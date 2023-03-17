Как записаться к врачу в Ижевске: протестировали новое мобильное приложение

рассказываем, как записаться к врачу через новое приложение в Удмуртии Фото: Мария Бакланова

В Ижевске запустили мобильное приложение для записи в больницу. Конечно же, «Комсомолка» решила его протестировать, чтобы рассказать вам обо всех нюансах и «багах». Что из этого получилось – показываем и рассказываем (со скриншотами).

Скачиваем приложение

Дано: журналист КП, которому нужно попасть в терапевту и хирургу в родной ГКБ № 9, а также старенький телефон на «андроиде», который иногда глючит.

Для начала скачиваем приложение. Оно доступно и на Play Market, и в App Store. Установка занимает две минуты. Сориентироваться несложно, потому что по сути это мобильная версия портала для записи в больницу https://k-vrachu.ru/. Плюс: большие иконки в приложении и шрифт.

Оформление в приложении просто отличное. Фото: скриншот

Далее можно зарегистрироваться. Но даже без этой процедуры мы смогли посмотреть список больниц поблизости и расписание врачей. Вот только впоследствии оказалось, что лучше сразу зайти через «Госуслуги»: у нас приложение постоянно вылетало при заполнении данных, пока мы не прошли эту процедуру.

Для начала нужно выбрать свой регион. Фото: скриншот

Записываемся к медикам

Приложение сразу предлагает выбрать регион (нажимаем на Удмуртскую Республику), а потом открывает список больниц. Вот только листаться он до заветной ГКБ № 9 не пожелал – пришлось переключаться на интерактивную карту. Там почти все больницы отмечены активным геотегом. Угадайте, на какой больнице значок не был активным? Естественно, у ГКБ № 9.

Выбрать больницу можно на карте, но она не всегда хорошо работает. Фото: скриншот

Есть третий вариант поиска больницы: ввести в адресную строку либо адрес поликлиники, либо ее полное название (то есть «БУЗ ГКБ № 9»). Именно так мы и смогли ее открыть.

Мы смогли найти свою больницу через поиск в адресной строке. Фото: скриншот

Далее выбираем нужного специалиста – терапевта – и заполняем свои данные: ФИО, прописку, номер полиса. Приложение трижды закрывалось в процессе. Но после регистрации через «Госуслуги» все начало работать стабильно.

Выбираем специалиста. Фото: скриншот

Ура, к терапевту записались. Далее задача посложнее: попасть к хирургу, к которому записаться в принципе сложно. И сейчас свободных номерков тоже не оказалось. Но приложение подсказало выход и предложило свободных хирургов в других поликлиниках. Так мы смогли записаться в ГКБ № 8.

Для записи вводим свои данные. Пока мы не зарегистрировались, приложение в этот момент постоянно вылетало. Фото: скриншот

Важные примечания

Общее впечатление: над разработкой постарались. Но улучшать еще есть что. Например, нет раздела платных услуг, нельзя изменить прикрепление, нет возможности записаться на вакцинацию, пустует медицинская карта. Зато есть возможность попасть на диспансеризацию.

Приложение показывает свободные номерки. Фото: скриншот

В списке есть врачи, которые принимают только при записи через регистратуру. Они специально отмечены. Из плюсов: можно вести дневник здоровья и вызывать врача на дом. Надеемся, приложение со временем доработают, и оно станет еще более удобным для горожан.

Так выглядит одобреннная запись. Фото: скриншот

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