Главные новости Ижевска на утро 17 марта: 100-летие медицинского колледжа и смерть Несейки

Актуальные новости за прошедший день
Фото: Диля Ахмадишина
Доброе утро, Ижевск. Вот и наступила долгожданная пятница, 17 марта. Чтобы последний рабочий день этой недели прошел продуктивно, «Комсомолка» напомнит о главных новостях за прошедшие сутки.
Сейчас в кабинетах есть все необходимое оборудование
Фото: Мария Бакланова
За 100 лет Ижевский медицинский колледж сильно изменился и вырос: из фельдшерской школы стал одним из самых современных образовательных учреждений региона. Расскажем о том, как он менялся.
О проблеме заявил Гринпис России. Зоопарк Удмуртии @club_udm_zoo
Зоопарк Ижевска не рассказал о смерти моржихи Несейки. Об этом сообщает Гринпис России. Несейка умерла в сентябре прошлого года. Моржиха проглотила кусок пластикового ведра и это привело к остановке сердца животного. Об этом никто бы не узнал, если бы общественный инспектор Софья Беляева не выложила эту информацию в интернет.
Часто люди не приходят на прием
Фото: Мария Бакланова
Жители Удмуртии продолжают сталкиваться с проблемами при записи к врачу. Но по информации вице-премьера правительства региона Эльвиры Пинчук, примерно 35% номерков остаются неиспользованными.
Сейчас все нарушения устранены
Фото: Диля Ахмадишина
Шесть депутатов Сарапульского района поймали на нарушении требований антикоррупционного законодательства. После проверки ведомства выяснилось, что чиновники в отчетах о доходах утаили о некотором своем имуществе и источниках прибыли. Также они умолчали о доходах членов семьи.
Появление новых школ
Фото: Амир Закиров
В 2023 году в Удмуртии планируется завершение строительства 3 школ. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона. Также в этом году начнется строительство общеобразовательной и коррекционной школ в Ижевске, и будет рассмотрена возможность постройки школы в Хохряках.
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