз в год. Комплексные или одновалентные допустимо делать реже, но после консультации со специалистом. Возрастных животных прививать надо с особой осторожностью, так как любая вакцина может негативно отразиться на здоровье и спровоцировать обострение хронических заболеваний. Единственное исключение из них – от бешенства», – объяснил Владимир Гладков.

Вакцинировать необходимо не только тех животных, с которыми вы гуляете на улице

Вакцинировать необходимо не только тех животных, с которыми вы гуляете на улице

Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Бешенство – это заболевание, которое опасно не только для животного, но и для человека. За вакцинацию от него не обязательно платить – в государственных ветеринарных клиниках прививку можно сделать бесплатно.

Отказ от вакцинации карается штрафом:

для граждан – от двух до трех тысяч рублей;

для должностных лиц – от четырех до шести тысяч рублей.

КАЛЕНДАРЬ ДЛЯ КОШЕК

1 этап – в возрасте 1,5-2 месяца делается комплексная вакцина против панлейкопении, ринотрахеита, калицивироза.

2 этап – через месяц требуется комплексная ревакцинация + от бешенства.

Далее ревакцинация раз в год.

ПОДГОТОВКА

До первой прививки выводить щенка на улицу не стоит. Так меньше риска подхватить какую-либо инфекцию. Кроме этого, за 10 дней до прививки необходимо «проглистогонить» животное.

«Лекарственные препараты есть в любой ветеринарной аптеке. Их продают без рецепта. Очень важно рассчитать дозу лекарства, она будет зависть от массы животного. Я советую проконсультироваться с вашим лечащим ветеринаром. Он поможет вам подобрать препарат, а это может быть важным для породистых животных, а также рассчитать верную дозу», – подсказал эксперт.

За неделю до укола и на три дня после него четвероногого любимца помещают на карантин. Есть еще один важный момент – противопоказания.

«Перед процедурой ветеринар всегда должен проводить осмотр животного. Противопоказания к прививке могут быть разные: непереносимость и аллергия, простуда или осложнение хронических заболеваний, беременность, а также недавняя операция», – подытожил Владимир Гладков.

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