В Удмуртии появилась новая билетная система оплаты проезда

Пользоваться картой можно не только в Удмуртии Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Билетная система, которой активно пользуются жители около 30 регионов России, пришла и в столицу Удмуртии. Правда пользоваться ею можно будет далеко не на всех маршрутах общественного транспорта. Об этом рассказали наши коллеги из издания «КоммерсантЪ-Удмуртия».

Где и как?

Билетная система «СберТройка» запущена на около 100 автобусных маршрутах:

– Ижевск – № 68 и 60;

– Завьялово – № 323, 336, 353, 357, 400;

– Сарапул и Можга – на всех маршрутах.

Дизайн карты, с которой и проходит оплата, разработали в Удмуртии. Но пользоваться ею можно будет не только на территории республики, но и в тех регионах, где эта система уже запущена (Москва, Пермский край и другие).

«Я сторонник позиции, чтобы одной картой, например, «Тройка», можно было пользоваться во всех городах нашей страны и на любом виде общественного транспорта. Это очень удобно. Когда я приезжаю в Москву, я пользуюсь «Тройкой», в том числе и на пригородных маршрутах. И если эта карта у меня будет работать еще и в Ижевске, это будет здорово. Главное, хотелось бы, чтобы тариф, который будет установлен, был точно такой же, как и по другим платежным системам», – прокомментировал председатель постоянной комиссии Госсовета Удмуртии по государственному строительству и местному самоуправлению Прозоров.

В чем удобство?

Пополнение баланса предусмотрено через банкоматы Сбербанка, где есть функция NFC. Ижевчан, конечно, не удивишь оплатой по карте, а вот для жителей населенных пунктов Удмуртии оплата стала более комфортной.

«Первое время перевозчики, обслуживающие муниципальные маршруты Можги, принимали оплату за проезд только наличными. Не для всех такой вид транзакций удобен, не всегда с собой есть мелочь на билет. Благодаря билетной системе «СберТройка» жители Можги и других населенных пунктов уже сегодня могут оплатить проезд на автобусе как любой банковской картой, так и картой «Тройка». Главным для нас остается комфорт и удобство пассажиров», – прокомментировал министр транспорта и дорожного хозяйства Удмуртии Горбачев.

В Сбере считают, что новая билетная система – это еще одна возможность взаимовыгодного сотрудничества бизнеса и власти. Но есть и другое мнение. В частности, некоторые эксперты уверены, что для активной работы новой системы оплаты за проезд необходимы разные приятности для пассажиров общественного транспорта – льготы, кешбэки, бонусы.

«Я не считаю, что «СберТройка» сейчас остро востребованная вещь. На мой взгляд, это не более, чем новый продукт Сбера. Возможно, это каким-то образом увеличит общее количество потребителей услуг самого банка. Однако на пассажиропоток это никак не повлияет. Разницы по удобству, какой именно картой платить, тоже нет. Для того, чтобы эта карта вышла на рынок и сразу заняла свое место, необходимы «плюшки», на которые клюнет потребитель, пока что я их не вижу», – считает председатель регионального отделения Общероссийского объединения пассажиров Наиль Зиятдинов.

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