Инструкция по замене лифтов в Ижевске: с чьей помощью это можно сделать и какие шаги предпринять

Срок службы лифтов составляет 25 лет Фото: Архив КП

В 2025 году могут остановить лифты, у которых прошел срок службы – 25 лет. При этом установка нового – крайне дорогостоящий для собственников процесс. Конечно, в республике действует региональная программа, где 20% суммы компенсируют, но финансовая нагрузка все равно огромная. К тому же софинансирования на всех желающих не хватает. 2023 год еще только начался, а средства уже распределены.

Если хотите успеть попасть в программу на 2024, решать вопрос нужно уже сейчас. Рассказываем, как это сделать на примере дома по ул. Краева, 41.

Убеждение + целевой взнос = постепенная замена всех лифтов

В доме на ул. Краева деньги на капремонт аккумулируются на спецсчете. Несколько лет назад поменяли крышу, и после этого денег не осталось. При этом председатель совета дома Алексей Коновалов понимал, что вопрос с лифтами стоит крайне остро. Дом старый – типовая девятиэтажка, оборудование свой срок уже отслужило, а каждый подъемник стоит более миллиона рублей. На четыре подъезда требуется более 4 млн рублей. Взносов с собственников на эти цели точно не хватит.

Лифты ремонтируются за счет капремонта. Сейчас региональный тариф составляет 9,7 рублей/кв. м Фото: Константин ИВШИН

Потом появилась программа, где компенсировали 20%. Тем не менее накопить 80% дом быстро не мог. Да и в те годы надо было менять сразу все лифты, то есть требовалось более 4 миллионов рублей.

«Я понимал, что без поднятия тарифа не обойтись. В течение двух месяцев я объяснял это людям: на обратной стороне платежек печатал письма и раскладывал по почтовым ящикам. Потом провели собрание, и я предложил увеличить плату сразу до 17 рублей с квадратного метра. Люди, конечно, голосовали против. Но меня удивило, что около 30-40% от проголосовавших все-таки ставили «за». Значит, можно было убедить», – говорит Алексей.

Следующие полгода председатель совета дома продолжал убеждать соседей, что нужно решать проблему с лифтами. Он снова печатал на платежках разные письма, менял текст, приводил расчеты. С кем-то общался лично. Естественно, Алексей столкнулся с непониманием жильцов первого этажа. Тем не менее, когда в августе 2021 года провели еще одно собрание, с небольшим перевесом, но все же удалось отстоять идею по поднятию тарифа.

«У нас собираемость за коммуналку с дома 96%, и деньги пошли. А потом я узнал, что для участия в программе отменили условие по замене сразу всех лифтов. Это правильно сделали – стало легче. Мы в конце 2021 года проголосовали и начали менять сразу два лифта», – рассказывает Алексей.

Помимо основного тарифа на капремонт жильцы вносят на лифты еще 10,7 рублей с квадратного метра. Итого – 20,4 рубля Фото: Архив КП

Сейчас дом участвует в программе еще раз, чтобы заменить третий. А в следующем году жильцы намерены решить вопрос по последнему подъезду.

Если первый способ решения проблемы – работа с жильцами, то вторым секретом успеха председатель совета дома считает то, что взносы на лифты ввели отдельной строкой в платежке. Это целевая оплата, которая подписана как «капитальный ремонт лифтов». Эти деньги плюсуются со средствами на спецсчете, а не с текущим ремонтом.

«Если жильцы видят каждый месяц, что это не просто так, а на лифты, они и относятся к затее по-другому. Они понимают, что средства пойдут на конкретную задачу и что когда-то они перестанут столько платить», – объясняет Алексей важность отдельной строки.

Лифты нужно менять

Недавно в России появились новые изменения в сфере ЖКХ, которые касаются лифтов. Теперь их работу контролирует Ростехнадзор. Об этом рассказал председатель «Объединения советов домов Удмуртии», член Общественной палаты России Александр Евсеев.

«Раньше никто не следил за этой сферой. Теперь есть орган, который может выдавать предписания, чтобы остановить работу лифтов, которые не отвечают требованиям безопасности», – рассказал Александр Евсеев

председатель «Объединения советов домов Удмуртии», член Общественной палаты России.

Срок службы лифтов составляет 25 лет. После этого периода проводится экспертиза. Если устройство еще можно использовать, его не остановят. Но шанс, что это произойдет, достаточно большой. Также может потребоваться ремонт, который тоже стоит немало.

У домов, собирающих деньги на капремонт «в общем котле», проблем нет – программа по замене лифтов для них уже расписана. А вот дома со спецсчетами оказались в сложной ситуации.

«Самая большая проблема – нехватка необходимого количества денег. А даже если воспользоваться программой, потребуются средства для софинансирования. Поэтому самое правильное решение – увеличивать размер взносов на общем собрании», – говорит Александр Евсеев.

Как воспользоваться программой?

По программе софинансирования можно сэкономить 20% – эти деньги из республиканского и муниципального бюджетов сразу передадут подрядчику, который выиграл конкурс. Если программа будет действовать и в 2024 году, готовиться к ней стоит уже сейчас:

– копим деньги;

– договариваемся с подрядчиком;

– принимаем решение на общедомовом собрании о ремонте лифтов (нужна поддержка 2\3 от общего числа собственников);

– следим за сроками подачи заявок на сайте минстроя или администрации города и отправляем ее вовремя.

Но даже если программу отменят или попасть в нее не удастся, менять лифты стоит пусть даже и за свой счет. Иначе есть риск, что в 2025 году придется ходить на девятый этаж пешком.