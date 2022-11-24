Что из продуктов можно купить по хорошим ценам перед Новым годом в столице Удмуртии? Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

К Новому году ажиотаж в магазинах подскакивает невероятно. Люди в последний момент закупают ингредиенты для новогоднего застолья. А ведь большую часть продуктов можно закупить за месяц, да еще и сэкономить, пока цены не выросли. «Комсомолка» прошлась по магазинам, чтобы узнать стоимость и составить для вас список продуктов, которые не испортятся.

Что покупаем?

Перед походом по магазинам мы составили чек-лист продуктов, которые пока могут спокойно полежать в холодильнике:

– зеленый горошек;

– кукуруза;

– черные маслины;

– картофель;

– свекла;

– морковь;

– рис;

– маринованные огурцы;

– сок;

– газировка;

– майонез;

– мука;

– соль;

– сахар;

– гвоздика;

– сырокопченая колбаса;

– соленая семга или форель;

– шпроты.

В одном из экономмаркетов Ижевска Фото: Екатерина АРДАШЕВА

Изучаем, где дешевле

В каждом магазине мы искали самые дешевые товары, не обращая внимания на производителя. Если брать все товары в одной точке, то больше всего мы сэкономили в «Пятерочке» – за 1722 рубля.

Ижевчане уже начинают закупаться Фото: Екатерина АРДАШЕВА

Но можно сберечь еще больше денег, если не полениться и промониторить разные магазины. Например, в «Ашане» можно сэкономить на маринованных огурцах, а сахар здесь обойдется в 57,90 рублей за килограмм. В «Пятерочке» стоит обратить внимание на напитки: сок можно найти по цене чуть более 44 рублей за литр, а газированную воду – за 22,90. В «Магните» за 68,39 рублей продается 800 г риса (но он круглый и третьего сорта). Мука здесь стоит 51,99 рублей за два килограмма. «Лента» и «Магнит» порадуют ценами на копченую колбасу, но стоит обратить внимание на соотношение цен и количества товара.

Сейчас можно найти приятные акции и скидки Фото: Екатерина АРДАШЕВА

В то же время не стоит слишком гнаться за дешевыми продуктами.

«Недавно жена купила подозрительно дешевую красную рыбу. По виду и консистенции кусок был довольно приличный, но имел отчетливый запах машинного масла. Мы не решились его есть», – говорит житель Ижевска Андрей.

Ценник на икру самый разный Фото: Екатерина АРДАШЕВА

Также можно сберечь средства в магазинах оптовых цен. Например, «Светофор» предлагает маслины за 54 рубля и большую упаковку майонеза за 114,6 рублей. А два ведерка майонеза там можно приобрести по цене одного. Вот только продолжительность акции неизвестна. Из минусов: мы не нашли ряд продуктов, например, консервированную кукурузу. Возможно, ее не было только в том магазине, куда заходила «Комсомолка».

Недорогой горошек Фото: Екатерина АРДАШЕВА

База оптовых цен «Находка» могла бы побить рекорды по дешевизне продуктов. Только там мы не нашли настоящей икры и твердого сыра. Выбор сока и газировки нас не впечатлил. Зато овощи и консервы здесь можно купить по очень даже приятным ценам:

– картофель – 16,39 руб./кг;

– морковь – 14,79 руб./кг;

– свекла – 15,39 руб./кг;

– зеленый горошек – 28 рублей;

– кукуруза – 48 рублей;

– гвоздика – 29,88 рублей в пакетиках по 8 г.

Дефицита сахара не наблюдается Фото: Екатерина АРДАШЕВА

При покупке обращайте внимание на некоторые нюансы. Во-первых, стоит проверять сроки годности товаров и соблюдать условия хранения – тогда закупка за месяц будет иметь смысл. Не стоит брать товар в не целой упаковке. Консервы не нужно покупать, если банка вздулась или на ней есть следы ржавчины. Не лишним будет обращать внимание на цвет и консистенцию продуктов: если вас что-то настораживает, откажитесь от покупки.

Самая дешевая морковь, какую мы смогли найти Фото: Екатерина АРДАШЕВА

Где дешевле всего?

Если сравнить цены на наш набор продуктов в разных магазинах, итог получается следующим (по данным на 19-21 ноября 2022):

– «Пятерочка» 1722 руб.;

– «Магнит» 1734 руб.;

– «Перекресток» 2064 руб.;

– «Лента» 2037 руб.;

– «Ашан» 2580 руб.

Гвоздика во многих магазинах сильно подорожала. Фото: Дана Солнцева

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