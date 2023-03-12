Гороскоп на неделю: с 13 по 19 марта Рыбы найдут в себе силы выйти на новый уровень, а Девы – отдаться творчеству

Доверьтесь своим близким Фото: Мария Бакланова

Астролог из Ижевска составил прогноз на неделю

Овен

Открывая горизонты, сделайте упор на материальную составляющую вашего мира. Ресурсы не вечны, но именно они помогут добиться поставленной цели.

Телец

Путешествие к мечте начнется с возложения на ваши плечи не самой приятной для вас ответственности. Будьте готовы отстаивать свои интересы. Только так вам откроется путь к свободе.

Близнецы

Неотвратимый бег времени невозможно остановить. Пришла пора подготовиться к переменам. Новые знакомства будут приятны и полезны. Вам повезет встретить надежного защитника.

Рак

Неприятности на вашу голову так и сыплются. Постарайтесь сдержать эмоции и найти в себе силы, чтобы противостоять им. Время разгрести мусор и вычеркнуть из жизни неприятных вам людей.

Лев

Не стоит стремиться исполнить мечты окружающих вас. Вы теряете время, которое можно потратить на себя и проработку внутренних проблем.

Дева

Очищение и обретение душевного покоя не заставит себя ждать. Вам удастся ощутить максимальную свободу от забот и отдаться творчеству.

Весы

Страх перед будущим не покинет вас. Оставаясь в одиночестве, вы как никогда ощутите необходимость в действиях. Пришла пора вставать на ноги. Вселенная протянет вам руку помощи.

Скорпион

Удача придет только к тем, кто умеет ждать и терпеть. Сохраняйте спокойствие даже в чрезвычайной ситуации. Жизнь меняется, но постепенно.

Стрелец

Вселенная подскажет вам путь к исправлению ситуации из далекого прошлого. Но будьте осторожны. Последствия ваших поступков непредсказуемы. Помните: счастье любит тишину.

Козерог

Плетя нить желаний, вы можете наткнуться на непредвиденные препятствия. Вероятно, тернистый путь заставит вас искать обходные пути. Доверьтесь интуиции.

Водолей

Свобода внутри может быть обусловлена исключительно внешней замкнутостью. Позвольте себе на этой неделе поддаться порыву вдохновения. Продуктивная работа зажжет внутри вашей души искру надежды.

Рыбы

Жажда силы не пройдет незамеченной для вас. Вы сами не заметите, как случайно оттолкнете от себя лишних людей. Сохраняйте спокойствие. Жизнь даст вам шанс выйти на новый уровень.

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