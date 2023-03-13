С чистого листа: Жители Ижевска смогут избавиться от долгов раз и навсегда

Фото: архив редакции

В жизни случиться может что угодно. Еще вчера жила счастливая семья, а потом погибает один из супругов, а второй в одиночку и в долгах вынужден растить пятерых детей. Или пенсионер, который строил свой дом, а во время тяжелой болезни старенькой мамы серьезно просрочил кредит. Выходом из самых сложных финансовых ситуаций может стать банкротство, о котором, стоит отметить ходит немало мифов и слухов.

На реальных историях расскажем о том, чему нужно верить. Все случаи произошли с жителями Ижевска, а помогли им избавиться от долгов сотрудники компании «В Вашу Пользу». Сразу отметим, что по просьбе наших героев все имена изменены.

Долгов почти на миллион

Несколько лет назад Кирилл был счастливым мужем и отцом пятерых детей. А после смерти супруги оказался в крайне тяжелом положении. От работы вахтой, которая приносила неплохой доход, пришлось отказаться. Для того, чтобы вовремя забирать детей из школы и садика, пришлось устроиться на должность охранника с низкой заработной платой.

Денег в семье катастрофически не хватало. Мужчина взял один кредит, потом второй. Когда грянула пандемия, многодетный отец в одночасье остался без работы и без этого, пусть и небольшого, но стабильного дохода. Платить по долгам стало нечем. На момент, когда отчаявшийся мужчина пришел в компанию «В Вашу пользу», долг составил 950 тысяч рублей.

На вопрос: «Чего же вы ждали? Почему не пришли еще несколько месяцев назад?» мужчина ответил, что не видел смысла – через пять лет долг все равно вернется обратно, да и на детей его долги могут повесить по наследству.

Каково же было его удивление, когда ему сообщили, что после процедуры банкротства все долги списываются навсегда. Ничего уже не возвращается, да и на детей никто никакой долг не повесит!

В настоящее время судебным решением многодетный отец объявлен банкротом и освобожден от исполнения обязательств перед кредиторами.

Фото: архив редакции

Хотел построить дом, но оказался в долгах

65-летний Владимир после выхода на заслуженный отдых решил построить дом на своем садовом участке. Времени свободного стало много, а сил еще предостаточно. Взял кредит в банке, закупил стройматериалы и устроился на работу сторожем, чтобы была возможность ежемесячно платить.

Внезапно у Владимира заболела мама, за которой потребовался круглосуточный уход. Денег на сиделку не было, пришлось уйти с работы и ухаживать за родительницей. Платить по долгам на общую сумму около 600 тысяч рублей стало нечем, и Владимир, как только начались просрочки, обратился в компанию «В Вашу Пользу», сотрудники которой сразу же взялись за дело.

Сразу же отметим, что для полного списания долгов нужны веские причины и основания. Специалистам компании уже в который раз удалось доказать, что обстоятельства, которые привели мужчину к банкротству, были вескими. В настоящее время у него больше нет долгов.

Фото: предоставлено клиентом

Долги вместо прибыли

29-летняя Валентина решила подзаработать. Она взяла несколько кредитов на сумму 3 миллиона 500 тысяч рублей и вложила эту сумму в обещающую сверхприбыль компанию.

Через несколько месяцев финансовая пирамида рухнула и Валентина осталась с долгами. Ежемесячный платеж по ним превышал ее ежемесячную заработную плату, а нужно было еще оплачивать коммунальные услуги и вообще на что-то жить.

К решению подать на банкротство молодая ижевчанка пришла не сразу – мешал страх, что это может каким-то образом отразиться на ее близких, которые работали в бюджетной структуре. А когда все же решилась, пожалела о том, что тянула. Специалисты компании «В Вашу пользу» успокоили ее, что ни на ком из родственников ее банкротство отразиться не может в принципе.

Фото: предоставлено клиентом

Не стоит верить слухам!

Правильные выводы о том, возможно ли банкротство физического лица в той или иной ситуации и обстоятельствах, могут сделать только эксперты, которые знают об этой сложной процедуре все. Не нужно тянуть с визитом в компанию «В Вашу Пользу»! Просто придите, проконсультируйтесь и только потом принимайте решение. Так меньше шансов на то, что долги и дальше будут расти, как снежный ком.

И не стоит верить мифам о последствиях банкротства: после него нельзя работать и регистрировать на себя имущество, нельзя брать кредиты и выезжать за границу и многое другое! Это всего лишь страхи, которые не имеют никакого отношения к действительности.

В компании «В Вашу Пользу» рассказали о реальных ограничениях после процедуры банкротства:

— в первый год нельзя быть индивидуальным предпринимателем;

— нельзя повторно банкротиться по собственной инициативе в течение 5 лет;

— при оформлении кредита в течение пяти лет необходимо уведомить банк, что вы проходили банкротство;

— нельзя занимать должности в органах управления юридического лица в течение 3 лет;

— нельзя занимать должности управления в кредитной организации в течение 10 лет;

— запрещено занимать должности в органах управления страховой организации, негосударственного пенсионного фонда, управляющей компании инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда или микрофинансовой организации в течение 5 лет.

Это все ограничения, которые мало что значат для повседневной жизни обычного человека. Зато после списания всех долгов у многих буквально начинается новая жизнь.

За консультацией можно обратиться в офис компании по адресу: Ижевск, улица Карла Маркса, 285.

Телефон: +7 (950) 179-29-12, 8 (951) 200-67-00.

Дополнительную информацию можно найти на сайте компании и на страничке в ВКонтакте.

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