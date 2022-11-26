12-летняя параатлетка из Удмуртии выступила на Открытом кубке по пилонному спорту и воздушно-спортивной атлетике

Итог усердных тренировок – первое место Фото: пресс-служба Министерства физической культуры и спорта

12-летняя Вероника Сафронова из поселка Балезино в младенчестве перенесла три операции на ногах и заново училась ходить. А сейчас девочка участвует в соревнованиях по пилонному спорту и удивляет своей стойкостью и целеустремленностью. О нелегком пути рассказала мама Вероники – Мария.

Маленькая, но такая стойкая!

Беременность Марии и роды проходили без осложнений. Однако трудности появились спустя полтора месяца. Врачи подтвердили диагноз «невральная амиотрофия Шарко Мари», при которой могут деформироваться или вовсе атрофироваться стопы и кисти рук. Девочке на тот момент было всего 1,4 месяца. Маленькая Вероника и ее мама начали свой путь длительного лечения. Врачи, операции, реабилитация.

Маленькая Вероника Фото: предоставлено героями

«Лечение легким не бывает. Вероника очень мужественно все переносила, врачи всегда хвалили ее и ставили мне в пример. Говорили: «Какая сильная девочка, а мама все плачет», – рассказывает Мария.

В спорт пришли случайно

Вероника росла очень спокойной и тихой. Со временем хобби маленькой девочки стали рисование, лепка и другие занятия для тренировки мелкой моторики. Но спустя пару лет малышку потянуло к спорту.

«Мы с дочкой вместе пришли в фитнес-студию, чтобы записаться на ЛФК, о пилоне на тот момент даже не знали. Когда нам рассказали, какие направления есть еще, мы попросили тренера нас посмотреть. Она нас взяла. Первые тренировки Вероники проходили с огромным удовольствием. Я видела, как она радовалась, когда получались новые элементы», – гордится Мария.

Семья поддерживает любые начинания девочки Фото: предоставлено героями

Юная спортсменка начала заниматься пилонным спортом в апреле этого года. Было трудно, быстро наступала сильная усталость, но ничто не могло остановить жаждущую успеха и побед девочку. Она делилась с мамой своими эмоциями, но никогда не показывала слабости. Говорила, примет обезболивающее, немного отдохнет и снова пойдет на тренировку.

Первые шаги в мир большого спорта

Спустя полгода Вероника решилась принять участие в Открытом кубке Удмуртии по пилонному спорту и воздушно-спортивной атлетике в Ижевске. Соревнования проходили 5 ноября в ДК «Строитель» и объединили более 100 участников из столицы республики и поселка Балезино возрастом от 6 до 40+ лет. Спортсмены показывали свое мастерство, выполняя элементы на кольцах, воздушных полотнах и непосредственно на спортивном пилоне.

Состязания проходили в нескольких категориях: дети, юниоры категорий А, В и микс (10-14, 15-17 и 10-17 лет), взрослые, дуэты и взрослые 40+. Поскольку уровень мастерства у всех разный, эксперты оценивали по следующим направлениям: начинающие, любители, профи и параатлеты. В последнем направлении выступала Вероника. После своей программы юная спортсменка поделилась впечатлениями.

«Я решила принять участие в соревнованиях, чтобы получить опыт выступления на публике. Но, наверное, самая главная причина моего участия в чемпионате и всех остальных ребят заключается в том, чтобы увидеть результат своих тренировок и в дальнейшем работать над ошибками и своими страхами».

Без ошибок не было бы побед

Подготовка к выступлению занимала большую часть свободного времени девочки. Ее обычный день строился по плану «тренировка – дом – школа – дом». Сил на такую нагрузку для 12-летнего ребенка требуется очень много, но Вероника знает свою цель, совершенствуется и работает над собой каждый день.

«Я тренируюсь три раза в неделю. Подготовка к выступлению была очень усердной и времязатратной, мы тщательно готовили номер выступления с тренером, «чистили» и доводили его до совершенства».

За красивой картинкой на сцене всегда стоит тяжелая и кропотливая работа. В любой момент может пойти что-то не по плану. Так случилось и с Никой.

«Для меня выйти на сцену было довольно страшно, я очень переживала, что у меня не получится какой-либо элемент. К сожалению, так и случилось. Не смогла выполнить «срыв», побоялась. Это на самом деле очень рискованная часть выступления, когда нужно подняться практически на самый верх шеста, проскользить около метра по нему обратно вниз, а после удержаться с помощью обхвата ногами», – вспоминает свое выступление юная спортсменка.

Первые успехи Вероники Фото: предоставлено героями

Несмотря на небольшую неудачу, девочка осталась крайне довольна своим выходом.

«Когда все закончилось, я была в шоке от того, что вообще стою на сцене. До конца не могла поверить, что у меня все получилось очень даже неплохо, к тому же это мой первый чемпионат. Сейчас мной гордятся и мама, и тренер. После выступления они подбадривали меня очень добрыми словами, которые мне были очень нужны», – говорит Ника.

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