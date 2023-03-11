Резинки, фото и барабаны: Чем увлекаются известные люди республики в свободное от работы время

Рассказываем, чем заняты политики в свободное время

Политикам интересны не только цифры, факты и законы. Напротив, у известных жителей Удмуртии есть весьма интересные и неожиданные хобби, которые позволяют им отвлечься от трудов праведных и компенсировать потребность в творчестве. Сейчас все расскажем!

Барабаны

Владислав Поджаров. Фото: vk.com/pvmpostbox

Этот музыкальный инструмент буквально оживает в руках Владислава Пожарова. Заслуженный юрист региона барабанит в составе рок-группы «Дисциплина», которая появилась еще в 1982 году.

Днем чиновник, вечером барабанщик. Фото: vk.com/pvmpostbox

Странички соцсетей начальника государственно-правового управления администрации главы и правительства Удмуртии отражают всю его любовь к барабанам и выступлениям.

Фото: vk.com/pvmpostbox

«Иногда от музицирования штырит и вставляет не по-детски», – именно так говорит Поджаров про свое увлечение.

Фотография

Юрий Федоров. Фото: vk.com/fedorov_2017

Сердце представителя Удмуртии в Совете Федерации России Юрия Федорова давно отдано фотографии. Это уже не просто увлечение, это часть жизни, как и фотокамера, которую он постоянно носит с собой.

Фото vk.com/fedorov_2017

«Как и у многих советских мальчишек, в моем детстве тоже были фотоаппарат «Смена», пленки, проявители, закрепители, увеличитель. Потом я немного остыл к этому увлечению и до 40 лет не считал себя фотографом», – рассказывает он про свое увлечение на страничке ВКонтакте.

Все вернулось после рождения сына. Как и многие родители, он старался запечатлеть все самые незабываемые моменты в жизни малыша.

Юрий Федоров очень любит фотографировать природу родного края.

«Какого-то определенного направления у меня нет – фотографирую все, что вокруг. Живу по принципу «ни дня без фотографии». Очень люблю снимать природу нашей республики. Обязательно беру фотоаппарат с собой в поездки. У нас фантастические красоты!» – уверяет фотограф-любитель.

Персональная выставка в стенах Совета Федерации. Фото vk.com/fedorov_2017

Первая выставка его работ прошла в здании Совета Федерации, а в Удмуртии его фотографии можно увидеть на выставке «Мгновения» до 12 марта в Музее изобразительных искусств.

Работы Юрия Федорова. Фото vk.com/fedorov_2017

Бендреслинг

Министр спорта Удмуртии Денис Парахин. Фото: vk.com/denisparakhin

Список увлечений министра спорта Удмуртии Дениса Парахина впечатляет! В нем значатся велосипедный спорт, плавание, бег, катание на лыжах и … бендреслинг.

Последний вид спорта родился в нашей республике. Он включает в себя лучшее из таких дисциплин, как перетягивание каната, айкидо, классическая борьба. Ничего не понятно? Просто представьте двух противников, которые, держась за две петли-резинки, пытаются вывести из равновесия друг друга.

Денис Парахин увлекся бендреслингом. Скриншот с видео vk.com/denisparakhin

Конечно, это далеко не все увлеченные политики региона. О других мы расскажем в следующий раз.

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