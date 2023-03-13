С чистого листа: Жители Ижевска смогут избавиться от долгов раз и навсегда

Фото: архив редакции
В жизни случиться может что угодно. Еще вчера жила счастливая семья, а потом погибает один из супругов, а второй в одиночку и в долгах вынужден растить пятерых детей. Или пенсионер, который строил свой дом, а во время тяжелой болезни старенькой мамы серьезно просрочил кредит. Выходом из самых сложных финансовых ситуаций может стать банкротство, о котором, стоит отметить ходит немало мифов и слухов.
На реальных историях расскажем о том, чему нужно верить. Все случаи произошли с жителями Ижевска, а помогли им избавиться от долгов сотрудники компании «В Вашу Пользу». Сразу отметим, что по просьбе наших героев все имена изменены.
Несколько лет назад Кирилл был счастливым мужем и отцом пятерых детей. А после смерти супруги оказался в крайне тяжелом положении. От работы вахтой, которая приносила неплохой доход, пришлось отказаться. Для того, чтобы вовремя забирать детей из школы и садика, пришлось устроиться на должность охранника с низкой заработной платой.
Денег в семье катастрофически не хватало. Мужчина взял один кредит, потом второй. Когда грянула пандемия, многодетный отец в одночасье остался без работы и без этого, пусть и небольшого, но стабильного дохода. Платить по долгам стало нечем. На момент, когда отчаявшийся мужчина пришел в компанию «В Вашу пользу», долг составил 950 тысяч рублей.
На вопрос: «Чего же вы ждали? Почему не пришли еще несколько месяцев назад?» мужчина ответил, что не видел смысла – через пять лет долг все равно вернется обратно, да и на детей его долги могут повесить по наследству.
Каково же было его удивление, когда ему сообщили, что после процедуры банкротства все долги списываются навсегда. Ничего уже не возвращается, да и на детей никто никакой долг не повесит!
В настоящее время судебным решением многодетный отец объявлен банкротом и освобожден от исполнения обязательств перед кредиторами.
Фото: архив редакции
65-летний Владимир после выхода на заслуженный отдых решил построить дом на своем садовом участке. Времени свободного стало много, а сил еще предостаточно. Взял кредит в банке, закупил стройматериалы и устроился на работу сторожем, чтобы была возможность ежемесячно платить.
Внезапно у Владимира заболела мама, за которой потребовался круглосуточный уход. Денег на сиделку не было, пришлось уйти с работы и ухаживать за родительницей. Платить по долгам на общую сумму около 600 тысяч рублей стало нечем, и Владимир, как только начались просрочки, обратился в компанию «В Вашу Пользу», сотрудники которой сразу же взялись за дело.
Сразу же отметим, что для полного списания долгов нужны веские причины и основания. Специалистам компании уже в который раз удалось доказать, что обстоятельства, которые привели мужчину к банкротству, были вескими. В настоящее время у него больше нет долгов.
Фото: предоставлено клиентом
29-летняя Валентина решила подзаработать. Она взяла несколько кредитов на сумму 3 миллиона 500 тысяч рублей и вложила эту сумму в обещающую сверхприбыль компанию.
Через несколько месяцев финансовая пирамида рухнула и Валентина осталась с долгами. Ежемесячный платеж по ним превышал ее ежемесячную заработную плату, а нужно было еще оплачивать коммунальные услуги и вообще на что-то жить.
К решению подать на банкротство молодая ижевчанка пришла не сразу – мешал страх, что это может каким-то образом отразиться на ее близких, которые работали в бюджетной структуре. А когда все же решилась, пожалела о том, что тянула. Специалисты компании «В Вашу пользу» успокоили ее, что ни на ком из родственников ее банкротство отразиться не может в принципе.
Фото: предоставлено клиентом
Правильные выводы о том, возможно ли банкротство физического лица в той или иной ситуации и обстоятельствах, могут сделать только эксперты, которые знают об этой сложной процедуре все. Не нужно тянуть с визитом в компанию «В Вашу Пользу»! Просто придите, проконсультируйтесь и только потом принимайте решение. Так меньше шансов на то, что долги и дальше будут расти, как снежный ком.
И не стоит верить мифам о последствиях банкротства: после него нельзя работать и регистрировать на себя имущество, нельзя брать кредиты и выезжать за границу и многое другое! Это всего лишь страхи, которые не имеют никакого отношения к действительности.
В компании «В Вашу Пользу» рассказали о реальных ограничениях после процедуры банкротства:
— в первый год нельзя быть индивидуальным предпринимателем;
— нельзя повторно банкротиться по собственной инициативе в течение 5 лет;
— при оформлении кредита в течение пяти лет необходимо уведомить банк, что вы проходили банкротство;
— нельзя занимать должности в органах управления юридического лица в течение 3 лет;
— нельзя занимать должности управления в кредитной организации в течение 10 лет;
— запрещено занимать должности в органах управления страховой организации, негосударственного пенсионного фонда, управляющей компании инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда или микрофинансовой организации в течение 5 лет.
Это все ограничения, которые мало что значат для повседневной жизни обычного человека. Зато после списания всех долгов у многих буквально начинается новая жизнь.
За консультацией можно обратиться в офис компании по адресу: Ижевск, улица Карла Маркса, 285.
Телефон: +7 (950) 179-29-12, 8 (951) 200-67-00.
Дополнительную информацию можно найти на сайте компании и на страничке в ВКонтакте.
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