Студия или однушка: Какие квартиры популярны у ижевчан

Чаще студии рассматриваются в качестве первого жилья

Жители Удмуртии при покупке жилья все чаще останавливают свой выбор на студиях. Именно в нашей республике их покупают гораздо чаще, чем во всех других регионах ПФО. О стоимости, доступности и прогнозах рассказали наши коллеги из «КоммерсантЪ-Удмуртия».

О стоимости и востребованности

По данным «Циан.Аналитика», с 2019 года двухкомнатные квартиры в России подорожали на 59%, однокомнатные – на 66%, а студии – 70%.

Из общего количества покупаемых квартир на рынке недвижимости Удмуртии студии составляют 11,7%. Это самый высокий показатель в Приволжье. А вот по стоимости нас обогнал Татарстан, где за квадратный метр продавцы просят 131,6 тысячи рублей. В Удмуртии – 81,7.

Несмотря на настолько серьезный рост стоимости, именно малогабаритное жилье россияне покупают чаще.

«Покупка студий привлекательна для 40% трудоспособного населения. Несемейные люди чаще рассматривают покупку студий хотя бы в качестве первого жилья», – поделились эксперты «Циан».

Из общего количества жителей Удмуртии 40,4% – это несемейные трудоспособные люди. Именно они и обращают более пристальное внимание на студии. Кроме этого, такая площадь и планировка удобна и молодым людям, которые только-только начинают самостоятельную жизнь.

«К примеру, в 2021 году 34% мужчин и 29% женщин вступили в брак позже 35 лет. Еще 10 лет назад эта доля была 23% и 16% соответственно. С учетом текущих демографических тенденций спрос на студии продолжит увеличиваться, а потенциальная аудитория – расти», – прокомментировал руководитель «Циан.Аналитика» Алексей Попов.

Что говорят агентства недвижимости?

Эксперты рынка утверждают, что ничего странного в происходящем нет. Это нормальная реакция на кризис.

«Истинно студий, не комнат гостиничного типа и не общежитий, в предложении сейчас не более 250 шт. на весь Ижевск. При этом в этом году мы видим снижение спроса следом за снижением предложения студий в новых домах. Разница по цене кв. м в этих квартирах невелика, и соответственно покупатель чаще выбирает маленькие полноценные однокомнатные квартиры с разделенным жилым пространством», – прокомментировал учредитель и директор компании «Этажи» в Ижевске Александр Ботников.

Наблюдается рост стоимости студий не только в новостройках, но и на вторичном рынке жилья. Эксперты сообщили, что здесь стоимость квадратного метра в Ижевске составляет 90 тысяч рублей.

«Один из факторов увеличения количества предложений на рынке — сданные студии от застройщиков, которые люди покупали с точки зрения инвестирования и заработка, сейчас их продают как вторичное жилье», – рассказала руководитель офиса «Полезные люди» в Ижевске Лиана Коровенко.

По прогнозам специалистов рынка недвижимости, спрос на студии будет стабильно высоким и в 2023 году. Во-первых, в городе много иногородних и студентов, у которых малогабаритное жилье более популярно. Во-вторых, многие мечтают о пусть и небольшом, но своем собственном жилье. Оно, как ни крути, все же доступнее, чем большие по площади квартиры.

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