Пусть будет «Автокотельная»: Жители некоторых домов Ижевска возмущены переходом в «Т Плюс»

Выяснили, для чего понадобился переход и как это скажется на тарифах Фото: Мария Бакланова

Жители улиц Берша и Цветочной недавно узнали новость: оказывается, с этого года отоплением в их домах вместо привычной «Автокотельной» будет заниматься ПАО «Т Плюс». Поясняем, почему это произошло и как это скажется на тарифах.

Жители возмущаются из-за смены поставщика

Редакция получила несколько гневных сообщений от жителей на ул. Берша и Цветочной, которые возмущены переходом с «Автокотельной» на ПАО «Т Плюс». Больше всего их волнует тариф и вероятность платить за отопление намного больше.

«Тепло в мой дом поставляет Автокотельная по тарифу на 1000 рублей ниже городского. При этом не было перебоев. Квартира немаленькая – 70 квадратных метров, но плачу я гораздо меньше, чем жители других районов. Почему меня переводят на более высокий тариф, если обслуживанием продолжит заниматься Автокотельная?» – возмущается жительница дома на ул. Берша Елена.

«Мы, жители на ул. Цветочной, очень возмущены, что нас переводят к «Т Плюс». Сети останутся от «Автокотельной», но при этом тариф повысят практически на 1000 рублей, и мы будем платить гораздо больше. За что?» – недоумевает Анастасия, жительница улицы Цветочной.

Организация обеспечивает теплом жителей улиц Берша и Цветочной. Фото: /avtokotelnaya.rc-online.ru/

Горожане писали различные обращения в прокуратуру, УФАС, министерство энергетики России, главе региона Александру Бречалову... В ответ они получали ответы, которые расшифровать, скажем прямо, сложно.

Например, в Минстрое жителей в ответе заверили, что тариф на 2023 год останется прежним. В последующем «при отсутствии инвестиционных мероприятий» тариф «не будет превышать предельный индекс изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги и предельно допустимого отклонения по Удмуртской республике от величины индекса изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги». Давайте разбираться.

Что произошло?

Как сообщается на сайте администрации города, с декабря 2022 года Ижевск перешел в ценовую зону теплоснабжения.

Ценовая зона теплоснабжения определяет два ключевых момента для жителей: первый – заниматься поставками тепла может только единая теплоснабжающая организация (ЕТО). Второй – ограничение роста стоимости тепла.

То есть раньше, когда, например, возникала потребность в ремонте коммунальных сетей, ресурсоснабжающая организация могла поднять тариф, чтобы выполнить необходимый объем работ. Новые цены согласовывали с Региональной энергетической комиссией (РЭК).

Схему теплоснабжения Ижевска разработали в 2014 году. По ней ЕТО в районе Берша и Цветочной является ПАО «Т Плюс» Фото: Диля Ахмадишина

После перехода в ценовую зону ЕТО и администрация города подписывают соглашение. В нем указывается предельная цена и график, по которому цена будет ежегодно расти до достижения предельного уровня. При этом она может резко вырасти опять же только в том случае, если поставщик тепла включит в нее расходы на проведение ремонтов. В ином случае рост будет обусловлен только уровнем инфляции, определенным государством.

Если же теплоснабжающая организация не может уложиться в предельную цену и обеспечить надежность теплоснабжения, то у нее только два варианта:

– снижать издержки и вписываться в предельную цену;

– потерять статус ЕТО.

Переход в ценовую зону теплоснабжения означает, что заниматься поставками тепла может только единая теплоснабжающая организация (ЕТО). Статус ЕТО должен быть закреплен юридически. Крупнейшее ЕТО Ижевска – ПАО «Т Плюс», однако в городе есть еще 28 таких организаций с разными тарифами: у кого-то они ниже, чем у ПАО «Т Плюс», у кого-то выше. А вот «Автокотельная» ЕТО не является, так как на момент утверждения схемы теплоснабжения города «Автокотельная» не стала подавать документы для получения нового статуса.

На общественных слушаниях 7 марта жители с улицы Берша потребовали, чтобы власти помогли присвоить статус «Автокотельной», тем более, что главному критерию – для признания ЕТО нужно владеть или управлять крупнейшими тепловыми источниками или сетями в районе – она соответствует. Однако для этого организация должна сама проявить инициативу, которой по неизвестной причине не было. Стать ЕТО она может, но для этого надо пройти длинный и сложный путь. Также придется вносить изменения в схему теплоснабжения города.

Тарифы у жителей будут расти только с учетом инфляции, которая для них будет на том же уровне, что и у всех остальных Фото: Сергей ГРАЧЕВ

В «Автокотельной» в ответ на звонок журналиста IZHLIFE заявили, что не будут давать комментариев по ситуации.

В ПАО «Т Плюс» объяснили, что организация по сути станет посредником между жителями и реальным поставщиком тепла. То есть тепло продолжит генерировать «Автокотельная», а ПАО «Т Плюс» будет покупать 100% ресурса у организации, выставлять счета жителям по цене «Автокотельной» и расплачиваться с ней. А вот если бы «Автокотельная» получила статус ЕТО, она могла бы сама выставлять квитанции жителям в свой зоне.

Что будет с тарифом?

Итак, мы разобрались, почему жителей «передают» от «Автокотельной» в «Т Плюс», несмотря на протесты жителей. Однако больше всего людей волнуют цены на тепло. Шутка ли, для них тариф составляет 1446, 74 руб./Гкал, а для остального города – 2431,39 руб./Гкал. Разница почти 1000 рублей. А с учетом, что мы теперь платим за отопление по факту, зимой это может существенно ударить по карману.

Однако представители ПАО «Т Плюс» успокаивают: тариф останется прежним пока как минимум до 1 июля 2024 года (именно с этой даты произойдет следующая индексация тарифов). Дальше рост возможен, но все не так страшно.

«Тариф индексируется в соответствии с инфляцией, которую прогнозирует Минэкономики. Проиндексировать выше этого уровня мы не можем», – пояснили представители ПАО «Т Плюс».

Соответственно, если после 1 июля 2024 года произойдет традиционный рост цен на услуги ЖКХ, для жителей района на Берша и Цветочной цены на отопление в этих домах будут в любом случае ниже. Резкого роста тарифов до уровня городских цен не будет.

Приведем пример. Допустим, индекс повышения цен на тепло в 2024 году составит 5%. Если для всего города стоимость отопления составит 2552,96 руб./Гкал (2431,39 +5%), то для домов на Берша и Цветочной – 1519,07 руб./Гкал (1446+5%).

Однако это только в том случае, если не понадобится модернизировать данные тепловые сети. Если такая необходимость появится, то ресурсоснабжающая организация будет вынуждена поднять тариф, чтобы выполнить все необходимые работы.

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