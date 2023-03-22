Ижевск в новой реальности: нейросеть создала пейзажи официальных районов города

Центральная площадь Ижевска Фото: нейросеть Midjourney
Нейросети позволили приоткрыть дверь в новую художественную реальность. Теперь даже человек, далекий от искусства, способен создавать красивые картины.
«Комсомолка» решила попробовать свои силы в новых технологиях и посмотреть, как видит столицу Удмуртии нейросеть Midjourney.
Самый старый район города, который стремится развиваться, постепенно меняется и становится более современным.
Нейросеть видит его окраины довольно мрачными и даже пугающими. Но это только на первый взгляд. В них есть нотки нуарности. Получившиеся изображения напоминают сцены из классических детективных компьютерных игр.
Туманные окраины Ленинского района Фото: нейросеть Midjourney
При этом район улицы Гагарина и железнодорожного вокзала нейросеть увидела в светлых тонах, более чистым и многолюдным. При этом не забыв о ямах и не очень ровных дорогах.
Проезд по улице Гагарина Фото: нейросеть Midjourney
Железнодорожный вокзал. Фото: нейросеть Midjourney
Красивый и ухоженный, центральный район города. Где много зелени, благоустроенная набережная и сконцентрированы основные достопримечательности Ижевска.
Улица Горького: Драматический и Удмуртский театры. Фото: нейросеть Midjourney
Наш кибер-помощник увидел этот район самым зеленым и культурным. Нейросеть сгенерировала на берегу пруда Удмуртский театр, а также превратила плотину и знаменитую башню Ижмаша в уютную старую церковь.
Главный корпус оружейного завода превратился в церковь. Фото: нейросеть Midjourney
Виды Первомайского района. Фото: нейросеть Midjourney
Не уходя далеко от Октябрьского, перенесемся в Первомайский район. Это место наполнено контрастами. Есть небольшие и уютные дворы, все еще встречаются двухэтажные «немецкие» дома и деревянные бараки, которые соседствуют с современными высотками. Почти центр города, но при этом можно легко дойти до его окраины.
Старое доброе «Болото». Фото: нейросеть Midjourney
Заводы и дороги – визитная карточка Индустриального района. Фото: нейросеть Midjourney
Индустриальный район известен как место, где много предприятий. Здесь может быть опасно вечерами, когда на улицы выходят мелкие хулиганы. В то же время это место красиво по своей природе.
Нейросеть добавила району дух индустриального модерна, тем самым сделав его улицы похожими на кадры из японской анимации.
Какими могли бы быть улицы самого промышленного района Ижевска Фото: нейросеть Midjourney
Светлый и современный Устиновский район, где есть множество развлечений для молодых и постарше. Парки с красивыми местами для прогулок и романтических встреч нейросеть увидела во всей красе.
Нет, это не Лондон, это кусочек улицы Берша Фото: нейросеть Midjourney
По мнению программы, этот район – место, где красивая природа, много света, по широким улицам гуляют влюбленные пары.
Улицу Молодежную невозможно узнать с первого взгляда Фото: нейросеть Midjourney
Тенистые улочки Устиновского района идеальны для прогулок. Фото: нейросеть Midjourney
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