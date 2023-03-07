Плечом к плечу: как ЛДПР помогает тем, кто приближает победу

Швеи из разных уголков России получили необходимую поддержку

Благодаря инициативе лидера партии ЛДПР Леонида Слуцкого в России зародилось новое движение «Плечо к плечу», которое объединило всех, независимо от политических взглядов, вероисповедания, возраста и пола. Главное – любовь к Родине и желание приблизить мир.

«На самом деле, в России сейчас всего две партии. Победители – это и те, кто на фронте, и те миллионы россиян, кто словом и делом в своей ежедневной жизни помогают нам победить. Пораженцы уехали из России. Поэтому главная партия страны – это, конечно, победители. ЛДПР – это партия русской победы. И мы готовы поддержать и объединить всех, кто по-настоящему переживает за страну и приближает нашу победу», – считает Леонид Слуцкий.

Все больше волонтеров присоединяется к новому движению. Фото: предоставлено движением «Шьем для наших» в Удмуртии.

В движение ежедневно вливаются неравнодушные люди со всех уголков необъятной России. В их числе волонтеры движения «Шьем для наших», которое активно действует и на территории Удмуртии. За несколько месяцев представительницы республики внесли существенный вклад в поддержку бойцов в зоне проведения спецоперации – уже отправлено около 6 тонн необходимых вещей, еще 1,5 тонны отправят в ближайшее время.

«Отшито 180 спальников, около 1000 пятиточников (специальные коврики), 170 маскировочных халатов, 800 толстовок, около 500 комплектов термобелья, около двух тысяч трусов, около 800 футболок, 50 костюмов из софтшелла, снуды, балаклавы, носки. Скоро весна, поэтому сейчас шьем больше футболок, толстовки на застежке, ждем выкройки летних маскировочных халатов, закупили ткань для летних костюмов», – рассказала организатор движения в Удмуртии Анна Широких.

Качественно сшитые вещи получают мобилизованные и добровольцы не только из Удмуртии, но и других регионов. Швеи работают в Ижевске, Сарапуле, Воткинске, Чайковском, Шарканском районе. Причем только в свободное от основной работы время и бесплатно.

С помещением для самых масштабных работ помогла партия ЛДПР. Фото: предоставлено движением «Шьем для наших» в Удмуртии.

«Помимо тех, кто шьет, есть еще наблюдатели и те, кто помогает нам деньгами. Есть те, кто вяжет. Кто-то помогает на упаковке. Некоторые предлагают постирать сшитые вещи – мы их стараемся стирать перед отправкой. Кто-то предлагает помощь в доставке: развести крой – забрать крой. Приходят разные люди и с опытом, и без. Это добрые бескорыстные девчонки. Всеми нами движет желанием помочь. Иногда у меня слезы на глазах наворачиваются от того, с какой самоотдачей они работают», – признается Анна.

И этим добрым и бескорыстным активистам тоже требуется помощь – в закупке ткани, логистике и многом другом. Как раз по этому поводу представители движения полгода назад обратились в партию ЛДПР. Там они нашли и отклик, и реальную помощь.

«Мы, партия ЛДПР, взяли «швейбаты» под свое крыло уже давно. Надеюсь, это помогло движению выйти на такой уровень. Уверен, что «швейбатов» станет больше по всей России. Победа – это наше общее дело. Мы обязательно победим. Низкий поклон всем женщинам, волонтерам, настоящим патриотам, кто и в Москве, и в регионах занимается этим важным делом. Видим ваш ежедневный труд, ценим ваше участие», - подчеркнул Леонид Слуцкий.

Помочь волонтерам и бойцам может каждый. Попросить о помощи или предложить свою можно на официальном сайте движения «Плечо к плечу» и в сообществе «Шьем для наших» в Удмуртии.