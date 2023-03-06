Уж лучше мимоза: Самые трэшовые поздравления от коллег-мужчин на 8 Марта

Ох уж эти поздравления на 8 Марта!

Каждое Восьмое марта в компаниях мужчины пытаются удивить своих коллег-женщин. Празднично украшают шариками пролеты лестниц в офисах, катают по городу в лимузинах, нанимают фотографов и организуют вечеринки. Но бывают и другие поздравления – грустные, трэшовые и эпичные. О них и расскажем дальше.

Не было ничего!

Ижевчанка Александра Булычева долгое время работала на одном из заводов города. И каждый год в преддверии 8 Марта руководство предприятия устраивало для женщин праздничный концерт и обязательное чаепитие с тортами. Но в один год 8 Марта будто стерли в календаре.

«Это было в 90-е годы. Мы все готовились: некоторые даже укладку сделали, красивые платья и туфли на каблуках (обычно у всех были на плоском ходу) – все, как полагается. А наши мужчины даже словечком нас не поздравили. Вот вообще ничего. Ни веточек мимозы, ни тюльпанчика, ни концерта – ничегошеньки. Это сейчас я понимаю, что тогда в стране была сложная ситуация, безденежье. Завод едва не продали, что называется, на запчасти. И видимо, наше начальство решило сэкономить. Вернее, денег не было – лишь бы выстоять и не закрыться совсем. Но тогда было очень обидно. Еще, наверное, месяц мы припоминали нашим мужчинам их праздничный провал», – рассказывает Александра.

Такое не забывается!

Примерно похожая ситуация произошла на работе у Ирины Саппаровой. Она трудилась в компании, которая занималась разработкой и производством рекламы и видеоконтента. В один из дней Восьмого марта коллеги-мужчины забыли про поздравление. При том, что в мужской праздник девочки организовали им очень крутой сюрприз – записали клип.

«Как мы возмущались, стыдили их. И на следующий год они сняли нам к празднику та-а-акой фильм, что просто пушка, огонь, пожар! С тех пор каждый праздник мы соревновались, у кого поздравление будет лучше. И почти всегда мы проигрывали», – улыбается Ирина.

Подарили антивозрастной крем

Коллеги ижевчанки Дарьи Петровой однажды тоже облажались.

«Все было идеально. Утром нас встречали красавчики-мужчины с цветами. Наливали нам кофе, угощали вкусняшками. Ближе к обеду всех пригласили в конференц-зал. И опять все было круто: спели нам специально придуманную песню. В общем, идеально! Дошла очередь до подарков. Вручают нам красивые коробочки, а в них – антивозрастной, от глубоких морщин крем для лица. Просто представьте наше разочарование – большинству наших девчонок на тот момент было максимум 30 лет!»

Косметика – не лучший вариант для подарка!

Позже выяснилось, что подарки покупали в большой спешке. Мужчины увидели в магазине красивые наборы. Разбираться, что там внутри, не стали – подарков было ровно по количеству женщин в компании.

Перестарались

А вот у Ольги Чирковой была другая история. Ее коллеги слишком активно поздравляли женщин и, что называется, перестарались.

«Мне тогда было 22 года, я работала в строительном тресте. Молодая, только что выпустилась из института. И представьте картину – большая столовая в огромном советском здании: колонны, мрамор, раздача сбоку. Полный зал – все работники со всех девяти этажей собрались поздравлять дам. Речи, тосты… А потом включили «Цыганочку» – и понеслось! Офицеры в зеленой форме стягивали с дам туфли, наливали туда шампанское и пытались напоить из них. Мужики-то себя орлами ощущали, а мы не знали, куда ноги спрятать. Жесть, в общем», – смеется Ольга.

Вы когда-нибудь пили шампанское из туфелек? Нет? И не надо!

Вялое поздравление

Еще одно грустное поздравление было у жительницы Ижевска Елены Карповой. Коллеги-мужчины подарили им цветы.

«Целый день от них ни слуху, ни духу. В конце рабочего дня, когда мы уж и думать перестали о поздравлении, они вычудили. Каждому, кто выходил из лифта, они вручали цветок. Один. Белый тюльпанчик. Совсем вяленький. Мы еще тогда подумали, что уж лучше и не дарили бы ничего, чем такое».

Букет цветов мог бы стать отличным подарком, если бы не одно но…

Бонус: трэш-поздравление на 23 февраля

Андрей Елкин – один парень в женском коллективе. Каждое 8 Марта для него, мягко скажем, испытание. Удивить, обрадовать и не уйти в ноль – задача не из легких.

«Каждый раз я советовался с друзьями, спрашивал, что они дарят. Однажды друг предложил не торопиться и посмотреть, какой подарок мне подарят коллеги-женщины. Чтобы соразмерно ему организовать сюрпризы для девочек. Да, вот такой прагматичный друг. Предложено – сделано. 23 февраля. Жду. И дождался. Знаете, что они мне подарили? Внимание! Лоток для бумаг! Серый такой. Сказать, что я ошалел, ничего не сказать. И смех, и грех», – рассказал Андрей.