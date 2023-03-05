На прививку становись: все о вакцинации домашних животных

Перед прививками необходим осмотр у ветеринара
Фото: Артем КИЛЬКИН
Для того, чтобы предупредить различные риски и заражение братьев наших меньших, нужно своевременно проводить вакцинацию. Ветеринар Владимир Гладков рассказал, на что обратить внимание и как все сделать правильно.
Думаете, раз ваш котик никогда не гулял на улице, то и риска заболеть у него нет? Это не так! Вакцинировать необходимо не только тех животных, с которыми вы гуляете на улице, но и всех остальных.
У животных есть свой календарь прививок
Фото: Алексей ФОКИН (фото)
«Вакцинация – это в первую очередь забота о домашних животных. Вовремя сделанные прививки помогают уберечь собак и кошек от инфекций, паразитов, с которыми они могут столкнуться не только на улице, но даже и дома. К примеру, когда человек приходит с улицы, принося грязь на ботинках и верхней одежде», – сообщил Владимир Гладков.
С помощью прививок можно уберечь кошек и собак от следующих заболеваний:
- парагрипп;
- чумка;
- парвовироз;
- лептоспироз;
- бешенство;
- инфекционный гепатит.
Благодаря вакцинации животное либо не заразится вообще, либо перенесет его легко и без осложнений.
«Есть поливалентные и одновалентные вакцины. Первые – это комплексы. Да, с их помощью можно защитить животное от нескольких заболеваний сразу, но это колоссальная нагрузка на организм. Второй тип – вакцины, которые воздействуют на одно конкретное заболевание. Такие вакцины более надежные, но чтобы поставить каждую из необходимого списка, нужно пройти курс из нескольких уколов», – рассказал эксперт.
Вакцины есть отечественные и зарубежные. Многие хозяева четвероногих питомцев предпочитают импортный вариант, считая, что у них более выраженный период адаптации после введения прививки.
Отечественные или зарубежные вакцины – не столь существенная разница
Фото: Роман ИГНАТЬЕВ
«Скажу прямо, наши или зарубежные вакцины – не столь существенная разница. Для многих зарубежные вакцины кажутся более стабильными, но на самом деле в первую очередь важна индивидуальная непереносимость компонентов животным», – объяснил Владимир.
Если животное отказывается от вкусняшек и еды, стало вялым после вакцинации, обязательно обратитесь к ветеринару.
Эксперты предупреждают, что не стоит ставить прививки щенкам слишком рано. Всему свое время.
До вакцинации щенков не рекомендуют выводить на улицу
Фото: Архив КП
«Прививки в раннем возрасте ставят довольно часто. Однако я советую хозяевам своих пациентов не спешить. Лучше дать малышам время, чтобы окрепнуть, и прийти с ними на вакцинацию уже в 2–2,5 месяца», – рассказал ветеринар.
Комплекс уколов для щенков состоит из трех этапов:
1 – комплексная вакцина от чумки, гепатита, энтеритов, парагриппа, лептоспироза;
2 – ревакцинация комплексной вакциной + от бешенства;
3 – комплексная ревакцинация + от бешенства.
Затем предусмотрена лишь ревакцинация с периодичностью один раз в год. Безусловно, это общие рекомендации, индивидуальный график назначает врач.
«Прививку от бешенства необходимо ставить строго раз в год. Комплексные или одновалентные допустимо делать реже, но после консультации со специалистом. Возрастных животных прививать надо с особой осторожностью, так как любая вакцина может негативно отразиться на здоровье и спровоцировать обострение хронических заболеваний. Единственное исключение из них – от бешенства», – объяснил Владимир Гладков.
Вакцинировать необходимо не только тех животных, с которыми вы гуляете на улице
Фото: Роман ИГНАТЬЕВ
Бешенство – это заболевание, которое опасно не только для животного, но и для человека. За вакцинацию от него не обязательно платить – в государственных ветеринарных клиниках прививку можно сделать бесплатно.
Отказ от вакцинации карается штрафом:
для граждан – от двух до трех тысяч рублей;
для должностных лиц – от четырех до шести тысяч рублей.
1 этап – в возрасте 1,5-2 месяца делается комплексная вакцина против панлейкопении, ринотрахеита, калицивироза.
2 этап – через месяц требуется комплексная ревакцинация + от бешенства.
Далее ревакцинация раз в год.
До первой прививки выводить щенка на улицу не стоит. Так меньше риска подхватить какую-либо инфекцию. Кроме этого, за 10 дней до прививки необходимо «проглистогонить» животное.
«Лекарственные препараты есть в любой ветеринарной аптеке. Их продают без рецепта. Очень важно рассчитать дозу лекарства, она будет зависть от массы животного. Я советую проконсультироваться с вашим лечащим ветеринаром. Он поможет вам подобрать препарат, а это может быть важным для породистых животных, а также рассчитать верную дозу», – подсказал эксперт.
За неделю до укола и на три дня после него четвероногого любимца помещают на карантин. Есть еще один важный момент – противопоказания.
«Перед процедурой ветеринар всегда должен проводить осмотр животного. Противопоказания к прививке могут быть разные: непереносимость и аллергия, простуда или осложнение хронических заболеваний, беременность, а также недавняя операция», – подытожил Владимир Гладков.
Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».