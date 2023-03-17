Главные новости Ижевска на утро 17 марта: 100-летие медицинского колледжа и смерть Несейки

Актуальные новости за прошедший день Фото: Диля Ахмадишина

Доброе утро, Ижевск. Вот и наступила долгожданная пятница, 17 марта. Чтобы последний рабочий день этой недели прошел продуктивно, «Комсомолка» напомнит о главных новостях за прошедшие сутки.

Век, посвященный медицине

Сейчас в кабинетах есть все необходимое оборудование Фото: Мария Бакланова

За 100 лет Ижевский медицинский колледж сильно изменился и вырос: из фельдшерской школы стал одним из самых современных образовательных учреждений региона. Расскажем о том, как он менялся.

Смертельная тайна

О проблеме заявил Гринпис России. Зоопарк Удмуртии @club_udm_zoo

Зоопарк Ижевска не рассказал о смерти моржихи Несейки. Об этом сообщает Гринпис России. Несейка умерла в сентябре прошлого года. Моржиха проглотила кусок пластикового ведра и это привело к остановке сердца животного. Об этом никто бы не узнал, если бы общественный инспектор Софья Беляева не выложила эту информацию в интернет.

Невостребованные номерки

Часто люди не приходят на прием Фото: Мария Бакланова

Жители Удмуртии продолжают сталкиваться с проблемами при записи к врачу. Но по информации вице-премьера правительства региона Эльвиры Пинчук, примерно 35% номерков остаются неиспользованными.

Нарушение требований

Сейчас все нарушения устранены Фото: Диля Ахмадишина

Шесть депутатов Сарапульского района поймали на нарушении требований антикоррупционного законодательства. После проверки ведомства выяснилось, что чиновники в отчетах о доходах утаили о некотором своем имуществе и источниках прибыли. Также они умолчали о доходах членов семьи.

Новые школы

Появление новых школ Фото: Амир Закиров

В 2023 году в Удмуртии планируется завершение строительства 3 школ. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона. Также в этом году начнется строительство общеобразовательной и коррекционной школ в Ижевске, и будет рассмотрена возможность постройки школы в Хохряках.

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