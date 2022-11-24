Что из продуктов можно купить по хорошим ценам перед Новым годом в столице Удмуртии?
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
К Новому году ажиотаж в магазинах подскакивает невероятно. Люди в последний момент закупают ингредиенты для новогоднего застолья. А ведь большую часть продуктов можно закупить за месяц, да еще и сэкономить, пока цены не выросли. «Комсомолка» прошлась по магазинам, чтобы узнать стоимость и составить для вас список продуктов, которые не испортятся.
Перед походом по магазинам мы составили чек-лист продуктов, которые пока могут спокойно полежать в холодильнике:
– зеленый горошек;
– кукуруза;
– черные маслины;
– картофель;
– свекла;
– морковь;
– рис;
– маринованные огурцы;
– сок;
– газировка;
– майонез;
– мука;
– соль;
– сахар;
– гвоздика;
– сырокопченая колбаса;
– соленая семга или форель;
– шпроты.
В одном из экономмаркетов Ижевска
Фото: Екатерина АРДАШЕВА
В каждом магазине мы искали самые дешевые товары, не обращая внимания на производителя. Если брать все товары в одной точке, то больше всего мы сэкономили в «Пятерочке» – за 1722 рубля.
Ижевчане уже начинают закупаться
Фото: Екатерина АРДАШЕВА
Но можно сберечь еще больше денег, если не полениться и промониторить разные магазины. Например, в «Ашане» можно сэкономить на маринованных огурцах, а сахар здесь обойдется в 57,90 рублей за килограмм. В «Пятерочке» стоит обратить внимание на напитки: сок можно найти по цене чуть более 44 рублей за литр, а газированную воду – за 22,90. В «Магните» за 68,39 рублей продается 800 г риса (но он круглый и третьего сорта). Мука здесь стоит 51,99 рублей за два килограмма. «Лента» и «Магнит» порадуют ценами на копченую колбасу, но стоит обратить внимание на соотношение цен и количества товара.
Сейчас можно найти приятные акции и скидки
Фото: Екатерина АРДАШЕВА
В то же время не стоит слишком гнаться за дешевыми продуктами.
«Недавно жена купила подозрительно дешевую красную рыбу. По виду и консистенции кусок был довольно приличный, но имел отчетливый запах машинного масла. Мы не решились его есть», – говорит житель Ижевска Андрей.
Ценник на икру самый разный
Фото: Екатерина АРДАШЕВА
Также можно сберечь средства в магазинах оптовых цен. Например, «Светофор» предлагает маслины за 54 рубля и большую упаковку майонеза за 114,6 рублей. А два ведерка майонеза там можно приобрести по цене одного. Вот только продолжительность акции неизвестна. Из минусов: мы не нашли ряд продуктов, например, консервированную кукурузу. Возможно, ее не было только в том магазине, куда заходила «Комсомолка».
Недорогой горошек
Фото: Екатерина АРДАШЕВА
База оптовых цен «Находка» могла бы побить рекорды по дешевизне продуктов. Только там мы не нашли настоящей икры и твердого сыра. Выбор сока и газировки нас не впечатлил. Зато овощи и консервы здесь можно купить по очень даже приятным ценам:
– картофель – 16,39 руб./кг;
– морковь – 14,79 руб./кг;
– свекла – 15,39 руб./кг;
– зеленый горошек – 28 рублей;
– кукуруза – 48 рублей;
– гвоздика – 29,88 рублей в пакетиках по 8 г.
Дефицита сахара не наблюдается
Фото: Екатерина АРДАШЕВА
При покупке обращайте внимание на некоторые нюансы. Во-первых, стоит проверять сроки годности товаров и соблюдать условия хранения – тогда закупка за месяц будет иметь смысл. Не стоит брать товар в не целой упаковке. Консервы не нужно покупать, если банка вздулась или на ней есть следы ржавчины. Не лишним будет обращать внимание на цвет и консистенцию продуктов: если вас что-то настораживает, откажитесь от покупки.
Самая дешевая морковь, какую мы смогли найти
Фото: Екатерина АРДАШЕВА
Если сравнить цены на наш набор продуктов в разных магазинах, итог получается следующим (по данным на 19-21 ноября 2022):
– «Пятерочка» 1722 руб.;
– «Магнит» 1734 руб.;
– «Перекресток» 2064 руб.;
– «Лента» 2037 руб.;
– «Ашан» 2580 руб.
Гвоздика во многих магазинах сильно подорожала. Фото: Дана Солнцева
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